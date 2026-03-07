V nedávném videu Denver rozebral svou oblíbenou objednávku z rychlého občerstvení, když se soustředí na udržení nízkého příjmu kalorií. A dokázal, že nejde o úplné vynechání některých jídel, ale jen o chytřejší nahrazování. „Lidé často rovnou řeknou, že zapomenou na rychlé občerstvení, protože s ním nikdy nezhubnou. Ale to je hloupost,“ myslí si.
A v čem je tedy to kouzlo? Místo klasické kombinace burgeru a hranolek se Denver rozhodl pro dva wrapy s grilovaným kuřetem a požádal personál, aby majonézu odstranil a nahradil ji sladkokyselou omáčkou, která má podle něj méně kalorií.
Wrapy si zásadně dává s Coca-Colou Zero bez cukru a hranolky obvykle vyměňuje za plátky jablek. I když přiznal, že nebyly vždycky k dostání. „Dám si hranolky, ale nemám z toho špatný pocit. Je to v pohodě v kombinaci s tím ostatním,“ pokračoval.
Podle Denvera toto jídlo dodává více než 30 gramů bílkovin a zároveň zůstává pod 450 kalorií, což je podle něj méně než třetina kalorií středního klasického menu. „Když chcete zhubnout a chcete si pak dále váhu udržet, nemůžete se ze dne na den vykašlat na to, co máte rádi. Tím vaše tělo dost trpí a je to zbytečné, stačí nad jídlem trochu víc přemýšlet. Vybírejte si jídlo, které má vyšší obsah bílkovin. Na to nikdy nezapomínejte, to je základ. Řiďte se tím a uvidíte výsledky,“ doplnil pro Daily Mail.