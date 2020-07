Vyfoťte se u vody a každý týden si vyberte plavky za dva a půl tisíce korun

Léto je tu, dorazilo spolu s teplotami na koupání, nastává čas prázdnin, dovolených a odpočinku. Ať už spočinete u českého rybníka či u přehrady, nebo se přece jen, navzdory koronaviru, přesunete někam k moři, nezapomeňte fotit.



Své fotografie do soutěže Léto v plavkách můžete poslat až do 5. srpna do některého z pěti kol, poslední hlasování končí 12. srpna. Každé kolo potrvá týden a můžete do něj přihlásit vždy jen jeden svůj snímek. Pět autorů fotografií, kteří zvítězí v čtenářském hlasování v jednotlivých kolech, kontaktujeme o výhře voucheru e-mailem.