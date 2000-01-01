náhledy
Festival v Benátkách skončil v sobotu 6. září. Na jedné z největších filmových, ale i módních událostí roku se celebrity jako obvykle předháněly, která vynese stylovější model. A že se bylo na co dívat. Shrnuli jsme pro vás ty nejlepší módní počiny, které se v městě kanálů objevily. Ať už na červeném koberci, nebo mimo něj.
Autor: Profimedia.cz
Mezi hvězdami, které se letos dostavily na benátský filmový festival, nejvíce zazářila Emily Bluntová. Pro své jediné vystoupení na červeném koberci zvolila šaty poměrně málo známé designérky Tamary Ralphové. Třpytivá nádhera si údajně vyžádala tři sta hodin práce a půl milionu krystalků. Dojem luxusu podpořily náušnice Tiffany. Třemi slovy: neotřelé, elegantní, luxusní.
Autor: Profimedia.cz
Emily Bluntová se v Benátkách zdržela jen krátce, všechny tři outfity, které zde vynesla, ovšem stály za to. Na oficiální představení filmu Mlátička dorazila v pastelově modrých šatech Schiaparelli. Slušivý model poněkud zastínila vizáž herečky. Na sítích se okamžitě strhla debata o údajných plastikách obličeje a prsou, které měla Bluntová podstoupit.
Autor: Reuters
Do Benátek dorazila Emily Bluntová takřka inkognito v tmavých brýlích a klobouku s širokou krempou. Fotografům ovšem neunikla. A my tak můžeme konstatovat, že i v tomto jednoduchém cestovním modelu má šmrnc.
Autor: Profimedia.cz
Druhou celebritou, která vynesla několik inspirativních modelů, je Amanda Seyfriedová. Outfit složený z džín s vysokým pasem, košile a oversize saka je bezpochyby slušivý. Jeho autorem je Dario Vitale, nový kreativní ředitel módního domu Versace. Nejzajímavější je na něm ovšem to, že si ho Seyfriedová vypůjčila od Julie Robertsové, která jej vynesla pár dnů před ní. Amandě se údajně tak líbil, že se rozhodla starší kolegyni oslovit na Instagramu, zdali by jí ho nepůjčila. A Julia se ochotně podělila.
Autor: Reuters
Krajkové, průhledné róby už nikoho neohromí. Celebrity od nich proto opět ustupují a festivaly jsou po pár letech konečně opět rozmanitější podívanou. Jedny z nejoriginálnějších šatů benátského festivalu vynesla Amanda Seyfriedová. Námořnická modrá v kombinaci s červenou pentlí a chokerem byla sexy a roztomilá zároveň.
Autor: ČTK
Také Amandu Seyfriedovou fotografové zachytili v cestovním oděvu. Ten se skládal z topu, kraťásek, tenisek a oversize saka. Především pro ženy se štíhlýma nohama je tato kombinace skvělou volbou.
Autor: Profimedia.cz
Nejstylovější celebritou byl ovšem jednoznačně Colman Domingo. Prostřednictvím celé řady nápaditých modelů ukázal pánům, že si lze „vypůjčit“ barvy i střihy z tradičně dámského šatníku a zároveň neztratit nic ze své mužnosti. Ležérní model s košilí a navrstvenou bezešvou mikinou si vybral u značky Jacquemus.
Autor: Reuters
Na tiskovou konferenci k novému filmu Dead Man’s Wire si Colman Domingo vybral brokátové sako, které bylo hodné indického císaře. Pásek zdůraznil figuru, upnuté společenské kalhoty zase štíhlé nohy. Od hlavy k patě ho oblékl módní dům Valentino, jehož je ambasadorem.
Autor: Reuters
Večer na červeném koberci se Colman Domingo doslova blýskl opulentním sakem s kroucenými šňůrami a epoletami, které připomínalo vojenskou uniformu 19. století. Na míru jej pro herce vytvořil Alessandro Michele, kreativní ředitel Valentina.
Autor: ČTK
Druhou hvězdou, která se rozhodla postavit nudě a šedi v pánské módě, byl Oscar Isaac. Oblek v tlumené červené mu neuvěřitelně slušel, stejně jako mírně rozšířené nohavice. Ty jako by byly nenápadnou a vkusnou reminiscencí sedmdesátých let, kdy je běžně nosili i muži.
Autor: Reuters
Mnoho mužů odmítá nosit růžovou, a jak dokazuje Oscar Isaac, o hodně se tím ochuzují. Světlounká růžová vypadá neformálně a přitom výjimečně. Pro lehké letní, například lněné obleky je jako stvořená.
Autor: Reuters
Bílý smoking, který je na červeném koberci záležitostí poměrně běžnou, Oscar Isaac doplnil puntíkovanou košilí a opět na sebe strhl pozornost. Za tímto modelem stála značka Celine.
Autor: ČTK
Cate Blanchettová v našem výčtu nesmí chybět, již dlouhé roky totiž patří mezi nejlépe oblékané celebrity. Protože se snaží o udržitelný přístup, velké večerní róby na ní vídáme znova a znova. Tento model od Armani Privé měla na sobě naposledy před třemi lety. Můžeme pouze spekulovat, zda si jej vybrala jako poctu Giorgiu Armanimu, který zemřel 4. září v průběhu konání festivalu.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli je můžeme většinou vidět jen na paparazzi záběrech, outfity, ve kterých celebrity cestují, jsou neméně zajímavé, než ty z červeného koberce. Pro obyčejné smrtelníky snad ještě více, mohou nám totiž posloužit jako inspirace. Cate Blanchettová si pro cestu do Benátek vybrala neformální oblek, klasickou bílou košili a objemnou tašku Louis Vuitton.
Autor: Profimedia.cz
Tyto šaty značky Maison Margiela nemusí být kvůli divoké sukni každého šálek kávy. Jde o jeden z řady avantgardních modelů, které herečka v poslední době oblékla. Předcházel mu třeba top stvořený ze 102 starých lžiček. Je to zkrátka nový styl, který Blanchettová nosí s neuvěřitelnou grácií a sebevědomím.
Autor: Reuters
Pokud bychom si měli představit módu z budoucnosti, vypadala by nějak takto. Cate Blanchettová je jemná, éterická bytost, která jako by ani nepocházela z této planety, a tak jí futuristický styl vyloženě sedí.
Autor: ČTK
Další hvězdou, která nikdy nezklame, je Tilda Swintonová. I ona je velmi jemná a éterická, má ovšem svůj charakteristický strohý styl, který onu jemnost dokonale vyváží. Tentokrát na červený koberec vyrazila v přísném černo-bílém kompletu značky Chanel.
Autor: Profimedia.cz
O Tildě Swintonové se často píše, že je androgynní, ve stříbrném modelu ovšem vypadala velmi žensky. A to především díky elegantnímu pásku, který zdůraznil jinak poněkud nevýrazné křivky.
Autor: Profimedia.cz
Tilda Swintonová je ambasadorkou Chanelu, tudíž nebylo velkým překvapením, že všechny její modely nesly štítek této značky. Ačkoli je módní dům občas osočován z přílišné upjatosti, herečce jeho typická černo-bílá paleta sekne. Tento model se nesl v duchu tichého luxusu a byl perfektní volbou do posledních letních dní.
Autor: Profimedia.cz