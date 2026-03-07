Trenér radí, co si dát v rychlém občerstvení a přesto hubnout

Autor:
  11:08
Oblíbený australský fitness trenér Denver Steyn prozradil, co přesně si objednává z McDonald’s, když se snaží zhubnout. Jeho fanoušci na Instagramu byli v šoku, protože měli za to, že je rychlé občerstvení co se zdravého životního stylu týče zapovězeno. „Nemusíte se toho vzdávat,“ říká.
Denver Steyn

Denver Steyn | foto: Instagram/ Denver SteynProfimedia.cz

Denver Steyn
Denver Steyn
Denver Steyn
Denver Steyn
7 fotografií

V nedávném videu Denver rozebral svou oblíbenou objednávku z rychlého občerstvení, když se soustředí na udržení nízkého příjmu kalorií. A dokázal, že nejde o úplné vynechání některých jídel, ale jen o chytřejší nahrazování. „Lidé často rovnou řeknou, že zapomenou na rychlé občerstvení, protože s ním nikdy nezhubnou. Ale to je hloupost,“ myslí si.

Denver Steyn
Denver Steyn
Denver Steyn
Denver Steyn
7 fotografií

A v čem je tedy to kouzlo? Místo klasické kombinace burgeru a hranolek se Denver rozhodl pro dva wrapy s grilovaným kuřetem a požádal personál, aby majonézu odstranil a nahradil ji sladkokyselou omáčkou, která má podle něj méně kalorií.

Wrapy si zásadně dává s Coca-Colou Zero bez cukru a hranolky obvykle vyměňuje za plátky jablek. I když přiznal, že nebyly vždycky k dostání. „Dám si hranolky, ale nemám z toho špatný pocit. Je to v pohodě v kombinaci s tím ostatním,“ pokračoval.

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Podle Denvera toto jídlo dodává více než 30 gramů bílkovin a zároveň zůstává pod 450 kalorií, což je podle něj méně než třetina kalorií středního klasického menu. „Když chcete zhubnout a chcete si pak dále váhu udržet, nemůžete se ze dne na den vykašlat na to, co máte rádi. Tím vaše tělo dost trpí a je to zbytečné, stačí nad jídlem trochu víc přemýšlet. Vybírejte si jídlo, které má vyšší obsah bílkovin. Na to nikdy nezapomínejte, to je základ. Řiďte se tím a uvidíte výsledky,“ doplnil pro Daily Mail.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity

Jennifer Aniston, Halle Berry a Naomi Campbell

Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...

Trenér radí, co si dát v rychlém občerstvení a přesto hubnout

Denver Steyn

Oblíbený australský fitness trenér Denver Steyn prozradil, co přesně si objednává z McDonald’s, když se snaží zhubnout. Jeho fanoušci na Instagramu byli v šoku, protože měli za to, že je rychlé...

7. března 2026  11:08

Přání k MDŽ, která nejsou trapná. Tohle ocení partnerka i kolegyně

Ilustrační snímek

Má ještě dnes cenu slavit Mezinárodní den žen a co se píše do přání k MDŽ? Vzdát úctu ženské síle se dá i jinak než zvadlým karafiátem nebo lascivními obrázky. Stačí vymyslet oduševnělé přání, které...

7. března 2026

Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory

Pečené brambory s tvarohem

Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.

7. března 2026

Sexy v prádle i oblečená. Taková je Jessie James Deckerová

Jessie má i po čtyřech dětech neskutečně krásnou postavu.

Sedmatřicetiletá zpěvačka Jessie James Deckerová je čtyřnásobnou mámou, ale postavu má stále jako modelka. Je až s podivem, že se jí stále daří držet štíhlou linii a vypadat odpočatě a v kondici,...

7. března 2026

Zatočte s jarní únavou. Osvědčené tipy, jak získat zpět energii

Ilustrační fotografie

Vyčerpanost a únava, bolest svalů a kloubů, nechuť cokoli dělat nebo potíže se soustředěním – to jsou typické příznaky jarní únavy. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci organismu na dlouhou zimu,...

7. března 2026

Horoskop pro každé znamení na 11. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

Jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Lvi, jako když hrází hrách o zeď...nevšímavost doma přejdete, ale v práci vás přehlížení potrápí. Vodnáři, vy se následující víkend pověnujte...

7. března 2026

KVÍZ: Co víte o ženách, které ostatním prošlapaly cestu. Vyhrajte dárky k MDŽ

Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Mohly rodit děti, háčkovat dečky a být svému manželovi ozdobným doprovodem i zajišťovat mu zázemí. Ony se ovšem rozhodly změnit svět a posunovat hranice možného. Často jim ostatní ženy i muži házeli...

vydáno 7. března 2026

Pozor na falešný Ozempic. Žena po aplikaci skončila v nemocnici

Falešný Ozempic ženu málem zabil.

Sedmačtyřicetiletá Michelle Swordová poprvé vyzkoušela injekce léku Ozempic na hubnutí v roce 2020. Lék na ni skvěle fungoval, hubla a neměla jediný problém. Později se rozhodla pro hubnoucí kúru...

6. března 2026  10:52

Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku

Dokonalé tělo modelky nepotřebuje „vylepšovat“ plastikami.

Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...

6. března 2026  8:25

Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka

Hostem podcastu NA KAFI byla lékařka plastické chirurgie z Perfect Clnic...

Omlazování intimních partií, zpevnění povislých částí těla po hubnoucích kúrách a jemné úpravy obličeje, které mají vypadat přirozeně. To jsou nejnovější trendy v plastické chirurgii podle...

6. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jarní detox jako restart těla i duše. Pomůže svalům, lymfě i psychice

Detoxikace je proces, při kterém se tělo zbavuje škodlivých látek, které se v...

Po zimě je naše tělo zanesené toxiny. V chladných měsících míváme totiž méně pohybu na čerstvém vzduchu a obvykle se zhorší i stravovací návyky. Jak to změnit?

6. března 2026

Čerpejte sílu podle ájurvédy. Záleží, jaký typ energie jste

O dýchací cvičení je stále větší zájem. I proto začíná jejich možnosti věda...

Ájurvéda (āyus = život a veda = znalost), tedy něco jako věda o životě, je více než šest tisíc let staré léčebné umění z Indie. Pomůže vám načerpat novou energii a vnést větší vyrovnanost do...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.