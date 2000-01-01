Dokonale sladěné sportovní komplety ustupují do pozadí. Slavní dnes do posilovny vyrážejí v obnošených tričkách, teplákách, vintage mikinách nebo retro teniskách. Trend, kterému se přezdívá „gym goblin“, staví na pohodlí, osobitosti i dojmu, že jste prostě vstali a šli.
Autor: koláž iDnes.cz, Profimedia.cz
Tričko s Mickey Mousem, červené tepláky s bočními pruhy, pantofle Adidas a kabelka, která jako by se do outfitu vůbec nehodila. Právě tenhle kontrast je ale podstatou trendu. Herečka Jennifer Lawrence ukazuje, že sportovní oblečení už nemusí tvořit dokonale sladěný set – naopak, čím osobněji působí, tím lépe.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Hailey Bieberová patří mezi celebrity, které vrátily do ulic klasické sportovní kalhoty s pruhy. Místo legín obléká volnější šusťákový model Adidas, jednoduché bílé tričko a běžecké tenisky. Výsledek připomíná spíš outfit ve stylu „vstala a šla“ než pečlivě promyšlený styling, a právě v tom spočívá jeho kouzlo.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Garnerová dokazuje, že někdy stačí úplně obyčejné sportovní legíny s kontrastním pruhem, bílé tílko a mikina přehozená přes ramena. Nenápadná kombinace působí přirozeně a nenuceně, přesně v duchu estetiky, která dává přednost pohodlí před dokonalostí.
Autor: Profimedia.cz
Herec Josh O'Connor si oblíbil klasické „trackpants“ s bočními pruhy, které kombinuje s jednoduchým černým tričkem bez rukávů. Právě jeho uvolněný způsob oblékání zmiňuje britský deník The Guardian jako jeden z příkladů nové estetiky „gym goblin“, která staví na obnošených i zdánlivě nahodilých kombinacích.
Autor: Profimedia.cz
I herec Austin Butler potvrzuje, že pruhované tepláky už dávno nepatří jen do tělocvičny. Volnější střih doplnil jednoduchým tmavým tílkem a slunečními brýlemi. Celek působí stejně nenuceně, jako by vyšel ven „v domácím“ – a přesto je cool.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Zoë Kravitzová patří k průkopnicím trendu retro sportovních šortek. Fitness kousek zkombinovala s tričkem s nápisem Black History Month a elegantními pantoflíčky na podpatku. Sportovní základ tak získává úplně nový, módnější rozměr.
Autor: Profimedia.cz
Také zpěvák Nick Jonas ukazuje, že trackpants nemusí být jen součástí sportovního šatníku. Zelené kalhoty s pruhy propojil s koženou bundou, mikinou a kšiltovkou – vytvořil tak outfit balancující mezi streetwearem a fitness estetikou.
Autor: Profimedia.cz
Americký televizní moderátor Andy Cohen připomíná, že návrat sportovních proužků není jen záležitostí generace Z. Klasickou bundu s ikonickými třemi pruhy nosí jednoduše – s běžeckými šortkami, vysokými ponožkami a výraznými teniskami, bez snahy působit dokonale sladěně.
Autor: Profimedia.cz
Ani druhý outfit Jennifer Lawrence nepůsobí jako pečlivě sestavený celek. Oversized červenou bundu přehodila přes legíny, nazula pantofle a přidala jednoduchou kšiltovku.. Přesně tak vypadá estetika, které britská média začala říkat „gym goblin“ – jako by člověk vstal z postele, oblékl první věci, které našel doma, a vyrazil rovnou cvičit.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jeremy Allen White, známý ze seriálu Medvěd, běhá v jednoduchém bílém tílku, volných šortkách a obyčejné kšiltovce. Žádné výrazné logo ani nejnovější sportovní kolekce, jen základní a praktické kousky.
