Tak schválně: kolik jste letos viděli záznamů z přehlídek na podzimních týdnech módy? A kolik jste viděli fotek a videí herců na slavnostních premiérách Nolanovy Odyssey? Vsadím se, že poměr vychází výrazně lépe pro druhou událost.
Vytváření virálních momentů
Nikdo nezpochybňuje roli módních přehlídek. Týdny módy, především ty v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži, určují, co se v dohledné době objeví na pultech obchodů. Premiéry filmů jsou však v posledních letech důležitým rodištěm mikro trendů.
Součástí uvedení těch největších trháků je propagační turné, při kterém herci objíždějí světová kina a účastní se slavnostních premiér. Největší pozornost přitom dopadá na to, jak vypadají a co mají na sobě. Make-up mají na starost ti nejvlivnější vizážisté, o vlasy se starají špičkoví kadeřníci. Za mnohdy dechberoucími kreacemi pak stojí ti stejní návrháři, kteří prezentují na týdnech módy. Obojí tvorba se někdy doplňuje, ale častěji šijí hercům tematické modely na míru.
Jde o tzv. method dressing (tedy doslova „metodické oblékání“, lépe možná „účelové oblékání“), marketingový trend, při kterém se herci během propagace filmu oblékají v duchu své role nebo celého snímku. Jejich oblečení je někde na pomezí velké večerní a kostýmu. Cílem je upoutat pozornost médií a veřejnosti, stvořit virální momenty, které budou kolovat na sítích, vyvolat diskuzi a udělat tím snímku reklamu.
Ať nejsme jen v teoretické rovině: method dressing se poprvé objevil už v devadesátých letech, relativně nedávno však začal nabírat na síle. Novou éru započal před třemi lety film Barbie. Margot Robbie, představitelka legendární panenky, pod vedením stylisty Andrewa Mukamala vynesla řadu růžových modelů, včetně kopií skutečných oblečků panenky Barbie. Do růžové se v létě 2023 začali oblékat i muži, ostrá fuchsiová byla barvou roku. Kousky v tomto neprakticky nápadném odstínu leckomu z nás pořád „straší“ ve skříni. Nejspíš i samotná Margot Robbie vzala s povděkem, když byl mediální kolotoč u konce a ona se mohla vrátit zpět ke svému vlastnímu vkusu.
Podobný efekt, i když rozhodně ne tak masový, způsobil snímek Rivalové, který měl premiéru před dvěma lety. Film z tenisového prostředí stál za mohutnou, byť krátkodobou vlnou módy spojené s tímto sportem.
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Titěrné sukně i míčky na podpatcích. Zendaya vzkřísila trend tenniscore
V hlavní roli zazářila Zendaya, která ve spolupráci s geniálním stylistou Law Roachem vynesla řadu klasických tenisových prvků: plisované sukně, polokošile, proužky v trikoloře bílá, modrá, červená, pleteninu, podkolenky, potisk tenisových raket, a dokonce i míčky zapíchnuté na vysokých jehlových podpatcích. A když už její outfit sport nepřipomínal střihem, pak měl aspoň žlutozelenou barvu tenisového míčku.
Protože se tehdy blížilo léto, nejedna milovnice módy si pod vlivem Zendayi a Roache uvědomila, že tenisová móda je nejen neuvěřitelně nadčasová, ale také slušivá. Vyhledávání výrazu „tenniscore“ a „tenisový outfit“ raketově vzrostla. Značky, které jsou podobným jednoduchým stylem proslulé – Tommy Hilfiger, Lacoste či Wilson – si mnuly ruce.
Záležitost čistě ženská
Zendaya je jednou z největších hvězd současnosti, kromě hereckého talentu má však také výborný vkus. Právě ona (ve spolupráci s Law Roachem) pravidelně vytváří z „obyčejné“ premiéry módní událost. Byť patrně nejvlivnější, není zdaleka sama. Zdatně jí sekundují další mladé krásky jako Anya Taylor-Joy, Florence Pughová, Margot Robbie a Elle Fanningová.
Prozatímní vrchol Zendayina účelového oblékání přišel letos v létě. Film Odyssea režiséra Christophera Nolana byl jednou z největších kinematografických, ale i módních událostí. Naprostá herecká esa zde ztvárnila nejen hlavní, ale i vedlejší role. Na červených kobercích se tak kromě Zendayi najednou producírovali Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theronová a Lupita Nyong’o.
To už by samo o sobě byla velká událost, dámy však byly nadto oblečené do úchvatných „řecky“ laděných modelů. Bohatě řasené sukně odkazovaly na drapérie antických soch, nechyběly korzety evokující nahá těla Afrodit a Venuší, z barev převažovala bílá, občas narušená černou, zlatou či flitry.
Odyssea nepřekvapivě spustila trend Greekcore, tedy oblékání inspirované (starověkým) Řeckem, jeho mytologií a architekturou. Nosit se začaly splývavé, asymetrické střihy, topy bez ramínek nebo naopak tuniky a stylizovaná výšivka. To všechno v neutrálních a zemitých tónech.
Zendaya měla v Odyssei poměrně malou, zato výraznou roli bohyně Athény. Na červených kobercích byla jednoznačně vidět nejvíc. Pozornost si vysloužila především křídly na premiéře v New Yorku a téměř anatomicky ztvárněným korzetem v Londýně. Probíral se také její make-up. Charakteristické kouřové líčení pro jednou vyměnila za éterický zjev plný třpytu.
Metodického oblékání v poslední době přibývá. Pár dalších příkladů: Margot Robbie a Bouřlivé výšiny, Jenna Ortega a seriál Wednesday, Ariana Grande a Cynthia Erivo a Čarodějka, Halle Bailey a Malá mořská víla, Zendaya a Florence Pughová a Duna: Část druhá, Zendaya a Spider-Man: Zbrusu nový den, Anya Taylor-Joy a Super Mario Bros.
Možná jste si všimli, že jde bez výjimky o ženy. Někdy působí zvláštně, když se na červeném koberci shromáždí (a nejlépe to bylo vidět u mnohokrát zmiňované Odyssee) spousta dam oblečených v „polokostýmech“, zatímco pánové mají na sobě obyčejné obleky, saka, někdy trička…
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Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně
Blýská se však na zajímavější časy. Letos má premiéru film, u kterého se method dressingu snad poprvé ujal muž a nikoli žena. Řeč je o snímku Wicker, v němž si roli proutěného muže zahrál Alexander Skarsgard.
Téměř dvoumetrový švédský herec se na propagační tour neobléká do proutí, nýbrž do extravagantních modelů z dílen světových návrhářů. Zatím jsme ho měli možnost vidět ve zlatém obleku a průhledných plastových „balerínách“ či v sukni a upnutém tričku s obrázkem jeho herecké kolegyně Olivie Colmanové, jež si ve filmu zahrála rybářku.
Magazín Vogue už před dvěma lety označil method dressing za „vyčpělý“. Nyní můžeme s jistotou říct, že se mýlil. Zdá se, že promyšlená PR strategie je naopak na samém začátku. Do budoucna bude nejspíš považována za povinnost, bez níž se neobejde žádný film. Pro úspěšný start je třeba, aby snímek „vybuchnul“ na sítích, a móda je jedním z nejefektivnějších nástrojů, jak toho docílit.