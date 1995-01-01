Julia Robertsová, Cameron Diazová nebo Pamela Andersonová patřily v 90. letech k nejznámějším hollywoodským tvářím. Jejich další osudy však nebyly zdaleka stejné. Zatímco jedna na dlouhá léta opustila filmové plátno, další se musela vymanit ze škatulky sexsymbolu. Kam se jejich kariéry od té doby posunuly?
Autor: koláž iDNES.cz
Demi Moore se díky filmu Duch (1990) zařadila mezi nejžádanější hollywoodské herečky. Po boku Patricka Swayzeho prožila milostný příběh, který dojal miliony diváků. Slavná scéna u hrnčířského kruhu se navíc stala jedním z nejromantičtějších momentů filmové historie.
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Milion dolarů za jedinou noc s cizím mužem. Právě kolem této nabídky se točí drama Neslušný návrh (1993), v němž se Moore objevila společně s Robertem Redfordem a Woodym Harrelsonem. Kontroverzní příběh manželského páru vyvolal živé diskuse a navzdory nepříznivým recenzím přilákal do kin davy diváků.
Autor: Supplied by LMKMEDIA / IPA / IPA / Profimedia, Profimedia.cz
Kvůli filmu G. I. Jane (1997) si nechala oholit hlavu a podstoupila náročnou fyzickou přípravu. Jako důstojnice usilující o přijetí do elitní vojenské jednotky předvedla Moore jednu z nejradikálnějších proměn své kariéry. Pozornost tehdy budil nejen samotný snímek, ale především její nový vzhled.
Autor: caravan Pictures / Collection ChristopheL via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
První Zlatý glóbus a první nominaci na Oscara získala až po šedesátce. V hororu Substance (2024) se proměnila v televizní hvězdu, která se odmítá smířit se stárnutím a rozhodne se získat zpět své mládí za každou cenu. Provokativní film jí přinesl mimořádné uznání kritiků.
Autor: Katalog filmů KVIFF 2024
Cameron Diazová neměla téměř žádné herecké zkušenosti, když e 21 letech získala roli po boku Jima Carreyho v komedii Maska (1994). Její filmový debut se proměnil v nečekaný úspěch a původně známá modelka se prakticky přes noc stala hollywoodskou hvězdou.
Autor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Profimedia.cz
V romantické komedii Svatba mého nejlepšího přítele (1997) si Diazová zahrála po boku Julie Robertsové. Zatímco se Kimmy chystá na svatbu s mužem svých snů, netuší, že její budoucí družička se rozhodla ženicha získat pro sebe. Film patřil k nejúspěšnějším romantickým komediím roku a pomohl herečce upevnit postavení v Hollywoodu.
Autor: © TriStar Pictures
Něco na té Mary je (1998) patří k jejím nejznámějším filmům. Diváci si dodnes pamatují především scénu, v níž si její postava omylem upraví vlasy něčím, co rozhodně není gel. Bláznivá komedie s Benem Stillerem slavila obrovský úspěch a herečce vynesla nominaci na Zlatý glóbus.
Autor: © 20th Century Fox
Společně s Drew Barrymore a Lucy Liu tvořila Diazová trojici agentek v akční komedii Charlieho andílci (2000). Film inspirovaný televizním seriálem ze sedmdesátých let sázel na bojové scény, převleky i osobitý humor. O tři roky později se všechny tři vrátily v pokračování Charlieho andílci: Na plný pecky.
Autor: COLUMBIA PICTURES / Collection ChristopheL via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Po muzikálu Annie (2014) se na více než deset let stáhla z hereckého světa a věnovala se rodině. Ke kamerám ji přivedla až akční komedie Návrat do akce (2025), v níž se znovu setkala s Jamiem Foxxem. Tentokrát hrají bývalé tajné agenty, jejichž poklidný rodinný život nabere nečekaný spád.
Autor: AP
Pamela Andersonová se v devadesátých letech stala celosvětově známou díky seriálu Pobřežní hlídka. Jako záchranářka C. J. Parkerová v červených plavkách patřila k jeho nejvýraznějším tvářím. Role jí zajistila obrovskou popularitu, zároveň se však na dlouhá léta stala nálepkou, které se jen těžko zbavovala.
