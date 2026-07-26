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Sbírala Oscary i politické body. Jak chudá dívka dobyla britský parlament

Herečka Glenda Jacksonová (14. března 1965)

Herečka Glenda Jacksonová (14. března 1965) | foto: Williams/Mirrorpix/Getty ImagesGetty Images

Britská herečka Glenda Jacksonová s Oscarem, kterého získala za snímek...
Britská herečka Glenda Jacksonová v roce 1971
Britská herečka Glenda Jacksonová během natáčení snímku Marie Stuartovna,...
Britská herečka Glenda Jacksonová jako královna Alžběta I. ve filmu Marie...
10 fotografií
Prožila dětství ve velké chudobě, což ji navždy ovlivnilo. Celý život tíhla k levici. Britská herečka Glenda Jacksonová získala dva Oscary, ale aktivně se věnovala i politice, proslula hlavně jako kritička premiérky Margaret Thatcherové.

Byla jako stvořená pro charakterní i historické role, ale uměla i ty komediální. Její nápadný obličej si zapamatoval každý: výrazné oči, široký úsměv, po většinu života mladistvá ofina… Když zestárla, nestyděla se za množství vrásek a oči jí pořád zářily. Někteří kritici a recenzenti tvrdili, že Glenda mohla být světově daleko slavnější, kdyby do toho víc šlapala, víc se podbízela a nabízela. Ale to nebyl její styl.

Ofélie i atentátnice

Glenda May, narozená 9. května 1936 v přístavním městě Birkenhead, mohla skončit jako prodavačka v drogerii nebo jako knihovnice, obojím se ve své době živila. Pocházela z chudé rodiny žijící později v levném bytě bez příslušenství v městečku Hoylake. Byla nejstarší ze čtyř dcer Harryho Jacksona, který pracoval jako zedník, a jeho ženy – ta se snažila navýšit rodinný rozpočet jako uklízečka a prodavačka.

Jejich prvorozená byla hodně chytrá dívka, po základní škole chodila na gymnázium a během dospívání zjistila, že ji láká divadlo. Nejdřív ho hrála amatérsky, ale pak se rozhodla, že ho chce i studovat. V polovině padesátých let už se stěhovala do Londýna, aby tam nastoupila na Royal Academy of Dramatic Art.

Glenda Jacksonová

  • Vdaná byla jednou. Roku 1958 si vzala Roye Hodgese, kolegu z divadla, o jedenáct let později se jim narodil syn Dan, který se stal novinářem.
  • Glenda a Roy se rozvedli v roce 1976, v té době už měla poměr s Andym Philipsem, kterého taky potkala při práci v divadle – a on se pak na řadu let stal jejím partnerem.
  • V roce 2017 byla tváří kampaně značky Burberry a předvedla její ikonický trenčkot.
  • Po návratu na televizní obrazovky v roce 2019 podala úžasný výkon coby seniorka zápolící s demencí v dramatu Hledá se Elizabeth.
  • Jako své koníčky uváděla běžné ženské aktivity: vaření, zahradničení a čtení, hlavně románů Jane Austenové.

Po absolvování školy pár let tápala, hledala uplatnění, na živobytí si vydělávala i jako servírka, barmanka nebo administrativní pracovnice, ale byla houževnatá a vše se zlomilo v roce 1963. Tehdy dostala první malou roli ve filmu This Sporting Life, a co víc – konečně ji vzali do vyhlášené Royal Shakespeare Company, kde záhy hrála Ofélii v Hamletovi.

Další proslulou úlohou v tomhle období byla Charlotte Corday, žena, která zabila francouzského revolucionáře Jeana-Paula Marata. Ztvárnila ji i v Paříži a na Broadwayi a roku 1967 taky ve filmu Marat–Sade. K divadelní i filmové práci přistupovala od začátku poctivě a s vážností.

„I když jdete na jeviště každý večer, stejně máte pocit, že stojíte na nejvyšším skokanském prkně a netušíte, jestli je v bazénu pod vámi voda,“ popisovala své pocity.

Dva Oscaři

Není moc herců, kteří by hned za první větší filmový počin dostali Oscara, ale Glendě se to povedlo. Roku 1969 měl premiéru film Zamilované ženy, kde vystřihla roli plnou vášně. A rovnou si za to vysloužila slavnou zlatou sošku.

Potom obrazně řečeno sázela na stůl jedno eso za druhým: V roce 1971 ji diváci viděli jako manželku Petra Iljiče Čajkovského v dramatu Milovníci hudby, jako královnu Alžbětu I. v historickém velkofilmu Marie Stuartovna, královna Skotská a jako ženu žijící v podivném milostném trojúhelníku v provokativním psychodramatu Mizerná neděle – tahle role jí přinesla nominaci na Oscara.

