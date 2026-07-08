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Tepláky s pruhy a sepraná trička. Jak celebrity objevily trend „gym goblin“

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Dokonale sladěné sportovní komplety ustupují do pozadí. Slavní dnes do... Tričko s Mickey Mousem, červené tepláky s bočními pruhy, pantofle Adidas a... Modelka Hailey Bieberová patří mezi celebrity, které vrátily do ulic klasické... Herečka Jennifer Garnerová dokazuje, že někdy stačí úplně obyčejné sportovní... Herec Josh O'Connor si oblíbil klasické „trackpants“ s bočními pruhy, které... I herec Austin Butler potvrzuje, že pruhované tepláky už dávno nepatří jen do... Herečka Zoë Kravitzová patří k průkopnicím trendu retro sportovních šortek.... Také zpěvák Nick Jonas ukazuje, že trackpants nemusí být jen součástí... Americký televizní moderátor Andy Cohen připomíná, že návrat sportovních... Ani druhý outfit Jennifer Lawrence nepůsobí jako pečlivě sestavený celek.... Herec Jeremy Allen White, známý ze seriálu Medvěd, běhá v jednoduchém bílém... Britská herečka Alison Brie sází na kombinaci, kterou má doma skoro každý:...
Dokonale sladěné sportovní komplety ustupují do pozadí. Celebrity dnes do posilovny vyrážejí v sepraných tričkách, teplákách, vintage mikinách nebo retro teniskách. Trend, kterému se přezdívá „gym goblin“, staví na pohodlí, osobitosti i dojmu, že jste prostě vstali a šli.

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