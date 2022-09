Místo malých černých vsaďte na malé bordó. Jak se obléct ve formálním stylu

Dokonalé šaty jsou takové, které můžete vzít do práce i na večer. Stačí jen vyměnit doplňky.

Co dělá formální oblečení formálním

V dámské módě je to především délka a střih, které odlišují formální oblečení od toho ležérního. Zatímco pro honosnější plesy a jiné gala akce jsou dlouhé šaty nutností, pro většinu společenských akcí si vystačíte s koktejlkami. Týká se to svateb, promocí, uměleckých vystoupení, všelijakých tancovaček, večírků, křtin i pohřbů.

Protože se většina podzimních a zimních akcí koná ve večerních hodinách, je na místě přizpůsobit tomu i výběr oblečení. Vhodnější jsou tmavé barvy, popustit uzdu fantazii můžete s jejich zdobením. Vedle nešlápnete s flitry, korálkovou výšivkou a krajkou. Odlišit se od ostatních vám pomohou i materiály, třeba luxusní samet, satén a hedvábí.

Ani všelijaké průstřihy či hlubší výstřih nemusí být nutně tabu, je však třeba vzít v úvahu charakter akce. Jde o vánoční party s kolegy? Vsaďte raději na konzervativnější model, abyste se vyhnula případnému faux pas před šéfovou.

Podprsenka deroucí se z výstřihu či prosvítající kalhotky jistě nejsou to pravé ořechové, a to pro žádnou akci, ať už soukromou, či firemní. Do divadla se zase nebudou příliš hodit výrazné barvy, které by mohly diváky za vámi rušit.