Autor: Profimedia.cz
Britská herečka Alison Brie sází na kombinaci, kterou má doma skoro každý: oversized mikinu, rozšířené legíny, tenisky a teplou šálu. Outfit připomíná spíš ranní cestu pro kávu než pečlivě promyšlený fitness styling – přesně v duchu trendu, který dává přednost pohodlí před estetikou.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Elsa Hosková ukazuje, že i obyčejné šedé XXL tričko může být základem trendy sportovního outfitu. Místo přiléhavého topu obléká přes legíny volný bavlněný kousek a potvrzuje, že čím méně celý outfit působí jako z katalogu sportovní značky, tím lépe.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a režisérka Olivia Wilde nahradila sportovní bundu starou univerzitní mikinou s potiskem. Právě tento styl vintage mikin patří podle Guardianu k typickým prvkům estetiky „gym goblin“, která čerpá inspiraci i ze sportovního šatníku princezny Diany.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Elle Fanningová a její partner Gus Wenner vyrazili na společnou procházku v oblečení „co dům dal“. Obyčejné bavlněné tričko, mikina uvázaná kolem pasu, legíny nebo tepláky – žádné ladění, jen praktické kousky, které fungují.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Metcalfe připomíná, že ani crop mikina nemusí působit dokonale uhlazeně. V kombinaci s jednoduchými legínami a nenápadnými barvami vzniká outfit, který je sportovní, ale stále velmi civilní a snadno napodobitelný.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Mia Gothová jde ještě o krok dál. Šedá mikina, běžecké šortky, ledvinka kolem pasu a obyčejné tenisky záměrně nepřivolávají pozornost a vytvářejí dojem, že hlavní roli hraje pohodlí, nikoliv styling.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora patří k těm, co si trend přetvořili po svém. Oversized modré tričko, barevná kšiltovka, výrazné sluneční brýle i sandály určené pro regeneraci dokazují, že gym goblin nemusí být jen o neutrálních odstínech. Základem zůstává pohodlí, zbytek je čistě otázkou osobního stylu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Harry Styles opět potvrzuje, že jeho šatník se řídí vlastními pravidly. Na ranní běh ulicemi New Yorku oblékl staré koncertní tričko, vysoké ponožky a šortky v jeho oblíbené mini délce.
Autor: Profimedia.cz
Herec Pedro Pascal ukazuje mužskou verzi trendu v té nejjednodušší podobě. Barevné bavlněné tričko, volné sportovní šortky, vysoké ponožky a tenisky působí spíš jako oblečení na rychlý nákup než promyšlený outfit – právě to je ale součást jeho kouzla.
Autor: Profimedia.cz
Herec Belmont Cameli, kterého ke slávě vystřelil hokejový seriál Na vejšce, míchá několik trendů najednou. Oversized mikina, rozepnutá košile, běžecké šortky a retro tenisky vytvářejí vrstvený outfit, který působí ležérně a záměrně chaoticky.
Autor: Profimedia.cz
Hailey Bieberová zůstala věrná sportovnímu základu, ale přes přiléhavý komplet přehodila objemnou nylonovou bundu. Právě kontrast mezi funkčním oblečením a oversized vrstvou patří k nejčastějším způsobům, jakými celebrity trend interpretují.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Amelia Gray Hamlinová ráda kombinuje volné šortky a superkrátké topy. Na první pohled nejde o sportovní outfit, přesto si zachovává stejné principy – pohodlí, jednoduchost a nenucenost, která trend „gym goblin“ posouvá i mimo prostředí posilovny.
Autor: Profimedia.cz
Maya Jama, moderátorka britského Love Islandu, ukazuje často různé tváře stejného trendu. Tentokrát zvolila jednoduchý černý top a volné sportovní kraťasy.
Autor: Profimedia.cz
Při jiné příležitosti Maya Jama doplnila sportovní tílko klasickými tepláky a mikinou přehozenou přes ramena. V obou případech jde o funkční outfit, který nepůsobí přehnaně stylizovaně.