Britská herečka Glenda Jacksonová jako královna Alžběta I. ve filmu Marie Stuartovna, královna skotská z roku 1971

Toho dostala opět roku 1974 za hlavní roli v komedii Na úrovni, rok na to ji Akademie nominovala za úlohu v dramatu Hedda. Glenda si ale nikdy nešla cenu osobně převzít, nepovažovala to za důležité, zlatí panáčci na podstavci, o kterých sní všichni herci, ji nebrali.

„Nevyhrála jsem je, byli mi dáni,“ řekla o Oscarech. A jindy vzpomínala: „Moje máma uchovávala všechna má ocenění na příborníku v obývacím pokoji a s nábožností je leštila. Netrvalo dlouho a tenká zlatá vrstva zmizela a začal prosvítat kov.“

Herečku brala hlavně práce. Roku 1975 se kina plnila třeba kvůli filmu Angličanka, kde zářila vedle Michaela Cainea, herečku Bernhardtovou ztvárnila v životopisném snímku Neuvěřitelná Sarah, Walter Matthau ji směl objímat v komedii Rodinný lékař… Bylo vlastně jedno, co hrála, ve všem byla nezaměnitelná.

Asociální socialistka

Glenda uznávala, že její politické názory utvořilo dětství, ale i britská politika těsně po válce. „Můj život změnila labouristická vláda. Byla pro miliony lidí jako já, šlo jí o vzdělávání, zdravotnictví. Byl to důkaz, že politika může lidem zlepšit život a že sociální sen se může stát sociální realitou,“ vzpomínala na období vlády premiéra Clementa Attleeho.

Sama měla silné sociální cítění, které během života napřela do mnoha charitativních projektů – brojila proti apartheidu na jihu Afriky, zasazovala se za lepší zdravotní péči pro děti i dospělé, za práva politických vězňů, bojovala proti obchodu se zbraněmi a v mnoha dalších oblastech.

Herečka Glenda Jacksonová (14. března 1965)
Britská herečka Glenda Jacksonová s Oscarem, kterého získala za snímek Zamilované ženy (1971)
Britská herečka Glenda Jacksonová v roce 1971
Britská herečka Glenda Jacksonová během natáčení snímku Marie Stuartovna, královna skotská (1971)
10 fotografií

Sama o sobě říkala, že je feministka zastávající práva žen a taky asociální socialistka. Do Labour Party vstoupila, když jí bylo kolem šestnácti. Několikrát byla požádána, aby za stranu kandidovala do britského parlamentu, ale připustila to až po letech – a na počátku devadesátek byla opravdu zvolena poslankyní za obvod Hampstead and Highgate.

K tomu, aby vstoupila do vysoké politiky, ji přimělo hlavně to, že zásadně nesouhlasila s politickým směřováním premiérky Margaret Thatcherové. Na thatcherismu kritizovala „ostré lokty, chamtivost, sobectví a nestarání se o slabší“.

Naopak podporovala labouristu Tonyho Blaira, ale i vůči němu později nešetřila výtkami, především kvůli britské účasti ve válce v Iráku v roce 2003. V roce 2016 podpořila setrvání Británie v Evropské unii.

Aktivní politice se věnovala třiadvacet let a v letech 1997 až 1999 působila jako ministryně dopravy v labouristické vládě Tonyho Blaira. I opoziční politici ji dokázali ocenit – nebyla to prý jen herečka, která se vecpala do jiného oboru, věcem veřejným rozuměla.

Velký návrat

Roku 2015 bylo Glendě skoro osmdesát a rozhodla se s politikou skončit. Na to, aby složila ruce do klína, se nicméně ještě necítila. A tak se vrátila k herectví. Pracovala pro rozhlas a televizi a do londýnského Old Vic Theatre proudili diváci, aby ji viděli jako krále Leara.

Hubená, s vráskami, v červené vestě, se zpocenými vlasy a temperamentem sobě vlastním byla strhující. Lidem šel mráz po zádech, když jim připomněla šíleného krále, co nerozumně rozdělil své panství.

„U Leara jsem se bála, že nebudu mít dost fyzických sil a neutáhnu to hlasově. Ale u téhle hry – jako u všeho jiného – je všechno hlavně ve vaší hlavě,“ nechala se slyšet.

OnaDnes

Vrátila se i na Broadway a před kameru. Čekala ji krásná role ve filmu Velký útěkář. Opět hrála po boku Michaela Cainea. Ztvárnili příběh podle skutečné události, kdy on jako veterán Bernard Jordan tajně uteče z domova důchodců, aby se mohl zúčastnit oslav vylodění v Normandii, Glenda hrála jeho manželku.

Do kin měl jít Velký útěkář na začátku října 2023 a herečka ohlásila, že to byl její poslední film. Když média přinesla zprávu, že Glenda 15. června zemřela, málokdo tomu věřil. Není to chyba? Nemělo tam stát, že skončila s hereckým životem? Ale nešlo o omyl. Mezi prvními zareagoval zdrcený Michael Caine – připomněl, co jeho kolegyně častokrát tvrdila: „Herectví nespočívá v oblékání kostýmů, ale ve svlékání se z kůže.“

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Témata: Oscar, herec, film

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