Autor: allmoviephoto.com
Z pláže se přesunula do akčního sci-fi. V Barb Wire (1996) si zahrála majitelku nočního klubu, která se zaplete do nebezpečného konfliktu. Snímek natočený podle komiksu měl z herečky udělat akční hvězdu, místo toho však propadl u kritiků i diváků. Dnes patří spíš ke kuriozitám její filmografie.
Autor: Polygram Filmed Entertainment / / Collection ChristopheL via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
V dramatu Poslední tanec (2024) dostala příležitost, na kterou dlouho čekala. Jako tanečnice z Las Vegas se musí vyrovnat s koncem show, jíž zasvětila třicet let života. Civilní výkon Andersonové překvapil kritiky a přinesl jí první nominaci na Zlatý glóbus.
Autor: Utopia - Spark Features / Album / Profimedia, Profimedia.cz
Komedie Bláznivá střela (2025) přivedla Andersonovou před kameru s Liamem Neesonem, který převzal úlohu detektivního hrdiny slavné filmové série. Jejich společné scény však nebyly jediným tématem rozhovorů. Během propagace snímku se začalo mluvit o románku, který herečka později potvrdila. Dnes už jsou jen přátelé.
Autor: CinemArt
Sandra Bullocková se stala hollywoodskou hvězdou díky akčnímu thrilleru Nebezpečná rychlost (1994). Společně s Keanu Reevesem se v něm pokoušela zachránit cestující autobusu, který nesměl zpomalit. Napínavý snímek vydělal přes 350 milionů dolarů a otevřel jí cestu k dalším slavným rolím.
Autor: © 20th Century Fox
Stačilo zachránit neznámému muži život a jeho rodina ji začala považovat za snoubenku. Na tomto nedorozumění stojí romantická komedie Zatímco jsi spal (1995). Bullocková si díky sympaticky rozpačité hrdince získala další diváky a obdržela svou první nominaci na Zlatý glóbus.
Autor: © Buena Vista Pictures
Ve filmu Magická posedlost (1998) si Sandra Bullocková a Nicole Kidmanová zahrály sestry pocházející z čarodějnické rodiny. Přestože snímek při premiéře kritiky příliš nenadchl, postupně si získal řadu věrných fanoušků a stal se kultovní záležitostí.
Autor: Ronald Grant Archive / Mary Evans / Pantheon / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Z drsné agentky FBI se během několika dní stane účastnice soutěže krásy. Právě na této proměně stojí komedie Slečna Drsňák (2000), ve které Bullocková předvedla svůj komediální talent. Film si získal oblibu diváků, přinesl jí nominaci na Zlatý glóbus a o pět let později také pokračování.
Autor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Profimedia.cz
Po čtyřleté herecké pauze se Bullocková vrátila k postavě Sally Owensové. Pokračování Magické posedlosti ji znovu spojilo s Nicole Kidmanovou, s níž se podílela také na produkci filmu. Příběh tentokrát dostává další generaci čarodějnické rodiny. Sallyiny dcery hrají Joey Kingová a Maisie Williamsová.
Autor: Vertical Entertainment
Winona Ryderová se ve filmu Střihoruký Edward (1990) objevila jako dívka, do níž se zamiluje neobyčejný mladík s nůžkami místo rukou. Pohádkově laděný snímek Tima Burtona dodnes patří k jejím nejznámějším rolím. S představitelem Edwarda Johnnym Deppem navíc tehdy tvořila pár i ve skutečnosti.
Autor: Profimedia.cz
V hororu Dracula (1992) režiséra Francise Forda Coppoly ztvárnila Minu Harkerovou, která upoutá pozornost samotného hraběte Draculy. Výpravný film s Garym Oldmanem a Keanu Reevesem získal tři Oscary, mimo jiné za kostýmy a masky, a dodnes patří k nejznámějším adaptacím slavného románu.
