Beran
Berani se snadno dostanou do konfliktů a zběsilých situací, protože potřebují mít rychle hotovo a vždy musí být po jejich. Přiznat svou chybu je někdy nad jejich síly, což jim může působit dlouhodobé a v podstatě zbytečné nesnáze.
Co změnit? Uvolněte se. Přijměte svou impulsivitu, ale zároveň ji nechte projevit také v tom, že „změníte názor“ a vezmete radu druhých jako tip pro překonání sebe samých. Nemusíte mít pořád pravdu, navíc takovým přiznáním stoupnete v očích druhých víc, než když se budete dlouhodobě držet nesmyslu nebo přežitku.