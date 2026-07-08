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Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...
Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Shodila pětaosmdesát kilogramů, pak mladou ženu čekal šok
Codie McGovernová z Austrálie vážila bez třiceti kil rovných dvě stě. Pak se jí podařilo shodit pětaosmdesát kilogramů a po letech zápasení s obezitou si konečně mohla užívat štíhlejší tělo. Zdaleka...
Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Jak zhubnout 10 kg: kalorický deficit, jídelníček a trénink podle vědy
Snaha zhubnout 10 kg bývá pro lidi s nadváhou zlomovým krokem. Aby byl výsledek trvalý a nehrozil drastický jojo efekt, je nutné správně nastavit kalorický deficit i nový jídelníček. Zapomeňte na...
Květinová magie: léto voní po omamné růži i romantické pivoňce
V květinách oděná, květy hýčkaná, není to snad něco, o čem sní každá romantická ženská duše? Zahalte se do těchto vůní, léto a jeho květiny nám dávají spoustu možností
Půvabné letní nezbytnosti: vpusťte do skříně proužky, len a květinové vzory
Letošní letní kolekce přejí lehkosti, barvám i pohodlí. Frčí proužky, romantické květy, vzdušné lněné materiály i maxi sukně v pastelových odstínech. Jak jednotlivé trendy kombinovat, aby outfit...
Celý život špatně viděla. Až v dospělosti zjistila, že má nejspíš albinismus
Jedenatřicetiletá Veronika z Brna má od dětství vážné potíže se zrakem. Dlouho však netušila, že jejich příčinou je albinismus. Jak se o své diagnóze dozvěděla a jak se s ní naučila žít, si přečtete...
Smutek a frustrace místo vysmátých fotek od moře. Co je to letní vyhoření
Těšení na prázdniny není jen výsadou dětí, které konečně zahodí sešity a penály a vyrážejí za letním dobrodružstvím. I my dospělí si s aktuálním obdobím spojujeme nádherné okamžiky vysněných...
Tepláky s pruhy a sepraná trička. Jak celebrity objevily trend „gym goblin“
Dokonale sladěné sportovní komplety ustupují do pozadí. Celebrity dnes do posilovny vyrážejí v sepraných tričkách, teplákách, vintage mikinách nebo retro teniskách. Trend, kterému se přezdívá „gym...
Jak uniknout nenasytným algoritmům sociálních sítí. Expert radí, jak z pasti ven
Víte, kolik času denně strávíte brouzdáním v telefonu? Tyhle údaje sice rostou, ale zároveň s nimi sílí i touha úplně se odpojit a vrátit se k „babičkovským“ koníčkům. Co nám moderní technologie...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Rodičům se narodila holčička z cizího embrya. Pro rodinu to byl šok
Tiffany Scoreová a Steven Mills z Floridy v prosinci roku 2025 přivítali na svět vytouženou holčičku. Po letech bojů s neplodností se jim díky umělému oplodnění splnil sen. Jen pár dnů po porodu jim...
Prodej stavebního pozemku 1 159 m2, Nasavrky - Nová Ves
Nasavrky - Nová Ves, okres Chrudim
2 549 800 Kč
Jedna operace za druhou. Nádor na páteři mě nezlomil, říká účastník Survivoru
Třicetiletý písničkář Jiří Drtil neměl jako dítě v žádném případě na růžích ustláno. Lékaři mu sdělili už v sedmi letech krutou diagnózu, ale nikdy boj o život nevzdal. A pozitivní mysl si držel i o...
Celý svět ve šperku: když ozdoby mluví za vás
Náhrdelníky, náramky, náušnice, prsteny, brože a další šperky vás nejen zdobí, ale zároveň vypovídají o vašem vkusu i o tom, co máte ráda, jaký styl a trendy vám sedí, jak umíte sladit oblečení s...