Žena dokáže stehny drtit melouny, denně dře v posilovně

„Když jsem před sedmi lety začala posilovat, ženy v mém okolí to nechápaly. Byl jiný trend. Každý chtěl být štíhlý a málokdo rozuměl tomu, že já toužím po svalech. Dnes už je to jiné, stále víc lidí chodí do posilovny a jsem ráda, že i já jsem pro mnohé inspirací,“ uvedla žena.

Každý den dře v posilovně dvě hodiny. Dělá vše pro to, aby nikdy nevynechala a dodržela svůj plán. Díky tomu se z ní stala hvězda Instagramu, která nemá o spolupráce nouze a pomáhá s posilováním i ostatním.

„Moc jsem si přála ukázat světu, že dokážu všechno, co si vysním. A splnilo se mi to. Každý den děkuji za to, že mám tu možnost posilovat. Vím, že to nemůže dělat každý. Já stehny drtím melouny,“ doplnila se smíchem.

Dnes už má děti a snaží se i jim každý den opakovat, aby si od nikoho nenechaly ubližovat a nebály se vysnít si cokoli na světě. „Učím je, aby byly samy sebou a také aby se chovaly s úctou k druhým,“ dodala v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.