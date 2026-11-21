Filmy jako Duch, Pretty Woman, Titanic nebo Maska patří ke klasikám, které si diváci pouštějí dodnes. Pro jejich představitelky však byly jen jednou z mnoha zastávek. V následujících desetiletích natočily řadu dalších snímků, získaly prestižní ocenění a objevily se v rolích, které se od těch nejslavnějších mnohdy výrazně lišily.
Zatímco Demi Moore přinesl horor Substance vůbec první nominaci na Oscara, Pamela Andersonová překvapila kritiky dramatem Poslední tanec a Kate Winsletová se po více než třiceti letech před kamerou pustila také do režie. Připomeňte si jejich filmové začátky i novější projekty, v nichž ukázaly, že mají stále čím překvapit.
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