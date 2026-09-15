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Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti
„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...
Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let
Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...
KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně
Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...
Královna přirozenosti Pamela Andersonová i nahé šaty. Kdo zazářil v Benátkách
Benátskému filmovému festivalu bychom letos mohli dát přezdívku evropský Oscar. Do severoitalského města pronikl hollywoodský glamour v celé své kráse. Herečky vynesly spoustu okouzlujících, i když...
Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed
Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...
Po čtyřicítce zhubnete za měsíc 2 až 4 kilogramy. Základem je disciplína
Nadělila vám váha po oslavě čtyřicátých narozenin o dvě čísla větší velikost a teď se snažíte zjistit, jak efektivně zhubnout za měsíc? Za 30 dní lze bezpečně shodit 2 až 4 kilogramy, přičemž vyšší...
Příběh Lindy: Marně toužím po dítěti, přítel ale odmítá jít na spermiogram
Mám za sebou dva roky počítání plodných dnů, desítky negativních testů a pocit, že se mi můj sen o mateřství vzdaluje. Zatímco já jsem podstoupila kolečko odběrů a vyšetření, můj partner odmítá...
Rakoviny střev u mladých přibývá. Studie odhalila čtyři varovné příznaky
Mladých lidí s rakovinou tlustého střeva a konečníku přibývá. Na znepokojivý trend upozorňují i nejnovější data. Studie navíc odhalila čtyři varovné příznaky, které se u nemocných před padesátkou...
Ráno chlad, odpoledne teplo. Do babího léta vyneste letní kousky a vrstvěte
Chladnější rána střídají teplá odpoledne a večery, kdy už je opravdu zima – vítejte v části roku, která se představuje jako babí léto! Je to krásný čas, ale na oblékání poměrně složitý. Poradíme, jak...
V hlavní roli blejzr. Do práce je na konci léta jako stvořený
Po rozevláté letní sezoně nastal čas se usadit. Sako promění každý look tak, že bude působit elegantně a upraveně. Jaké k němu přidat doplňky?
Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase
Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...
Královna přirozenosti Pamela Andersonová i nahé šaty. Kdo zazářil v Benátkách
Benátskému filmovému festivalu bychom letos mohli dát přezdívku evropský Oscar. Do severoitalského města pronikl hollywoodský glamour v celé své kráse. Herečky vynesly spoustu okouzlujících, i když...
Podkolenky jsou zpět. Podívejte se, jak je nosí slavné krásky
Na sport, k sukni, k šatům nebo šortkám. Podkolenky a nadkolenky se dají nosit mnoha způsoby a navíc jsou teď opět po letech v kurzu. Podívejte se do naší galerie, jak je vynesly slavné krásky....
Příběh Ivy: Podepsala jsem stížnost proti inkluzi. Pak přišla diagnóza
Když spolužák mé dcery narušoval vyučování, patřila jsem mezi rodiče, kteří byli hodně slyšet. Vadilo mi to! Měla jsem jasno: inkluze nesmí být na úkor celé třídy. Proč by jedno dítě mělo otravovat...
Týdenní horoskop: Kozorozi řeší minulost, Vodnáři stojí před rozhodnutím
Staré vztahy, nečekaná dilemata i dusno doma. Nadcházející týden může některým znamením pořádně zamíchat kartami. Kozorozi by si měli dát velký pozor, koho pustí zpátky do života, Štírům se zase...
Byt 1+1 v klidné lokalitě v Novém Boru
Wolkerova, Nový Bor, okres Česká Lípa
2 490 000 Kč
Než zaklapnete dveře od bytu. Tato místa zkontrolujte před odjezdem
Odjíždíme za odpočinkem, zážitky a dobrodružstvím. Jenže prázdný byt nebo dům se stává mnohem zranitelnějším místem, než si většina z nás připouští. Zatímco obavy se tradičně točí kolem zlodějů,...
Životní styl jako zrcadlo krásy. Pokožka na nás poví víc, než chceme
Možná že používáte ta nejlepší séra, krémy, masky a chodíte na omlazující procedury. Pokud ale špatně spíte, stresujete se a vynecháváte SPF, nemůžete čekat výsledky. Nakolik celková životospráva...