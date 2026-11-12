Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu
Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...
Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin
Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...
Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět
O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....
Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet
Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...
Slavné krásky nad čtyřicet mají těla vydřená. Jaká je jejich fitness rutina?
Mají dokonalé paže, chlubí se svaly a nemají to zadarmo. Slavné ženy tvrdě dřou pod taktovkou těch nejlepších trenérů, aby jejich těla vypadala dokonale na červeném koberci i na filmovém plátně....
Proč máme neustále chuť na sladké? Čtyři důvody, které vás možná překvapí
Dortík, čokoláda, bonbony nebo zmrzlina. Chuť na sladké nás někdy přepadne tak silně, že jí jen těžko odoláváme. Ne vždy je ale za touhou po cukru obyčejná mlsnost. Někdy ji vyvolává stres, únava,...
Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně
Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...
Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu
Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...
Některé dívky by obětovaly čtvrtinu své inteligence za krásu, říká šéf kosmetické firmy
Jen jedna z padesáti žen se považuje za krásnou. A čtvrtina dívek by dokonce obětovala rok svého života za ideální vzhled. Takové jsou výsledky průzkumu společnosti Dove. „Zahájili jsme kampaň, v níž...
Kruhové náušnice nikdy nevyjdou z módy. Které budou slušet právě vám?
Někdy stačí jediný šperk, aby i jednoduchý outfit získal úplně jiný náboj. Kruhové náušnice patří mezi nadčasové doplňky, které sluší ženám v každém věku. Drobné kroužky podtrhnou přirozenou...
Influencerka tři roky tajila zpackané plastiky. Teď ukázala, co skrývala
Brazilská influencerka Mariana Tavaresová chtěla mít dokonalejší tělo a vsadila na plastickou chirurgii. Zákroky ovšem nevyšly podle jejího plánu a tři roky retušovala své fotografie, aby fanoušci...
Kakao povzbudí stejně jako káva, navíc je plné cenných látek
Vyměnit oblíbený kofeinový nápoj za ten s příchutí čokolády nemusí být vůbec špatný nápad. Nabízí jiný druh povzbuzení, záleží ale na jeho kvalitě i množství...
Užijte si trendy, ale po svém. Vizážistka radí, jak se líčit podle věku
S věkem se mění pleť i kontury obličeje, a tak některé kosmetické novinky nemusejí být pro vás vhodné. Čeho se vzdát a čemu dát naopak přednost, aby vám to slušelo? S make-up trendy radí vizážistka...
Předčasný porod může mít mnoho příčin, cílená léčba někdy není, líčí odborník
V Česku se rodí stále méně dětí a ženy mateřství odkládají do vyššího věku. Otázky spojené s plodností, bezpečným průběhem těhotenství i spolehlivostí zdravotních rad, které ženy hledají na internetu...
Proč je důležité vědět, zda vaši předci měli nádor. Genetička nejen o rakovině
Genetické vyšetření může pomoci při volbě léčby nádorového onemocnění, ale jeho význam tím nekončí. Nález dědičné nádorové dispozice přináší důležitou informaci i zdravým příbuzným pacientky. „Najít...
Když nežijete spolu, ale vedle sebe. Advokátka radí, jak na rozvod v klidu
Některé páry se rozcházejí po italsku, za cinkotu rozbitého nádobí a v palbě ostrých slov, jindy stačí, že vyvane to, co měli manželé společného a není už vůle pokračovat v cestě životem ve dvou. Co...
Vánoční sbírka iDNES.cz: Pomozme maminkám, které pečují o děti s autismem
Obyčejná cesta do obchodu nebo dopoledne v mateřské školce je pro ně často nadlidským výkonem. Děti s poruchou autistického centra jsou zahlcené smyslovými vjemy, těžce snášejí změny a dennodenně...