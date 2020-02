Místo na Bali v „obchoďáku“

Natalia poprosila známého fotografa Ally Amadea, aby ji nafotil profesionální fotografie v obchodním domě Ikea. Udělala to proto, aby zmátla své fanoušky. Svým činem chtěla ukázat lidem, že by neměli věřit všemu, co se na internetu sdílí. Podle ní jsou sociální sítě plné lží a mohou ubližovat. „Ikea je skvělým místem, kde můžete nafotit jednotlivé interiéry,“ myslí si.