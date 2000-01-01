Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i volný čas obyvatel federace, ale ti si raději po práci zajeli na houby, na ryby, pod stan nebo na chatu. Podívejte se, jak jsme za socíku nejraději odpočívali.
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Rostou? Rostou? Když se urodilo, proměnila se často odborářská rekreace v manufakturu. Nasbírané houby se čistily, krájely a sušily ve velkém. Snímek je z ozdravovny pro horníky ve Starých Splavech u Máchova jezera z roku 1948.
Autor: ČTK / Hampl Alexandr, ČTK
Někdo čistil a krájel, někdo radil, někdo jen koukal. Děti stejně jako ty dnešní často nechápaly, co jejich rodiče na těch houbách mají... Na snímku rekreanti na Soláni v Beskydech v roce 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Kdo měl možnost vyrazit na víkend na chatu, ten měl vyhráno. Snímek je ze Zadní Třebáně u Berounky z roku 1961.
Autor: ČTK / Boušková, ČTK
Kempování ve volné přírodě bylo v šedesátých letech ještě docela běžnou záležitostí. A to nejen pro rybáře.
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Někdy nebyla chata ani potřeba. Majitelé automobilů si prostě vyrazili k vodě s dekou a něčím na zub.
Autor: ČTK / Boušková, ČTK
Stanování na divoko bavilo hlavně děti, pro které to bylo velké dobrodružství.
Autor: ČTK / Boušková, ČTK
Dovolená v kempu byla v 60. letech cenově dostupná a přitom velice oblíbená. Rodiny si užily volno, společně se koupaly, připravovaly jídlo na plynovém vařiči, houbařily... Dnes zažívá tento styl trávení volna velkou renesanci. Tehdy ovšem v kempu nebyla wifi a lidé se spolu opravdu bavili.
Autor: ČTK
Jedním z míst oblíbených mezi kempaři bylo okolí lipenské přehrady na jihu Čech. Foto je z roku 1973.
Autor: ČTK
Děti a jejich vedoucí trávili část prázdnin na pionýrských táborech. Snímek je z července 1973.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Jedním z největších socialistických rekreačních středisek na Moravě byla přehrada ve Vranově nad Dyjí. (1966)
Autor: ČTK
Stanování a voda, to byla kombinace oblíbená nejen u dětí, ale i dospělých. Letní pionýrský tábor, 23. července 1973.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Rybaření bylo vždy velkou doménou mužů všeho věku, klid u Berounky ničím nenahradíš... (1961)
Autor: ČTK / Boušková, ČTK
Mladí začínající rybáři se sdružovali v oddílech a užívali si i závody o ceny. Snímek z roku 1966.
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Volno u vody bylo zadarmo a když přálo počasí, tak jste nejen Pražany mohli zastihnout kolem Vltavy, třeba u „mostu inteligence“. (1962)
Autor: ČTK / Januš Karel, ČTK
Tábory na vodě byly oblíbené, ale vodáci se sdružovali i v dospělém věku. (1973)
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Rekreace ROH. Program rekreace zpestřují i projížďky po zámeckém rybníku v Žinkovech (1984)
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Součástí dovolené a víkendů byly v socialistickém Československu stejně jako dnes výlety za krásami přírody a historií. Rekreace ROH na zotavovně Hrubá Skála u Turnova v roce 1982
Autor: ČTK
Program byl na ROH rekreacích opravdu bohatý. V kempu prostějovského Agrostroje ve Ptení se v roce 1965 děti učily chodit na chůdách.
Autor: ČTK
Když napadl sníh, jelo se na rekreaci do hor. Autobusem, vlakem i autem. A třeba i s kočárkem. Jak vidíte na snímku, v roce 1977 byla v Jeseníkách opravdu velká nadílka sněhu.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Lyžování na Pradědu bylo opravdu pohádkové, když se povedlo počasí. Podívejte se na dobový outfit roku 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
A opět zasněžené Jeseníky. Ideální místo pro vycházku s rodinou.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Čerstvě navátý sníh na Pradědu byl toho roku překážkou pouze automobilistům.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Do hor autobusem a pak lyže na rameno a pěšky na svah... Praděd v únoru 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Rekreace pod Ještědem. Lyžaři pospíchají k lanovce, která je vyveze na vrchol.
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Mrazivý podvečer na rybníčku v Sudkově u Šumperka v listopadu 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Zatímco venkovské děti si užívaly na rybníku, ty městské vyrazily s brusemi na zimní stadion.
Autor: ČTK / Havelka Zdeněk, ČTK
Jednou z oblíbených sportovních disciplín československých kluků a holek bylo lezení. Snímek je z roku 1988
Autor: ČTK / Zehl Igor, ČTK
Odbíjená se hrála na táboře, na rekreaci i ve školní tělocvičně.
Autor: ČTK / Nesvadba František, ČTK
Cvičení na kruzích pod dohledem vychovatelky a vedoucí skupiny na dětském táboře Radost u Bohdalova na Českomoravské vrchovině, 1970
Autor: ČTK / Bican Emil, ČTK
Ping pong v Domě pionýrů a mládeže v Brně na Lesné v roce 1977. Povšimněte si motivačních sloganů na zdi.
Autor: ČTK / Pavlíček Radko, ČTK
Československo známé svými zlatými ručičkami bylo za socialismu doménou leteckých modelářů. Ti starší předávali své zkušenosti mladé generaci v domech pionýrů a mládeže. Podbořany, 1982
Autor: ČTK / Matička Petr, ČTK
Stanice mladých techniků v Plzni. Mezi nejsilněji obsazené zájmové kroužky patřili lodní, letečtí, železniční modeláři, automodeláři, kroužky kybernetiků, elektrotechniků a radiotechniků. (1984)
Autor: ČTK / Vlach Jiří, ČTK
Modeláři ze stanice mladých techniků ZK ROH n. p. Moravia, 10. června 1977
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Přehlídka soutěže technické tvořivosti mládeže na výstavišti Flory v Olomouci, září 1977
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Keramický kroužek při krajském domě pionýrů a mládeže v Českých Budějovicích v roce 1989
Autor: ČTK / Sýbek Jaroslav, ČTK