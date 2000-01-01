Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli jistotu, že nakonec seženeme to, pro co jsme přišli. Ale také jsme obdivovali nové samoobsluhy s vozíky nebo obchodní domy, které nabízely skoro zápaďácký servis. Pojďte se vrátit zpátky v čase a zavzpomínat, jak se za socialismu u nás a na Slovensku nakupovalo.
Autor: ČTK / Mucha Josef, ČTK
Bílá labuť v Praze byla v době svého otevření v roce 1939 největším a nejmodernějším obchodním domem ve střední a východní Evropě. V padesátých letech stále lákala zákazníky na velkou nabídku zboží i na posezení u jídla nebo kávy.
Autor: ČTK
Budova je zapsána na seznamu kulturních památek.
Autor: Wikimedia, Creative Commons
V padesátých letech byla poptávka nejen po spotřebním zboží, ale také po kvalitních zákuscích, které byly k dostání v cukrářstvích a pekařstvích.
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK
Pro zaneprázdněné hospodyňky, které budovaly socialismus, byly na prodej polotovary k rychlé přípravě obědů a večeří.
Autor: ČTK / Novák Josef, ČTK
Možná jste si mysleli, že fenomén samoobsluh je poměrně moderní záležitost.
Autor: archiv Národního muzea
Lidé totiž na nákup chodili většinou pěšky.
Autor: archiv Národního muzea
Jednou z nejrušnějších pražských obchodních tříd byla i za socialismu ulice Na příkopech. V roce 1956 po ní ještě jezdily tramvaje.
Autor: Fortepan / Faragó György
Na pražském Václavském náměstí jste si v roce 1956 mohli dát ze stánku automatu Koruna na zahřátí horký čaj s rumem.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
A nebo taky bez rumu, když se chtělo zahřát i děcko.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Roh Jungmannovy ulice a Jungmannova náměstí v Praze v roce 1956. Vyhlášené lahůdkářství na rohu přitahovalo zákazníky z celé Prahy. Metro tehdy ještě v tomto místě nebylo, zato jste se mohli svézt trolejbusem.
Autor: Fortepan / Faragó György
Tramvaje v roce 1956 brázdily také Václavské náměstí, kam se vyráželo za nákupy. Napravo například vidíte bývalý Dům obuvi, dnes zde sídlí prodejna Baťa.
Autor: Fortepan / Faragó György
Stejně jako dnes, i v padesátých letech lidé nakupovali výzdobu na svátky. Na snímku pouliční prodej velikonočních pomlázek a kraslic na rohu pražské Vodičkovy ulice a Václavského náměstí (1956)
Autor: ČTK / Roháček, ČTK
V červenci roku 1956 byl na rohu Krakovské ulice a Václavského náměstí otevřen Dům módy, postavený podle návrhu architekta Josefa Hrubého. Byl to jeden z nejluxusnějších obchodů v tehdejším komunistickém Československu.
Autor: Archiv
Dne 31. května 1958 byl v ostravské Gottwaldově ulici (nyní ulice 28. října) otevřen moderní Dům potravin.
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK
Zelný trh neboli Zelňák v centru Brna byl už od středověku místem, kde se daly nakoupit zemědělské produkty a další zboží. Snímek je z roku 1958.
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Pohled na tržiště na Zelném trhu v Brně. Snímek je z roku 1959.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Zelný trh ještě z jiné perspektivy.
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Železářství v dnešní Kobližné, dříve Gagarinově ulici v centru Brna. Povšimněte si politického poutače, který hlásal jeden z proklamovaných cílů vládnoucí komunistické strany.
Autor: Anna Pecková
Pohled do výlohy řeznictví v Rašínově ulici v Brně v roce 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Obchodní dům Darex fungoval od roku 1953 do roku 1994 ve spodní části Václavského náměstí. Na snímku z roku 1959 ukazuje prodavačka zákaznici střevíčky.
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
A stejný obchoďák skoro o dvě desítky let později: prodavačka nabízí zákaznici kabát v obchodním domě Darex na Václavském náměstí v roce 1972.
Autor: ČTK / Humpálová Zuzana, ČTK
Ale zpět do padesátých let, kdy se obchod v Československu bujně rozvíjel. Například v roce 1959 byla na Národní třídě v Praze otevřena největší prodejna hraček.
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
Také v Bratislavě jste si mohli za socialismu zajít do obchodního domu věnovaného obuvi a doplňkům, jako kabelky či aktovky. Snímek zobrazuje Hurbanovo námestie a Dom obuvi v roce 1959.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Nakupování na Slovensku mimo velká města ovšem vypadalo docela jinak. Na snímku z roku 1959 je venkovský trh v obci Fiľakovo.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Prodej se odehrával doslova na ulici.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Každý přinesl, co vypěstoval nebo vyrobil.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Nákupy byly také příležitostí k setkávání a poklábosení.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Jednalo se o společenskou záležitost, kde se potkávali staří i mladí.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Dnes tomu říkáme farmářské trhy, tehdy to byl nejjednodušší způsob, jak si vydělat nějaké peníze na obživu.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Prodávání se věnovaly především ženy a dívky.
