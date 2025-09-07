|
Elegance, styl i odvaha. Celebrity, které zazářily na festivalu v Benátkách
KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?
Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...
Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic
Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...
Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky
Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...
Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu
Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...
Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?
Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...
Múzy, které inspirovaly návrháře Giorgia Armaniho
Znal se snad s každou slavnou celebritou, oblékal hollywoodské hvězdy a slavní k němu vzhlíželi. On sám měl ale oblíbené múzy, které do svých modelů s radostí odíval. Podívejte se do naší galerie,...
Týdenní horoskop od 8. září: Blíženci si splní sen, Býk vyřeší potíže
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Co nejvíc ničí naši páteř. Pozor na tyto zlozvyky, které má většina z nás
Hlavní viníky bolavých zad, jimiž trpí většina populace, lze shrnout pod označení „3 s“. Nejvíc nám totiž škodí sezení, stoj a leckterý sport, je-li provozován nárazově.
S mámou a tátou. Vztahy, které ovlivňují naše životy napořád
Jak si dcera rozuměla s matkou nebo syn s otcem, na ně působí až do smrti. Co jsme od rodičů stejného pohlaví dostali nebo naopak nedostali, se odráží v tom, co děláme, jak vidíme sebe i svět.
A zase do práce. Zapomeňte na nudný dress code a rozsviťte šatník
Konec legrace a dovolených, zase se bude „makat“. Co si trochu osvěžit právě pracovní šatník? Nudný dress code rovnou zapuďte a trochu si pohrajte. I v kanceláři můžete zářit.
Příběh Jany: Nejsem si jistá, kdo je otcem mé dcery. Manžel o nevěře neví
S manželem jsme spolu už přes dvacet let. Je to klidný, pohodový a naplněný vztah, který nám okolí závidí. Dlouho jsme se sice nemohli dočkat dítěte, ale nakonec se zadařilo a dcera nám už sedm let...
Nutriční terapeutka o rozčilujících trendech, mýtech o medu a nízkotučných jogurtech
Autenticky a s nadhledem ukazuje, že zdravý životní styl neznamená jen zákazy a honbu za dokonalostí. Nutriční terapeutka Hedvika Jakešová věří v rovnováhu a v malé kroky, které dokážou posouvat naše...
Jablečné čatní
Lehké
90 min
Nevíte, jak zpracovat jablka ze zahrady? Vyzkoušejte jablečné čatní. Můžete ho podávat s masem nebo...
Festival v Benátkách skončil v sobotu 6. září. Na jedné z největších filmových, ale i módních událostí roku se celebrity jako obvykle předháněly, která vynese stylovější model. A že se bylo na co...
Léčivá moc včel. Odpočinek nad úlem navodí klid a zkvalitní výkon mužů
Ležím na pohodlné matraci, vdechuju vůni připomínající čerstvě pečený chleba a poslouchám šum včelích křídel. Myslím, že je otázkou minut, než terapeuticky usnu. Redaktorka magazínu DNES+TV...
Prodej bytu 2+1, 82 m2, Mariánské Lázně, ul. Třebízského
Třebízského, Mariánské Lázně, okres Cheb
3 605 700 Kč
Pro svěží dech i na unavené nohy. Kouzelná máta má plno využití
„Paní má se má, voní mátou,“ zpívá se v jedné písni. A co všechno tato příjemně voňavá bylina dokáže? Je toho více, než byste čekali: užitečná je od hlavy až k patě.
Na seznamkách buďte na pozoru. Nespěchejte, nápadníky prověřujte
Propojují obrovské množství lidí, kteří kvůli nalezení vhodného protějšku ani nemusí vytáhnout paty z domova. Ale mají svá úskalí. Umíte používat internetové seznamky?