Nahá modelka, která způsobila nejednu dopravní nehodu, fotí uprchlíky

Zatímco v devadesátých letech patřila Helena Christensenová k největším hvězdám showbyznysu, dnes žije spíše poklidným životem. Čas od času se její jméno skloňuje jen v článcích kritizujících příliš vyzývavý styl oblékání. Ona si však z negativních ohlasů nic nedělá. Potřebné sebevědomí jí prý celý život dodávají dánské kořeny a výchova.

„V Dánsku jsme vychovávaní s pozitivním přístupem k našim tělům. Není přece co skrývat. Proto to pro mě nikdy nebyl v modelingu problém,“ vysvětluje.

Helena Christensenová objektivně řečeno opravdu co skrývat nemá. „Strašně ráda jím, ale naštěstí mám rychlý metabolismus,“ přiznává. Matka jí navíc dala do vínku exotické vzezření, otec zase pronikavý pohled bledě modrých očí. Všechny tyto atributy jí už v mládí otevřely cestu do světa.

Nahota stála za dopravními nehodami

Helenina matka Elsa, rodačka z Limy, se do Dánska dostala ve svých osmnácti letech s celou svou rodinou na popud nevlastního otce, který byl dánského původu. Zatímco zbytek rodiny se po pěti letech rozhodl vrátit, jediná Elsa zůstala. V Kodani se seznámila s Flemingem Christensenem, kterému porodila dvě dcery.

Modelka obětí body shamingu V dubnu loňského roku se Helena stala obětí tzv. „body shamingu“ (dehonestace založené na tělesných proporcích nebo stáří) ze strany Alexandry Schulman, bývalé šéfredaktorky britské verze Vogue. Ve svém sloupku plátku Mail on Sunday s odkazem na Helenu přesvědčovala své čtenáře, že „pokud již ženské tělo neslouží mateřským účelům, je jeho vystavování znepokojivé a trochu tragické“.

Když Elsa a Fleming pojmenovali starší dceru Helena, ještě netušili, že bude jednou minimálně stejně krásná jako její jmenovkyně Helena Trojská. Jasné jim to začalo být až v dívčině pubertě. Když bylo Christensenové sedmnáct, celé její okolí naléhalo, aby zkusila štěstí v soutěži krásy.

Poslechla a zadařilo se, v roce 1986 bse stala miss Dánska. Svou rodnou zemi reprezentovala stejného roku i na soutěži Miss Universe v Panamě. Vysněný titul se jí sice získat nepodařilo, účast jí však pomohla nastartovat kariéru modelky. Aby ještě víc zvýšila své šance, vyměnila v roce 1991 rodnou Kodaň za modelingovou mekku – Paříž. Díky světoběžnictví svých předků už tehdy mluvila plynule dánsky, španělsky, anglicky, německy a francouzsky, což se v začátcích stalo její nepopiratelnou výhodou.

Kromě předvádění modelů světových značek jako Versace, Valentino, Chanel či Lanvin se stala miláčkem novinářů a fotografů. Dodnes drží rekord v počtu fotografií na obálkách časopisu Elle, je jich být neuvěřitelných 117. Ozdobila i další magazíny jako Vogue, Harper’s Bazaar či W. Svět módní žurnalistiky ji nakonec zaujal natolik, že v roce 1999 spoluzaložila magazín Nylon.

Nejvíce však Helena Christensenová proslula jako jedna ze „supersedmy“ největších hvězd modelingu, společně s Lindou Evangelistou, Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Christy Turlingtonovou a Claudií Schifferovou. Návrhář Gianni Versace se jednou nechal slyšet že „Helena má to nejbožštější tělo na světě.“

Tento názor nesdílel pouze on, a tak se Christensenová na začátku devadesátek objevila na dvanáctimetrovém billboardu na newyorském Times Square. Až na list banánovníku v klíně na něm byla úplně nahá. Dráždivá kampaň módní firmy Kenar pomohla vybrat tisíce dolarů na boj proti AIDS, zlí jazykové se však ptali, zda Kenar nově plánuje místo oblečení prodávat banánové listy, či zda se pokouší překonat rekord v počtu dopravních nehod na vytížené křižovatce.

Helenin talent ocenili i Češi

Ani po padesátce Helena Christensenová neubírá plyn. Letos se nechala nafotit v prádle pro Victoria’s Secret a pro reklamní kampaň návrhářky Annie Bing v modelech z kolekce, kterou pomáhala tvořit. Ta se nese v devadesátkovém duchu – modelingová veteránka si tak jejím prostřednictvím zavzpomínala na časy své největší slávy.





Letos v lednu vyšla Helenina kolekce vytvořená speciálně pro H&M, plná ležérních triček a mikin. Ozdobily je fotografie květin, které nepořídil nikdo jiný než ona sama. „Spolupracovat s H&M byla skvělá zkušenost, protože jsem pří focení kampaně viděla, jak mé fotografie na oděvech ožívají,“ říká nadaná ikona.

Právě focení je momentálně její největší vášní. A ocenili to i Češi. V roce 2019 nafotila Helena Christensenová mladší kolegyni Gigi Hadidovou pro květnovou obálku československé verze magazínu Vogue. Svou lásku k fotografii propojuje také s touhou pomáhat. Dlouhá léta objíždí uprchlické tábory a fotí tamější ženy. V červnu tohoto roku byla jmenována ambasadorkou UNHCR, tedy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.