Autor: Fortepan / Faragó László
Trh se zemědělskými výpěstky ve městečku Fiľakovo (1960)
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Tady byla jistota, že zelenina je skutečně bio.
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
Pouliční prodej ve městečku Fiľakovo (1960)
Autor: Fortepan / Zsanda Zsolt / Vajszada Károly
V odlehlých vesnicích zajišťovaly zásobování pojízdné prodejny potravin. Na snímku z 4. srpna 1960 pojízdná prodejna v osadě Dolní Borek.
Autor: ČTK / Januš Karel, ČTK
Jak to tak vypadá, pražský Žižkov byl v oblasti obchodu průkopníkem. Začalo to první samoobsluhou potravin, v roce 1960 zde národní podnik Pramen otevřel první samoobslužnou prodejnu masa a uzenin.
Autor: ČTK
Lahůdkářské zboží bylo vyhledávané nejen na rodinné či podnikové oslavy. České chlebíčky, které milujeme dnes, frčely i v 60. letech.
Autor: ČTK / Bárta Jan, ČTK
V roce 1957 byl na horním rohu Václavského náměstí otevřen Dům potravin Pramen. V dobách socialismu šlo o luxusní prodejnu lahůdek, kam se chodilo pro vyhlášené chlebíčky, kaviár nebo zahraniční zboží. Snímek s vánoční výzdobou je z roku 1968.
Autor: ČTK / Karas Jiří, ČTK
Také Brno mělo svůj Dům potravin, našli jste ho na Zelném náměstí. Snímek je z roku 1962.
Autor: Fortepan / Fortepan
Prodejny Tuzexu nebyly zdaleka jen v Praze. Na snímku z roku 1981 je typická fronta lidí dychtících po džínách nebo jiném západním zboží před Tuzexem v Plzni.
Autor: Repro z knihy: Procházka Plzní před rokem 1989
V Rytířské ulici byla v roce 1969 otevřena tuzexová prodejna kosmetiky, kde byly k dostání značky jako Christian Dior, Helena Rubinstein nebo Yardley.
Autor: ČTK / Havlíček Karel, ČTK
Jednou ze světových značek, jejíž výrobky se daly sehnat v Tuzexu, byla Helena Rubinstein.
Autor: ČTK
Francouzská značka Parfums Christian Dior měla svůj stánek i na Veletrhu spotřebního zboží Brno 69.
Autor: ČTK
Nově otevřený obchodní dům Prior v Olomouci v roce 1971 nabízel zboží na ploše 3 200 m2.
Autor: Profimedia.cz
Za socialismu jste v ulicích měst našli mnoho obchodů s textilní galanterií (tento byl například v Brně), hospodyňky byly zvyklé si doma leccos spíchnout a nespoléhat se na nabídku konfekce.
Autor: Fortepan / Artfókusz
A ještě jeden obchodní dům s obuví a doplňky, tento se nacházel v 70. letech ve slovenských Košicích.
Autor: Fortepan / Lencse Zoltán
Obchodní dům Kotva byl výkladní skříní socialistického Československa. Snímek je z roku 1976.
Autor: Fortepan / Mezey András
Byl postaven podle návrhu českých architektů manželů Věry a Vladimíra Machoninových švédskou stavební společností SIAB, což bylo na tehdejší dobu velmi neobvyklé. Poprvé se jeho dveře otevřely zákazníkům 10. února 1975.
Autor: ČTK
První zákazníci v novém obchodním domě Kotva na náměstí Republiky v Praze, který byl slavnostně otevřen 10. února 1975. Záběr z oddělení dámské konfekce.
Autor: ČTK
První zákazníci v novém obchodním domě Máj, který byl 21. dubna 1975 slavnostně otevřen na Národní třídě v Praze.
Autor: ČTK / Kruliš Jiří, ČTK
Dalším obchodním domem v centru Prahy byla Družba uprostřed Václavského náměstí na rohu s Jindřišskou ulicí. Na rozdíl od běžných obchodních domů jako Kotva nebo Máj se zaměřovala na luxusnější a exkluzivnější zboží výrobních družstev.
Autor: ČTK / Kalina Michal, ČTK
Takto vypadala „zlatá neděle“ v obchodním domě Prior v Brně v roce 1977.
Autor: ČTK / Pavlíček Luboš, ČTK
Samoobslužná prodejna potravin v obchodním domě v Šumperku, 30. července 1975.
Autor: ČTK / Galgonek Vladislav, ČTK
Pětipodlažní dům potravin a drobného zboží v Gottwaldově byl otevřen v roce 1982.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK