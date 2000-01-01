náhledy
Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila debatu o tom, jak moc mají být dobové kostýmy historicky přesné. Zatímco část diváků mluví v případě amerického snímku Bouřlivé výšiny o ahistoričnosti, jiní oceňují moderní interpretaci a odvážné volby. Minulost si ale ke svému obrazu přetvořily i další známé filmy a seriály.
Margot Robbie jako Cathy v rozevlátých svatebních šatech s dramatickým závojem působí spíš jako hrdinka módního editorialu než realistická viktoriánská nevěsta. Film záměrně pracuje spíš s obrazovou symbolikou než s historickou přesností.
Pastelově laděné šaty s dekorativními květinami a výraznou čelenkou opět ukazují, že film upřednostňuje romantizující estetiku. Historická věrnost ustupuje vizuální poetice. A nebojí se ani „rušivých“ prvků, jako jsou moderní brýle.
Kombinace sukně a květinového vzoru v sytě červených odstínech podtrhuje moderní, až popový charakter kostýmů. Barevnost i styl působí současně – na první pohled nejde o striktní rekonstrukci dobové módy.
Scéna s červenými slunečními brýlemi a obřím cylindrem otevřeně přiznává stylizační nadsázku. Podobné doplňky by v 19. století působily nepatřičně. Právě tyto módní detaily – stejně jako interiérové dekorace – ale z adaptace dělají vizuálně výraznou podívanou.
Hlavní hrdinka Cathy ve stylizovaném účesu s výrazným copem propleteným tmavě modrou stuhou – i to je prvek, který působí spíš jako z dvacátých let našeho století než z viktoriánské doby. „Chtěli jsme vytvořit moderní, emocionálně čitelnou hrdinku,“ uvedla pro ELLE vlasová stylistka a vizážistka Sian Millerová, která s režisérkou Emerald Fennellovou pracovala už na filmu Saltburn.
Podobně uvolněně s dobovou módou pracuje třeba i úspěšný seriál Bridgertonovi. Typický příklad: Penelope Featheringtonová (Nicola Coughlanová) a její matka Portia (Polly Walkerová) sladěné do „rodinné“ estetiky plné křiklavých barev a přehnané okázalosti.
Eloise Bridgertonová (Claudia Jessie) v bleděmodrých šatech kontrastuje s Cressidou (Jessica Madsenová), jejíž přehnaně objemné rukávy připomínají spíš couture fantazii než skutečnou módu z počátku 19. století. Kostýmní výtvarnice Ellen Mirojnicková dlouhodobě přiznává, že seriál není „historickou lekcí“, ale vizuální reinterpretací tzv. regentské éry.
Královna Charlotte (Golda Rosheuvelová) v ikonické přezdobené paruce posouvá seriál do téměř barokní stylizace. Právě u jejích kostýmů si tvůrci dovolují největší extravaganci, čímž z ní dělají módní i mocenský symbol celého seriálu.
Benedict Bridgerton (Luke Thompson) a Sophie (Yerin Ha) vstupují do čtvrté série seriálu Bridgertonovi v jemnější tonalitě – kostýmy působí romantičtěji a méně okázale než v předchozích řadách. Kostýmní výtvarnice Ellen Mirojnicková už dříve uvedla, že cílem je vytvořit svět, který působí „mladě, svěže a aspirativně“.
Elle Fanningová jako Kateřina Veliká a Nicholas Hoult jako car Petr III. v seriálu Veliká (2020–2023), který sami autoři označili za „občas pravdivý příběh“. A takové jsou i kostýmy. Detaily jsou záměrně přehnané, aby zdůraznily satirický tón seriálu.
Krémový kabát s kožešinovým lemem a dramatickou siluetou připomíná dvorskou módu 18. století, ale čisté linie a stylizovaná barevnost prozrazují moderní přístup kostýmní výtvarnice Emmy Fryerové. Seriál tak vytváří pohádkovější obraz carského Ruska, který působí spíš jako módní fantazie než historická rekonstrukce.
Trocha dobových prvků, trocha folklorní inspirace a hodně modernizované střihy. Kostýmy sice vycházejí z estetiky 18. století, ale proporce i minimalismus barev působí současně – přesnost tu opět ustupuje stylizované ironii.
Anya Taylor-Joy jako Emma v adaptaci románu Jane Austenové z roku 2020. Kostýmní výtvarnice Alexandra Byrne pracovala se stylizovanou, ale pořád poměrně věrnou podobou „regentské“ módy. Vycházela z dobových střihů a barvy vybírala záměrně tak, aby odrážely náladu i náturu postav.
Postavy v interiéru připomínajícím cukrárnu podtrhují hravou stylizaci filmu. Pastelové kulisy a výrazné účesy jsou inspirované historickou realitou, ale záměrně „přeslazené“.
Emma (Anya Taylor-Joy) a její otec pan Woodhouse (Bill Nighy) v tlumeněji laděných kostýmech, které se přibližují dobovým siluetám. Regentskou éru film odráží přesněji než Bridgertonovi, ale stále je výrazně stylizovaný.
Rachel Weisz v historickém dramatu Favoritka, které režisér Yorgos Lanthimos zasadil do Anglie počátku 18. století – odehrává se během vlády Anny Stuartovny. Kostýmy z dílny Sandy Powellové kombinují barokní inspiraci s minimalistickou černobílou paletou, která působí moderněji než skutečná dvorská móda té doby.
Emma Stone jako Abigail ve výrazně stylizovaném outfitu i make-upu ukazuje, jak film pracuje s historickými střihy, ale kombinuje je s netradičními vzory, barvami i jejich kontrasty.
Olivia Colmanová jako královna Anna podtrhuje monumentalitu anglického pozdního baroka, ovšem opět v černobílé, která přidává na dramatu i poněkud tísnivé atmosféře.
Kirsten Dunstová jako Marie Antoinetta ve slavném filmu režisérky Sofie Coppoly z roku 2006. I když se snímek odehrává ve Francii 18. století, za vrcholného rokoka, z historických siluet kostýmní výtvarnice Milena Canonero čerpala jen částečně. Pravidla bořila záměrně – ve filmu se dokonce objevil záběr s teniskami Converse.
Pastelové róby, klobouky s peřím a jemné textilie vystihují rokokovou estetiku versaillského dvora, film však s barvami a náladou pracoval zase spíš jako módní editorial než historická rekonstrukce. Dnes už jeho kostýmy platí za legendární a inspirují další tvůrce.
Dobové kostýmy s moderní stylizací propojila i kostýmní výtvarnice Jacqueline Durranová ve filmové adaptaci románu Malé ženy z roku 2019. Příběh se odehrává v Nové Anglii v druhé polovině 19. století – tehdejší móda se tu odráží spíše v siluetách než v rozverných barevných kombinacích.
Saoirse Ronanová jako Jo Marchová a Timothée Chalamet jako Laurie ve filmu nosí uvolněnější kabáty, vesty a šátky inspirované dobovou módou, které odrážejí jejich nekonvenční a volnomyšlenkářskou povahu. Kostýmní výtvarnice záměrně pracovala s androgynnějšími prvky, některé kousky mezi sebou Jo a Laurie dokonce sdíleli.
Růžová róba patří Meg Marchové, kterou hraje Emma Watsonová, a odráží její touhu po eleganci a společenském uznání. Režisérka Greta Gerwigová pro Meg zvolila romantičtější stylizaci – Meg je o něco větší vyznavačkou tradic než její sestry.
