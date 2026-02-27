Módní návrhář miluje plastiky, utratil za ně v přepočtu miliony korun

Autor:
  8:26
Šedesátiletý německý návrhář Harald Glööckler má velmi osobitý vkus a za sebou několik plastických operací, aby docílil vysněného vzhledu. Nechal si zvětšit ňadra i rty a kamkoli vyrazí, je okamžitě středem pozornosti. Rozruch mu vyhovuje a měnit se pro jiné nehodlá. „Jsem se sebou spokojený,“ říká.

Jeho posedlost vzhledem už trvá dlouhé roky. Nechal si dokonce vytetovat vousy i vlasy na hlavě, aby neměl práci s holením, ale stále to vypadalo, že ochlupení na těle má. Ačkoli ho od toho mnozí odrazovali, stál si za svým a rozhodnutí nelituje.

Muž miluje extravaganci.
Harald Glööckler
Harald Glööckler
Harald Glööckler
8 fotografií

Nedělá si nic ani z negativních komentářů, které se, co se jeho vzhledu týče, stále jen hrnou. Lidé nemohou pochopit, proč má tak velkou potřebu se měnit. Navíc podotýkají, že se nepodobá stoprocentně muži ani ženě. Nechal si zvětšit ňadra pomocí silikonových implantátů, protože se mu plná ženská ňadra líbí. Zároveň však nechce ztratit ani svou mužnost, takže se nechce vzdát vousů.

Za plastiky už navíc utratil opravdu vysokou částku. Je to v přepočtu téměř patnáct milionů korun. „Jsem lidem trnem v oku. Stále mě řeší. Ale o kom se mluví, ten je v kurzu,“ smál se v jednom ze svých videí návrhář, který je znám i pro svou lásku k třpytivým a blyštivým detailům na každém svém outfitu.

„Miluji, když jsou věci zářivé a extravagantní. Miluji luxusní módu, barevné kožichy. Myslím, že by si každý měl plnit sny a pořizovat si přesně to, co vystihuje jeho duši,“ míní. Na kosmetice je jako doma. Nevadí mu, že se kvůli injekcím proměnil k nepoznání. Nemá ani strach z dopadu výplní nebo botoxu na jeho zdraví. Uvedl, že má potřebu být vidět, protože neměl jednoduché dětství. Jeho otec byl velmi agresivní a k jeho matce se choval hrubě. Na něho naopak zapomínal a neměl o něj zájem. „Užívám si, když jsem na výslunní,“ doplnil na svém profilu na Instagramu, kde ho sleduje přes šest set tisíc lidí.

27. února 2026

