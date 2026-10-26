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Spisovatelce nepřestávají růst obří ňadra, za vším je vzácné onemocnění

Autor:
  11:40
Žena má obří poprsí kvůli gigantomastii.

Žena má obří poprsí kvůli gigantomastii. | foto: koláž iDNES.cz

Hetaher Becková
Hetaher Becková
Hetaher Becková
Hetaher Becková
7 fotografií
Spisovatelka Heather Becková byla normální holčička, které pak jako většině dívek začala ňadra růst v období puberty. Jenže zatímco většina jejích spolužaček měla prsa číslo dvě až tři, ona měla ňadra, která neměly ani dospělé ženy v jejím okolí. A jejich růst se bohužel nezastavil.

Právě obří ňadra měla za následek její uzavření se do vlastního světa a stranění se kolektivu, protože jí děti šikanovaly. Ačkoli její ňadra jsou v jednom směru prokletím, na druhou stranu říká, že jsou pro ni výhrou. V ústraní totiž začala psát příběhy a mohla se tak stát spisovatelkou. A díky ňadrům se jí navíc dostalo i popularity, o které si předtím mohla nechat jen zdát.

Žena má obří poprsí kvůli gigantomastii.
Hetaher Becková
Hetaher Becková
Hetaher Becková
7 fotografií

Heather je poněkud drobné postavy, takže na ní obří ňadra na první pohled příliš nepasují. Lidé si myslí, že si ňadra vycpala a jde o vtip. Málokdo věří, že jsou opravdu její a navíc stále rostou. Za vším totiž stojí gigantomasie, která způsobuje jejich nekontrolovatelný růst. A ačkoli lékaři Heather doporučovali ňadra zmenšit, ona v plánu takovou operaci nemá.

„Zažila jsem si kvůli ňadrům své. Když jsem je konečně začala mít ráda, nebudu si je nechávat odstraňovat. Zvykla jsem si na hloupé řeči. Už několikrát mi smazali Instagram, stále si dělám záložní účty. A těší mě, že se ke mně lidé vracejí,“ uvedla.

Sama říká, že kdyby věděla o gigantomastii už v době puberty, žilo by se jí mnohem lépe. Nevěděla totiž, co se s jejím tělem děje a ani její lékař nebyl schopen přesně určit, proč ňadra tak rostou. „Dnes už to mají holky v něčem jednodušší. Ale stále platí, že lidé jsou hlupáci a myslím si, že se budou takovým holkám posmívat dál. Já bych jen chtěla, aby věděly, že tu vždy budou lidé, kteří je mají naopak moc rádi a na to by se měly zaměřit především,“ doplnila.

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