Autor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia, Profimedia.cz
Tvrdohlavá Jo Marchová touží stát se spisovatelkou a odmítá život podle očekávání svého okolí. Právě tuto hrdinku si Ryderová zahrála v adaptaci Malé ženy z roku 1994. Role jí přinesla druhou nominaci na Oscara, tentokrát v hlavní kategorii. První získala o rok dříve za Věk nevinnosti.
Autor: Columbia Pictures Corporation / Entertainment Pictures / Profimedia, Profimedia.cz
V psychologickém dramatu Narušení (1999) hraje mladou ženu, která se ocitne v psychiatrické léčebně. Na vzniku filmu se Ryderová podílela také jako výkonná producentka a usilovala o to, aby jednu z hlavních rolí získala Angelina Jolie. Ta nakonec obdržela Oscara za nejlepší výkon ve vedlejší roli.
Autor: Columbia Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, Profimedia.cz
Seriál Stranger Things představil Ryderovou nové generaci diváků. Jako Joyce Byersová, matka pohřešovaného chlapce, se stala důležitou součástí příběhu, který přerostl v celosvětový fenomén. Nechyběla ani v závěrečné páté řadě, jejíž poslední epizoda měla premiéru na přelomu let 2025 a 2026.
Autor: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia, Profimedia.cz
Po 36 letech se Winona Ryderová vrátila k postavě Lydie Deetzové v komedii Beetlejuice Beetlejuice (2024), pokračování legendárního snímku od Tima Burtona z roku 1988. Z výstřední teenagerky je tentokrát matka dospívající dcery, kterou hraje Jenna Ortegová. Obě herečky se mají znovu setkat i v nadcházející třetí řadě seriálu Wednesday.
Autor: Vertical Entertainment
Michelle Pfeifferová patří k nejslavnějším představitelkám Kočičí ženy. Ve filmu Batman se vrací (1992) se objevila po boku Michaela Keatona a kvůli roli se naučila ovládat bič. Scénu, v níž s jeho pomocí postupně srazí hlavy figurínám, údajně zvládla na jediný záběr.
Autor: © Warner Bros. Pictures
Svobodomyslná hraběnka Ellen Olenská převrátí naruby život mladého právníka, který je zasnoubený s její sestřenicí. V historickém dramatu Věk nevinnosti (1993) režiséra Martina Scorseseho se Pfeifferová objevila společně s Danielem Day-Lewisem. Za roli získala nominaci na Zlatý glóbus.
Autor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Profimedia.cz
Ve filmu Nebezpečné myšlenky (1995) se proměnila v bývalou mariňačku, která nastoupí jako učitelka do problémové třídy. Snímek proslavila také píseň Gangsta’s Paradise od rapera Coolia. Herečka se objevila i v jejím videoklipu, jenž se stal jedním z nejznámějších hudebních hitů devadesátých let.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 se vrátila na obrazovky v hlavní roli seriálu The Madison od tvůrce Yellowstonu Taylora Sheridana. Po boku Kurta Russella ztvárnila ženu, jejíž rodinu zasáhne tragédie. Drama vzbudilo velký divácký zájem: jeho první epizoda nasbírala podle studia Paramount osm milionů zhlédnutí během pouhých deseti dnů.
Autor: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Profimedia.cz
Ve stejném roce se objevila také po boku Elle Fanningové v seriálu Margo má problém vyjít. Tentokrát jako matka mladé ženy, která se snaží uživit své dítě. Na projektu spolupracovala se svým manželem, scenáristou Davidem E. Kelleym. Role jí přinesla nominaci na Emmy za nejlepší vedlejší ženský výkon v komediálním seriálu.
Autor: Apple TV
Lisa Kudrowová se zapsala do televizní historie jako svérázná Phoebe Buffayová ze seriálu Přátelé. Její podivuhodné historky, osobitý humor a píseň Smelly Cat dodnes patří k oblíbeným momentům sitcomu. V roce 1998 se navíc stala první z hlavní šestice představitelů, která za seriál získala Emmy.
Autor: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia, Profimedia.cz
Co dělat, když se blíží třídní sraz a vy nemáte úspěchy, kterými byste se mohli pochlubit? Hrdinky komedie Romy a Michele (1997) si je jednoduše vymyslely. Kudrowová se ve filmu potkala s Mirou Sorvinovou a jejich společné dobrodružství si postupně získalo kultovní status. V roce 2026 se obě sešly při natáčení pokračování.
