K obezitě se projedla kvůli psychice, operace jí pomohla zhubnout

Že je těhotná, zjistila až díky náhodné kontrole u lékaře v šestadvacátém týdnu těhotenství. Do té doby o svém požehnaném stavu neměla ani tušení. Nepociťovala žádné těhotenské příznaky a dítě neplánovala, takže pro ni byl šok, že se stane matkou.

Syna nakonec přivedla na svět císařským řezem. Bohužel měla krátce po porodu problémy s jizvou a následnou infekcí, kvůli které byla měsíc v umělém spánku. Tak velké trauma z porodu řešila jídlem.

„Bylo to velmi těžké období. Už po porodu jsem byla extrémně unavená, ale přikládala jsem to tomu, že jsem zkrátka novopečená máma a patří to k tomu. Doma jsem ale začala mít mžitky před očima, nemohla jsem dýchat, byla extrémně unavená, přidaly se horečky a skončila jsem v nemocnici,“ sdělila pro server Echolive.ie. Tam strávila měsíc v kómatu. Když se vrátila domů, velmi špatně snášela, že maličkého syna dlouho neviděla.

„Tehdy začaly opravdové problémy s jídlem. Nekontrolovaně jsem jedla. Pořád. Dělalo mi to dobře. Byla to pro mě určitá forma terapie,“ pokračovala. Se svou hmotností roky nic nedělala. Před časem však zdravotní stav konzultovala s lékařem a ten jí sdělil, jaká rizika jsou spojená s obezitou. Bála se, že by mohl její syn zůstat sám a rozhodla se pro operaci žaludku, aby zhubla. Kvůli zákroku cestovala až do Litvy, ale nelituje.

Díky operaci se jí podařilo zhubnout desítky kilogramů a dnes ji málokdo poznává. Sama říká, že je potřeba k takovému kroku hodně odvahy a není to lehké ani po operaci, protože mozek je stále zvyklý na přísun velkého množství jídla. Vzkazuje všem ženám, že je důležité se hlavně nevzdávat a jít si za svým snem. Původně měla sto čtyřicet kilo, dnes má dvaasedmdesát.