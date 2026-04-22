Sušenky před ní museli doma zamykat. Když je totiž měla k dispozici, nikdy neodolala a mnohdy snědla zásoby, které měly mít její děti i na měsíc dopředu. Sladkosti a především čokoládové sušenky pro ni byly drogou, které se jen těžko zbavovala. Jednačtyřicetiletá maminka však jednoho dne uznala, že pokud tu chce být pro své děti, musí nezdravé návyky okamžitě změnit.
„Když jsem zhubla, lidé mi říkali, že jsem omládla minimálně o deset let. Je fakt, že já se rozhodně cítím mladší, protože mám najednou hodně energie a je mi lépe. Ale musela jsem si nechat pomoct,“ podotkla. Sama se totiž snažila opakovaně hubnout za pomoci diet, následně měnila jídelníček a nakonec si nechala od lékaře předepsat injekce na hubnutí. Tím však její cesta za lepším já rozhodně nekončila.
|
Manžel se s ní styděl chodit ven. Zuzana v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
„Změnila jsem život opravdu od základu. Pohyb, vyvážená strava a především dostatek bílkovin. Do té doby jsem to neřešila. V mé stravě byly hlavně potraviny bohaté na sacharidy, a to nebyla cesta, která by mě měla dovést až k hubenějšímu tělu,“ podotkla pro Daily Mail.
Zamilovala si především vajíčka, která do té doby v podstatě nejedla. A stejně tak kuřecí maso. Byla totiž mimo jiné i velkou milovnicí hovězích steaků. „Ke zdravé stravě jsem měla většinu života dost daleko,“ smála se.
Pro někoho je cesta k novému já za pomoci injekcí na hubnutí tou lehčí variantou pro změnu, a dívají se tak i na Danielle skrz prsty. Sama však zdůraznila, že injekce nebyly v jejím případě procházkou růžovým sadem a také si prošla kolečkem nevolností. „Mělo to své pro a proti, ale teď už se držím, jím zdravě a sportuji a věřím, že je to udržitelné,“ dodala.