Autor: ČTK / Christophel Collection / NZ, ČTK
Koncem devadesátých let se objevila po boku Roberta De Nira a Billyho Crystala (na snímku) v komedii Přeber si to (1999). Příběh mafiánského bosse, který začne docházet na terapii kvůli záchvatům úzkosti, se stal diváckým hitem. Kudrowová ztvárnila snoubenku psychiatra, jemuž jeden z pacientů nečekaně zkomplikuje život.
Autor: Village Roadshow Pictures / NPV / Collection ChristopheL via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
V komediální minisérii Navrch huj (2024) ztvárnila Kudrowová spolu s Rayem Romanem manželský pár, který se snaží prodat dům plný nepříjemných tajemství. V roce 2026 se navíc po dvanácti letech vrátila k seriálu The Comeback, na jehož vzniku se podílela i jako scenáristka.
Autor: Netflix / Everett / Profimedia, Profimedia.cz
Julia Robertsová se díky romantické komedii Pretty Woman (1990) proměnila ve světovou hvězdu. Jako prostitutka Vivian vytvořila s Richardem Gerem jednu z nejznámějších filmových dvojic a za svůj výkon získala Zlatý glóbus i druhou nominaci na Oscara. V době premiéry jí bylo pouhých 22 let.
Autor: Profimedia.cz
V thrilleru Případ Pelikán (1993) podle bestselleru Johna Grishama si zahrála studentku práv, která odhalí souvislost mezi vraždami dvou soudců. Po boku Denzela Washingtona se tak představila v jiném žánru, než s jakým si ji diváci do té doby spojovali. Na roli se připravovala i návštěvami přednášek na právnické fakultě.
Autor: kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
V romantické komedii Notting Hill (1999) hraje hollywoodskou hvězdu, která se zamiluje do obyčejného londýnského knihkupce v podání Hugha Granta. Postava slavné Anny Scottové jí přitom nebyla tak vzdálená. Robertsová totiž v té době sama dobře znala život pod drobnohledem médií, s nímž si film pohrává.
Autor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Julia Robertsová získala svého prvního Oscara za drama Erin Brockovich (2000), v němž ztvárnila svobodnou matku, která pomůže odhalit rozsáhlé znečištění pitné vody v Kalifornii. Film inspirovaný skutečnými událostmi patří k jejím nejvýraznějším dramatickým rolím. Zajímavostí je, že skutečná Erin Brockovichová si ve snímku zahrála servírku.
Autor: © Universal Pictures
Psychologické drama After the Hunt (2025) režiséra Lucy Guadagnina vyvolalo diskuse už na festivalu v Benátkách. Robertsová v něm hraje univerzitní profesorku, která musí řešit obvinění svého kolegy ze sexuálního napadení i tajemství z vlastní minulosti. Za roli získala nominaci na Zlatý glóbus.
Autor: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Profimedia.cz
Kate Winsletová na sebe upozornila už v devatenácti letech jako Marianne Dashwoodová v adaptaci románu Jane Austenové Rozum a cit (1995). Po boku Emmy Thompsonové ztvárnila romantickou a impulzivní hrdinku, která se bezhlavě zamiluje. Role jí přinesla první nominaci na Oscara a cenu BAFTA.
Autor: COLUMBIA TRI STAR / Entertainment Pictures / Profimedia, Profimedia.cz
Jako Rose v Titanicu (1997) se stala součástí jednoho z nejslavnějších milostných příběhů filmové historie. Velkofilm Jamese Camerona s Leonardem DiCapriem získal jedenáct Oscarů. Winsletová byla nominována na nejlepší herečku, cenu však tehdy získala Helen Huntová za Lepší už to nebude.
Autor: Profimedia.cz
Na svého prvního Oscara si nakonec musela počkat až do roku 2009, kdy uspěla díky dramatu Předčítač. Ve filmu ztvárnila Hannu Schmitzovou, ženu s temnou minulostí, která naváže vztah s výrazně mladším mužem. Herečka tehdy získala také dva Zlaté glóby během jediného večera, druhý za film Nouzový východ.
