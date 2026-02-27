|
Tvůrčí rozlet vs. historická věrnost. Kostýmy v Bouřlivých výšinách budí vášně
Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...
KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví
Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...
Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně
Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...
Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie
Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...
Lékař radí, jak nejlépe předejít Alzheimerově chorobě
Lékař Austin Perlmutter z USA se zabývá mozkem a léčbou Alzheimerovy choroby už nějaký ten pátek. A dnes může s jistotou říct, co by měl člověk dělat, aby zvýšil šance na zdravý mozek a život bez...
Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu
Analýza DNA a toxinů či výměna plazmy, to jsou jen některé z metod, v nichž vidí budoucnost průkopník longevity a investor Petr Šrámek. „Obecné rady o zdravém životním stylu nestačí. Každý jsme jiný....
Módní návrhář miluje plastiky, utratil za ně v přepočtu miliony korun
Šedesátiletý německý návrhář Harald Glööckler má velmi osobitý vkus a za sebou několik plastických operací, aby docílil vysněného vzhledu. Nechal si zvětšit ňadra i rty a kamkoli vyrazí, je okamžitě...
Vítejte v království krajek. Toto spodní prádlo ukáže vaše přednosti
Spodní prádlo vám buď může pořádně zvednout sebevědomí, nebo vás trápit celý den. Vybírejte s rozmyslem a nespokojte se s kompromisy. Pár tipů bychom pro vás měli.
Zipy nejsou jen na zapínání. Takto skvěle fungují v módě
Už není třeba vymýšlet sofistikované kombinace nebo si lámat hlavu výraznými doplňky. V kurzu jsou nápadité zipy, které udělají všechnu práci za vás. Objevují se na všech kouscích oblečení, stačí si...
Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila debatu o tom, jak moc mají být dobové kostýmy historicky přesné. Zatímco část diváků mluví v případě amerického snímku...
Alergická reakce na barvu na vlasy ženu málem zabila
Laura Velaye chtěla změnit účes a barvu vlasů. Očekávala dokonalý výsledek, ale místo něj přišla noční můra v podobě extrémní alergické reakce, která ji dostala do nemocnice. „Bylo to za minutu...
Slavné sestry, které mají úspěch a vzájemně se podporují
Jsou krásné, slavné, úspěšné a navíc sestry. Podívejte se do naší galerie na VIP ženy, které ovládly světový šoubyznys. O slávě společně snily už od dětství a úspěchu se nakonec dočkaly. Rodiče jsou...
Bisexualita mýty opředená. Ne, opravdu nejde o módní trend či nevyjasněnost
Bisexualita dnes patří k nejčastěji diskutovaným sexuálním orientacím. Zatímco mnoho heterosexuálních jedinců nahlíží na bisexuály jako na ty v „přechodném období“, lidé s touto orientací hlásí, že...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Nešťastní v práci? Roli hraje malá výplata i neúcta. Možná je čas na změnu
Zní to až neuvěřitelně, ale podle nedávného průzkumu je až 60 procent lidí ve svém zaměstnání nespokojených. Proč tomu tak je a jak to změnit?
Otužování bez mýtů. Chlad léčí tělo a umí navodit dobrou náladu
Otužování láká stále více z nás. Kolem studené vody ovšem panuje řada mýtů. Není to soutěž ani test odvahy. Když se k chladu postavíte s respektem a rozumem, může posílit tělo, zklidnit mysl a...