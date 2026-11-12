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Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu

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Fronta před jednou z pražských prodejen na Jungmannově náměstí po snížení cen...

Fronta před jednou z pražských prodejen na Jungmannově náměstí po snížení cen (1956) | foto: ČTK / Mucha JosefČTK

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Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli jistotu, že nakonec seženeme to, pro co jsme přišli. Ale také jsme obdivovali nové samoobsluhy s vozíky nebo obchodní domy, které nabízely skoro zápaďácký servis. Pojďte se vrátit zpátky v čase a zavzpomínat, jak se za socialismu u nás a na Slovensku nakupovalo.

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