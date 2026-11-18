Film Čtyři svatby a jeden pohřeb se i přes nízký rozpočet stal jedním z největších hitů dekády. Kariéra Hugha Granta, který v něm ztvárnil nesmělého Charlese, rychle nabrala na obrátkách.
Avšak i Liz Hurley, Grantova tehdejší přítelkyně, mu nepřímo vděčí za svou úspěšnou profesní dráhu. V květnu 1994, kdy měl film premiéru na londýnském Leicester Square, jí bylo devětadvacet a měla za sebou teprve několik malých rolí. Přesto zastínila jak ostatní hosty, tak i samotného Granta.
Večer, kdy se zrodila hvězda
Černé přiléhavé šaty, vyrobené z hedvábí a lycry, měly nejen hluboký výstřih, ale také vysoký rozparek, který dal vyniknout dlouhým, štíhlým nohám. Nadto byly na bocích rozstřižené a opět pospojované mohutnými zlatými zavíracími špendlíky, které byly označené hlavou medúzy, jež prozrazovala, že se jedná o dílo z ateliéru Versace.
Jaké další modely se zapsaly do dějin?
Fotografové se mohli přetrhnout, aby pořídili co nejlepší snímek mladé neznámé krásky. Fotky vzbudily nebývalý ohlas, v dalších dnech jich byly plné noviny i magazíny. „Byla jsem úplně nepřipravená na to, co se tu noc odehrálo,“ vzpomínala Hurley po letech. „Prostě jsem jen potřebovala urychleně nějaké šaty na premiéru a módě jsem ještě moc nerozuměla.“
S blížícím se datem premiéry sama obvolávala luxusní butiky s dotazem, zda by jí někdo nepůjčil večerní šaty. Několikrát byla odmítnuta. Slitovala se nad ní až jistá PR agentura, která zapůjčovala oblečení slavným osobnostem.
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„Pamatuji si, že jsem šla do kanceláře, kde pro mě doslova vylovili nějaké šaty z bílého plastového pytle,“ popisovala Hurley. Odpoledne se sama připravovala v malém dvoupokojovém bytě, kde žila s Grantem. „Udělala jsem si sama účes i make-up, s Hughem jsme se prali o zrcadlo, které ani nebylo na výšku celé postavy.“
Zprvu neměla tušení, jaké šaty si vysloužila. Šlo o kreaci Gianniho Versace z jeho kolekce na jaro a léto 1994, která měla premiéru na milánském týdnu módy. Celou kolekci spojoval prvek zavíracích špendlíků. V průběhu přehlídky se objevily nejdřív jednotlivě na sukních, s dalšími modely jich přibývalo a byly větší. Nejslavnější z modelů předvedla na mole dánská modelka Helena Christensenová.
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Kolekce navazovala na slavnou předchůdkyni z roku 1992 s názvem Bondage (Svázanost) s motivem fetiše. Čerpala také z punkové subkultury, pro niž byly zavírací špendlíky typické. Původně docela obyčejný praktický předmět se v punkové módě proměnil v symbol vzdoru vůči konvencím. Mladí lidé si jím spínali roztrhané oblečení, zdobili bundy i kalhoty a používali jej jako šperk.
V modelu, který proslavila Liz Hurley (nebo spíše on ji), Versace spojil punkovou estetiku s čirou elegancí. Inspirovaly ho ikonické malé černé šaty a překvapivě také indické sárí. I kdyby na špendlících nebyly hlavy medúzy, každý aspoň trochu módy znalý člověk by mohl snadno uhodnout, že jde o model Versace.
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Zakladatel značky byl pověstný svým opulentním, smyslným a často záměrně provokativním stylem. Nebál se výrazných barev, zvířecích motivů, přiléhavých střihů ani rafinovaně odhaleného těla. Byl to zkrátka módní maximalista. „Gianni tyto šaty stvořil pro ženu, která si je sama sebou jistá, a které není proti srsti porušovat pravidla,“ prohlásila Donatella Versace, sestra tragicky zesnulého návrháře. „Liz toto vše ztělesňovala v neobyčejné míře.“
To, že Liz Hurley natrefila zrovna na jeho šaty, bylo pro Versaceho požehnáním. Byl samozřejmě slavný už předtím, nyní se však stal žádanějším než kdykoliv dříve. Na červeném koberci s vystoupením Liz Hurley skončila nadvláda elegantních, konzervativních večerních šatů. Dlouhé róby začaly být odvážnější, nápaditější, více odhalující.
Elizabeth Hurley se díky šatům dostala do obecného povědomí. Krátce po premiéře Čtyř svateb a jednoho pohřbu dostala výnosnou nabídku od Estée Lauder, aby se stala tváří jejich kosmetiky. Spolupráce trvala patnáct let a Hurley je dodnes ambasadorkou kampaně proti rakovině prsu. Přišly také prestižní filmové nabídky. Zahrála si třeba Vanessu Kensingtonovou ve filmu Austin Powers: Špion, který mě vojel (1997) a ďábla v komedii Smlouva s ďáblem (2000).
Černé šaty se špendlíky zůstaly nesmazatelně zapsány v kolektivní paměti, přezdívá se jim Ty šaty (That Dress). Elizabeth Hurley se k nim ještě jednou vrátila, a to o 25 let později. Pro dubnové vydání amerického magazínu Harper’s Bazaar v roce 2019 zapózovala v nové interpretaci slavného modelu.
Nešlo o přesnou kopii původních šatů, ale o současnou, poněkud decentnější verzi. Nejvýraznější prvky však zůstaly zachovány: černá barva, rozparek a velké zlaté špendlíky. Při té příležitosti herečka připustila, že původní model by si dnes už neoblékla. Přišlo by jí to prý nevhodné.