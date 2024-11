Návrháři z Ghany tvoří oděvy z odpadu, chrání životní prostředí

Během festivalu Obroni Wawu October místní návrháři představili obyvatelům své modely, které vytvořili právě z hromady oblečení. Jednotlivé kousky poskládali dohromady tak, aby vznikl zajímavý model a outfit, za který by se nemusely stydět ani hollywoodské hvězdy.

„Oblečení se nám kupí, jsme jím zavalení. Často jsou to jen hadry, které už nemají další využití. Pálí se, ale není to správné řešení. Kromě toho končí na ulici. Máme oblečení všude. Pasou se na něm krávy, hrají si na něm děti. Je to zdroj špíny a zápachu. Myslím, že tvořit z vypraných hadrů něco originálního, by mohl být dobrý způsob, jak omezit znečištění planety,“ uvedl designér Richard Asante Palmer pro portál App News.

Nemá na mysli pouze Ghanu, podle něj by bylo skvělé, aby takto přemýšleli návrháři po celém světě a znovu staré oděvy využívali a přešívali. Richardovi se nelíbí dnešní „rychlá móda“. Obchodní řetězce chrlí oblečení, které je mnohdy na jedno použití a lidé ho pak bez přemýšlení vyhodí. Byl by rád, kdyby se tvořily kvalitnější kousky a tím pádem pak bylo i méně odpadu. Pokud to ale společnost nedokáže akceptovat, měla by si podle něj oblečení nechávat přešívat.

„Doveze se k nám neskutečně velké množství oblečení. Minimálně čtyřicet procent se pak vyhodí. Nestíháme ho likvidovat, není to v našich silách. Je až neuvěřitelné, kolik oblečení svět vyprodukuje,“ pokračoval návrhář. Doufá, že se jeho země brzy zbaví znečištění a opět se bude moct procházet po plážích, kde je písek a ne haldy naplavených kusů látek a nevyužitého oblečení.