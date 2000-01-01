náhledy
Ve věku 91 let zemřel Giorgio Armani. Velikán mezi návrháři působil v branži od roku 1975. Módní dům Armani řídil až do své smrti, byť v poslední době postupně předával pravomoci svým blízkým. Za oněch pět dekád stvořil tisíce vysoce elegantních, nápaditých, nezapomenutelných kreací. Připomeňte si ty nejslavnější v podání celebrit.
Autor: AP
Ačkoliv je znám především pro své večerní róby, Armani začínal s úplně jinými kousky. Pro první odvážné celebrity, které se příliš nevyžívaly v načančaných šatech, šil obleky. Tím si získával pozornost – ne vždy pozitivní, nutno dodat. Pro herečku Diane Keatonovou vytvořil atypický kostým, ve kterém v roce 1978 přebrala Oscara za hlavní ženskou roli ve snímku Annie Hallová.
Autor: Profimedia.cz
Giorgio Armani skutečně prorazil v osmdesátých letech díky svému dekonstruovanému saku. Na rozdíl od toho klasického je volnější, nemá ramenní vycpávky a podšívku. V jednom takovém se na udílení Zlatých glóbů v roce 1990 vypravila Julia Robertsová. Tento moment je dnes považován za jeden z nejikoničtějších v moderní historii módy.
Autor: Profimedia.cz
Jodie Fosterová měla pověst celebrity bez špetky vkusu. V roce 1992 se proto před udílením Oscarů obrátila na Giorgia Armaniho, který pro ni vytvořil dlouhé lesklé sako a třpytivé kalhoty. Nejen, že se následně objevila v seznamech nejlépe oblečených hostů, navíc si v modelu došla pro Oscara za Mlčení jehňátek. Od té doby nosí pro podobné příležitosti jen a pouze Armaniho.
Autor: ČTK
Psal se rok 2003 a červený koberec na cenách SAG rozzářila Halle Berry. Jednoduchá róba Armani Privé ve výrazné barvě dokonale lichotila její pleti i postavě.
Autor: Profimedia.cz
Armani byl také autorem řady svatebních šatů. Nejslavnějším kouskem z jeho dílny byly nejspíš ty, které navrhl pro Katie Holmesovou a její svatbu s Tomem Cruisem v roce 2006. Pro nevěstu byl italský návrhář jasnou volbou, Cruise a Armani byli dlouholetými přáteli.
Autor: Reuters
Herečka Cate Blanchettová byla Armaniho múzou. Jeho šaty vynesla při desítkách nejrůznějších příležitostí. Jednou z mnoha toalet, které pro ni mistr vytvořil, byla metalická „druhá kůže“, již oblékla na předávání Oscarů v roce 2007. Magazín Cosmpolitan ji označil za jednu z nejlepších rób v historii Oscarů.
Autor: ČTK
V roce 2008, tedy v době, kdy Victoria Beckhamová nenosila neustále jen Victorii Beckhamovou, jí Armani zapůjčil svou vintage kreaci z roku 1989. Vynesla ji na Met Gala, kde se právem zařadila mezi nejlépe oblečené celebrity.
Autor: Profimedia.cz
Armani v sedmdesátých letech prorazil především proto, že se distancoval od „přeplácané“ hippie módy. Pověstného minimalismu se držel až do své smrti. Používal nápadné látky, střihy ovšem bývaly poměrně jednoduché. Ukázkovou róbu z jeho dílny vynesla na oscarovou afterparty v roce 2009 Anne Hathawayová.
Autor: ČTK
Zpěvačku Beyoncé Armani v roce 2010 vybavil modelem ze zlatých a stříbrných ok. Dokráčela si v něm pro šest cen Grammy. O šatech se dodnes mluví jako o jedněch z nejikoničtějších, které se na předávání cen Grammy kdy objevily.
Autor: Profimedia.cz
Lady Gaga na přelomu první a druhé dekády nového tisíciletí střídala jeden bláznivý model za druhým. Armani se pro ni odchýlil od své pověstné jednoduchosti. Na Grammy v roce 2010 jí navrhl a nechal ušít extravagantní „kosmickou“ kreaci.
Autor: AP
Další ze slavných Armaniho nevěst byla monacká kněžna Charlene, která se vdala za knížete Alberta II. v roce 2011. Šaty měly pět metrů dlouhou vlečku, zdobilo je čtyřicet tisíc krystalků Swarovski a dvacet tisíc perel. Vysloužilé jihoafrické plavkyni to neuvěřitelně slušelo.
Autor: AP
Že dokáže zalichotit každé postavě, dokázal Giorgio Armani v roce 2012, když na udílení cen Grammy oblékl zpěvačku Adele. Strohý střih vyvážila látka posetá krystaly, která připomínala hvězdné nebe.
Autor: AP
Ukázkou dokonalého krejčovského řemesla byly šaty Jessicy Chastainové na Oscarech v roce 2014. Jak se později svěřila, onen rok měla problém si vybrat mezi takřka neomezenou nabídkou šatů a tvůrců. Že se obrátila na Giorgia Armaniho, se jí vyplatilo. Róba s bronzovým nádechem jí vysloužila místo na nespočtu seznamů nejlépe oblečených hvězd.
Autor: Reuters
Rihanna se na udílení cen Grammy v roce 2017 vyzbrojila dramatickou černou sukní a sytě oranžovým crop topem s kamínky. Giorgio Armani jejím prostřednictvím ukázal, že dokáže zkombinovat nezkombinovatelné.
Autor: Reuters
Něžné, éterické róby, zdobené korálky či flitry, byly Armaniho podpisem. Byly tak nadčasové, že svůj styl nemusel návrhář v průběhu let nijak výrazně měnit. Jednu z nich oblékla na festivalu v Cannes v roce 2022 Elle Fanningová. Armani ji pro ni stvořil na míru. „Mohla bych tyto šaty nosit každý den svého života?“ napsala si nadšená herečka na Instagram.
Autor: Profimedia.cz
Návrhář založil rovnou několik značek, které se liší svou dostupností. Štítek Armani Privé nesou ty nejdražší, nejokázalejší modely. Celá řada celebrit je volí pro prestižní události, jako jsou třeba Oscaři. A mnoho z nich si v nich pro legendární zlatou sošku dojde. Je mezi nimi i Michelle Yeohová, která si tmavě modrou kreaci s charakteristickými kamínky nechala ušít pro svůj triumf za film Všechno, všude, najednou v roce 2024.
Autor: Profimedia.cz
Jednou z nejkrásnějších rób Armani poslední doby se v roce 2024 blýskla Zendaya na udílení Oscarů. Bylo tehdy jasné, čím se návrhář inspiroval: dvěma největšími trháky uplynulého roku. Šaty byly tak trochu Barbie, tak trochu Oppenheimer.
Autor: Profimedia.cz
Armani Privé oblékla na předávání Oscarů v roce 2024 Lupita Nyong’o. Šaty zcela očividně navazovaly na slavný modrý model od Prady, ve kterém o deset let dříve přebrala sošku za výkon ve vedlejší roli ve filmu 12 let v řetězech. Ani v těchto šatech si rozhodně ostudu neudělala. Armani je ozdobil krystalky a peřím.
Autor: AP
Demi Moore momentálně zažívá velký comeback díky hlavní roli ve filmu Substance. Během letošní společenské sezóny oblékla celou řadu modelů se štítkem Armani Privé. Mezi nimi nejvíce vynikla zlatá toaleta s třpytivou vsadkou, v níž se mohla hrdě vyfotit se Zlatým globem.
Autor: Reuters