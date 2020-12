Gianni Versace: odvážný Mozart mezi návrháři, který oblékal milenky

Jak jeho jméno napovídá, Gianni Versace se narodil v Itálii, konkrétně v její jižní části, Kalábrii. Jeho matka Franca provozovala módní ateliér, který se stal také Gianniho královstvím. Často matce pomáhal a zde také vznikl jeho první model. Malému Mozartovi mezi návrháři bylo tehdy pouhých devět let.

Luxus, nebo kýč?

Ospalá Kalábrie byla Gianniho uměleckému duchu brzy malá, a tak se v roce 1972 přestěhoval do Milána. V módní branži se uchytil neuvěřitelně rychle, už o rok později navrhoval linii pro mladé u módní firmy Genny. Svou první kolekci vydal v roce 1978 a otevřel si i vlastní butik.



Jeho firma se úspěšně rozrůstala i přesto (nebo právě proto?), že se místo na experty rozhodl spolehnout na vlastní početné příbuzenstvo. Nejvyšší posty prezidenta a viceprezidenta obsadili starší bratr Santo a mladší sestra Donatella. Dostalo se i na Versaceho švagra Paula Becka a později i na několik synovců a neteří. Návrhář tvrdil, že to jsou jediní lidé, kterým může věřit, a jeho strategie se vyplácela.

Versaceho styl spustil hotovou revoluci na módní scéně, která v této době nadržovala spíše umírněným barvám a minimalistickým střihům. Výrazné potisky spojené se sexy střihy některým učarovaly, od jiných sklidily posměch. Stejně jako dnes je mnozí považovali za kýčovité, laciné a vulgární. Gianni byl také v silném protikladu ke svému hlavnímu rivalovi, taktéž italskému návrháři Giorgiu Armanimu. Situaci trefně shrnuje dobové rčení, podle něhož „Armani obléká manželky, Versace milenky“.

Ikonické šaty devadesátých let Jedním z Versaceho nejznámějších počinů jsou černé šaty spínané zavíracími špendlíky, které v roce 1994 vynesla herečka Elizabeth Hurleyová, doprovázející Hugha Granta na premiéru filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb.

Právě ony jsou podle mnohých zodpovědné za katapultaci své nositelky mezi hvězdy světového formátu.

Ve skutečnosti přitom na Elizabeth tak nějak zbyly. Žádná jiná světová značka jí jakožto téměř neznámé herečce nechtěla šaty půjčit, až se nad ní smiloval sám Gianni Versace. Ikonické šaty byly poslední, které zbyly v tiskové kanceláři k zapůjčení na podobné příležitosti.

Další sortou, kterou Versace oblékal, byly celebrity jako princezna Diana, Elton John či Madonna, které také pravidelně zaplňovaly přední řady na jeho přehlídkách. „Jako první si uvědomil hodnotu slavných tváří sedících v první řadě během přehlídek, na kterých oblečení předvádí supermodelky. Jako první také dostal módu do celosvětových médií,“ vypočítává Gianniho inovace Anna Wintourová, šéfredaktorka americké verze magazínu Vogue a návrhářova blízká přítelkyně.

Na výsluní vynesl Versace nejen sebe, ale společně s ním se „svezla“ i první generace supermodelek, jejichž jména se možná stala ještě známějšími než to jejich patrona: Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Christy Turlingtonová, Carla Bruniová a později i Kate Mossová.

Gianni Versace byl miláčkem celebrit i modelek.

Roku 1989 se Gianni Versace rozhodl posunout o stupeň výš a pustit se do vysoké krejčoviny, tzv. haute couture, plné drahých látek, nákladných výšivek a drahých kamenů. Ve stejné době pronikl i do bytového designu, šperků a navrhoval i divadelní kostýmy.

„Myslím, že je povinností návrháře, aby se pokoušel bourat pravidla a bariéry,“ zamyslel se kdysi Versace v jednom rozhovoru. „Jsem jako malý Marco Polo, jezdím sem a tam a míchám jednotlivé kultury.“ Kromě cestování sbíral Versace inspiraci v umění a v knihách. V těch si ostatně tak liboval, že zaměstnával na plný úvazek hned dva knihovníky, kteří se starali jen a pouze o jeho rozsáhlou sbírku. Múzou mu pak překvapivě nebyly známé modelky, nýbrž jeho sestra Donatella, která už za Gianniho života navrhovala oblečení pro mladé a doplňky.

Kam kráčíš, Versace?

Gianniho dvě velké lásky Svou lásku k látkám a kouzlení s nimi propojil Versace s jinou celoživotní vášní, jíž byla historie, především antického Řecka a Říma. „Když vyrůstáte na místě, jako je Kalábrie, a všude okolo vás jsou úchvatné pozůstatky řecké a římské kultury, nemůžete si pomoct, jste zkrátka ovlivnění antickou historií,“ vysvětloval návrhář, který také nějakou dobu studoval latinu a klasickou řečtinu. Právě antické motivy spojené s barokní opulencí se staly jeho uměleckým podpisem.

Byla to právě ona, kdo převzal bratrovo impérium v hodnotě 807 milionů dolarů po Gianniho tragické smrti. Toho rána, 15. července 1997, si šel návrhář jen do trafiky pro noviny. Obvykle to dělal jeho asistent, ale krásné počasí přímo vybízelo k procházce. Jen pár kroků od jeho opulentního sídla v Miami jej však při návratu zastřelil sériový vrah Andrew Cunanan.

Se smrtí zakladatele se firma posunula do další fáze své existence. Největší část, celých padesát procent podílu na firmě, připadl Donatellině dceři Allegře, výkonným ředitelem se stal Santo Versace a hlavní návrhářkou Donatella. „Oči celého světa tehdy byly upřeny na mě a 99% lidí si myslelo, že to nezvládnu. Upřímně, já jsem si to nejspíš zpočátku myslela taky,“ říká návrhářka, která navíc ve stejné době bojovala se závislostí na kokainu.

Naštěstí pro celý módní svět, i ona podědila umělecké a designérské vlohy. Svou první kolekci vypustila do světa jen tři měsíce po bratrově smrti. V roce 2004 se Versaceho impérium jen tak tak ubránilo totálnímu bankrotu, dnes je ale zpátky na nohou v plné slávě.