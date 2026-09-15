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Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase

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Přehrada Hracholusky na řece Mži. Záběr z kempinku. Ozdravovna ÚRO pro horníky kladenského revíru ve Starých Splavech u Máchova... Pracovníci JZD 9. květen v Července na Olomoucku jsou sice momentálně v pilné... Chatařské městečko v Zadní Třebáni je jedním z mnoha míst, kde pracující tráví... Sportovní rybaření na Lipenském jezeře.(1960) Stanový tábor v zátoce Slapské přehrady. (1969) Chatařské městečko v Zadní Třebáni je jedním z mnoha míst, kde pracující tráví... Chatařské městečko v Zadní Třebáni je jedním z mnoha míst, kde pracující tráví... Chatařské městečko v Zadní Třebáni je jedním z mnoha míst, kde pracující tráví... Chatařské městečko v Zadní Třebáni je jedním z mnoha míst, kde pracující tráví... Letní dovolená se dala trávit i na hausbotu. Třeba v zátoce Slapské přehrady... Řidič autobusu ČSAD Antonín Mach a důlní elektrikář z Mostu Jaroslav Rambousek...
Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i volný čas obyvatel federace, ale ti si raději po práci zajeli na houby, na ryby, pod stan nebo na chatu. Podívejte se, jak jsme za socíku nejraději odpočívali.

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