Autor: Profimedia.cz
Knox Jolie-Pitt – syn slavných rodičů Angeliny a Brada – sází na pohodlí bez ohledu na trendy. Pastelové mikiny, pestrobarevné šortky i doplňky – a k tomu nepřehlédnutelná barva vlasů.
Autor: Profimedia.cz
Knoxovy outfity, ve kterých pravidelně vyráží do fitka, jsou dalším důkazem toho, že styl „gym goblin“ není o značkách, ale o uvolněném a zároveň osobitém přístupu k oblékání.
Autor: Profimedia.cz
Na cestu z tréninku Rita Ora vyměnila oversized tričko za sportovní podprsenku a běžecké kraťasy. Svých oblíbených neonových barev se však nevzdala ani tentokrát.
Autor: Profimedia.cz
Britská moderátorka Myleene Klassová reprezentuje tradičnější fitness estetiku. Sladěný sportovní komplet působí upraveněji než většina ostatních outfitů. Pořád si ale zachovává jedinečnost a vyjadřuje osobní styl nositelky.
Autor: Profimedia.cz
Módní kolekce z posledních let ukazují, že sportovní oblečení nepatří jen do gymu a proužky zase nemusí patřit jen na teplákovou soupravu. Značka Miu Miu je například loni zasadila do preppy stylingu s košilí, svetrem a elegantními kalhotami.
Autor: ČTK
I letošní spolupráce Simone Rocha a adidas Originals přenesla ikonické proužky z hřiště na přehlídkové molo. Sportovní bunda a retro šortky získaly romantický nádech díky objemným rukávům a výrazným doplňkům.
Autor: Profimedia.cz
Sportovní bundu doplňuje vrstvená sukně s krajkou – kontrast sportovní funkčnosti a romantických detailů je pro tvorbu Simone Rocha charakteristický. Právě podobné kombinace patří k nejvýraznějším trendům současné módy.
Autor: Profimedia.cz
Také ikonická bílá bunda s červenými proužky dostala v podání Simone Rocha úplně nový výraz. Krajka, flitry a objemné vrstvení vytvářejí nečekaný kontrast mezi sportovní funkčností a romantickou estetikou.
Autor: Profimedia.cz
Také modelka Alexa Chungová na přehlídce Simone Rocha potvrdila, že sportovní bunda už dávno nepatří jen k teniskám a legínám. Černý model s výraznými červenými pruhy zkombinovala s krajkovými šortkami a elegantní kabelkou.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Paloma Elsesserová vsadila zase na jiný stylingový trik – oversized bundu spojila s dlouhou flitrovou sukní. Kontrast sportovní siluety a večerního lesku působí překvapivě přirozeně a dokonale vystihuje trend „sport, ale na týdnu módy“.
Autor: Profimedia.cz
Britská moderátorka Stacey Dooley oblékla soupravu z kolekce Wales Bonner × adidas Originals a doplnila ji luxusní kabelkou Louis Vuitton. Sportovní komplet působí stylově i mimo posilovnu a potvrzuje, že proužky dnes patří do běžného městského šatníku.
Autor: Profimedia.cz
Ještě dávno předtím, než se sportovní oblečení stalo běžnou součástí každodenní módy, nosila Hilary Swanková ve filmu Nový Karate Kid (1994) jednoduché kombinace trička, legín a bílých tenisek. Outfit nepůsobí jako pečlivě stylizovaný look, ale jako přirozené oblečení na celý den – právě tento nenucený přístup dnes znovu inspiruje návrat sportovního stylu do ulic.
Autor: Profimedia.cz
Oversized mikina, cyklistické šortky, vysoké bílé ponožky a robustní tenisky – outfit, který dnes působí velmi současně, nosila princezna Diana už v polovině 90. let. Guardian její styl označil za jednu z hlavních inspirací dnešní vlny návratu k vintage sportovní módě.
Autor: Profimedia.cz