Autor: Palace Pictures
V kriminální minisérii Mare z Easttownu (2021) vyměnila glamour hollywoodských filmů za roli unavené policistky, která vyšetřuje vraždu a zároveň řeší rodinné problémy. Za svůj výkon získala druhou Emmy. Letos navíc herečka prozradila, že se uvažuje o pokračování seriálu, jehož natáčení by mohlo začít v roce 2027.
Autor: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia, Profimedia.cz
Při natáčení filmu Avatar: The Way of Water (2022) dokázala Winsletová zadržet pod vodou dech na neuvěřitelných 7 minut a 15 sekund. Překonala tak rekord Toma Cruise a zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů. Ve velkofilmu Jamese Camerona ztvárnila Ronal, k níž se vrátila i v pokračování Avatar: Oheň a prach (2025).
Autor: Falcon
Po více než třiceti letech před kamerou se Winsletová poprvé ujala také režie. Rodinné drama Sbohem, June (2025) vzniklo podle scénáře jejího syna Joea Anderse. Příběh sourozenců, kteří se setkávají u lůžka umírající matky, svěřila hereckému obsazení v čele s Helen Mirrenovou. Ve filmu si přitom zahrála také.
Autor: Netflix
Nicole Kidmanová se v Hollywoodu prosadila díky filmu Bouřlivé dny (1990), při jehož natáčení se seznámila s Tomem Cruisem. Ještě téhož roku se vzali, jejich manželství se však po jedenácti letech rozpadlo. Akční drama z automobilového prostředí dodnes patří k nejznámějším titulům z počátku její kariéry.
Autor: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Pro roli ambiciózní televizní moderátorky v černé komedii Zemřít pro (1995) byla ochotná udělat téměř cokoli. Režiséru Gusi Van Santovi dokonce sama zavolala, aby ho přesvědčila, že je pro postavu tou pravou. Její odhodlání se vyplatilo – film jí vynesl první Zlatý glóbus.
Autor: ČTK / Christophel Collection / Columbia Pictures / Laura Ziskin Productions / The Rank Organisation, ČTK
Psychologické drama Spalující touha (1999) bylo posledním filmem Stanleyho Kubricka. Kidmanová si v něm zahrála s tehdejším manželem Tomem Cruisem. Produkce trvala přes patnáct měsíců, samotné natáčení pak 46 týdnů bez přerušení. Snímek se díky tomu zapsal do Guinnessovy knihy rekordů.
Autor: ČTK
Za muzikál Moulin Rouge (2001) získala svou první nominaci na Oscara v hlavní kategorii. Příprava na roli kabaretní zpěvačky Satine přitom nebyla snadná. Musela zvládnout zpěv i tanec a během natáčení se navíc potýkala se zraněnými žebry a kolenem.
Autor: Profimedia.cz
Ve filmu Hodiny (2002) byla Kidmanová díky umělému nosu a líčení téměř k nepoznání. Jako britská spisovatelka Virginia Woolfová se stala součástí příběhu, který propojuje osudy tří žen v různých obdobích. Po boku Meryl Streepové a Julianne Moore podala výkon, za nějž získala svého prvního a dosud jediného Oscara.
Autor: Profimedia.cz
Úspěšná ředitelka firmy, která riskuje manželství i kariéru kvůli vztahu s výrazně mladším stážistou. V erotickém dramatu Babygirl (2024) se Kidmanová pustila do provokativního příběhu o touze, moci a osobních hranicích. Za roli získala cenu pro nejlepší herečku na filmovém festivalu v Benátkách.
Autor: AP
V seriálu Scarpettová (2026) se Nicole Kidmanová objevila po boku Jamie Lee Curtisové. Zatímco Kidmanová hraje uznávanou soudní patoložku, Curtisová ztvárnila její sestru, s níž má komplikovaný vztah. Kriminální příběh vychází z úspěšné knižní série Patricie Cornwellové a obě herečky se na jeho televizním zpracování podílely také jako producentky.
Autor: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia, Profimedia.cz