Za kovbojku i muže. Podívejte se, co přinesly světové týdny módy

Dlouho očekávané svátky ve čtyřech mekkách módního průmyslu - New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži - přinesly leccos nového i starého. Do módy se vrací obrovské sluneční brýle, široké kalhoty „zvonáče“ a velké potisky. Důraz však kladli návrháři často i na precizně vypracovaná saka, která budou příští rok hrát zřejmě prim. To je ale jen zlomek toho, co bylo na molech k vidění.

Příští rok na pána

Co se týče střihů, jedno je jisté: ženskost v kurzu příliš nebude.

Nejeden módní návrhář ve všech čtyřech městech předvedl na modelkách saka pánského střihu, motýlky i smokingové pásy. Klasickým tuxedem (smokingem) byla inspirovaná například velká část kolekce značky Ralph Lauren, která spatřila světlo světa v New Yorku. Celá show, odehrávající se v tanečním sále na proslulé Wall Street, byla doladěná do stylu 20. let. Za zvuků jazzové hudby se modelky procházely oblečené do tradičně pánských šatů přizpůsobených ženské postavě.

Objevily se ale i večerní šaty, jejichž vrchní díl připomínal vršek smokingu. Z materiálů dominoval satén, s barvami se tentokrát návrhář nepouštěli do velkých experimentů, a tak převládala černá a šedá. Pánský styl se objevil i v Londýně v kolekci Burberry návrháře Riccarda Tisciho a inspirovat se jím nechala i návrhářka Victoria Beckhamová.

Netradičním motivem pařížské přehlídky značky Dior se stalo mužské pracovní oblečení. Luxusní modely připomínající montérky, široké plátěné pracovní kalhoty s kapsami, či slamáky evokující zemědělce, zkombinované s dlouhými copy, o nichž mnozí tvrdili, že mají odkazovat k šestnáctileté aktivistce za klima Gretě Thunbergové. I o tom byla letošní přehlídka jedné z nejproslulejších značek.

Pánské prvky vévodily kolekci Ralpha Laurena. Světoznámá modelka Gigi Hadidová v New Yorku vynesla model doplněný smokingovým pásem a motýlkem.

V kurzu bude kovbojský styl

Jestli styl à la gentleman není zrovna vaše parketa, můžete se obléct jako kovboj. I takové kousky, jako kožené bundy s třásněmi nebo charakteristické kovbojské klobouky s širokou krempou, byly na týdnech módy k vidění. Nejčastěji ne zcela překvapivě v New Yorku, ale třeba i v Londýně. V britské metropoli se styl honáků skotu promítl hlavně do obuvi.

Nebyli by to ale módní návrháři, aby si do tradičních kousků nedodali něco vlastního. Například Christopher Kane se tak rozhodl vylepšit vysoké kovbojské boty nápaditě barevnými kruhovými vzory. Jinde to byly především již zmíněné klobouky, které odkazovaly na romantický Divoký západ, například na newyorských přehlídkách značek LaQuan Smith nebo Tommy Hilfiger.

Kovbojský styl se objevil i na přehlídce Tommyho Hilfigera v New Yorku.

Inspirace minulostí

V souladu s heslem „všechno už tu jednou bylo“ se mnoho návrhářů obrátilo do minulosti. Většina z nich do minulého století, Riccardo Tisci v čele Burberry zašel ještě dál a na jeho přehlídce v Londýně tak byly k vidění prapodivné variace na klobouky typu „bonnet“, které se nosily v 19. století ve viktoriánské Anglii.

Největším „historickým“ trendem se ale ukázala být 70. léta. Především v Miláně to místy vypadalo, že se návštěvníci přehlídek propadli do doby před 45 lety. Modelů v zemitých barvách s velkými vzory zde bylo opravdu požehnaně a Češkám možná můžou připadat jako vystřižené ze seriálu Žena za pultem. Pokud tak chcete být příští rok in, stačí vytáhnout nějaký ten kousek po starších generacích.

Model značky Fendi inspirovaný 70. léty

Co přinese módě brexit Londýnský týden módy, probíhající letos ve dnech 13. až 17. září, se nesl ve znamení napjatého očekávání, co do dalších let přinese brexit. Módní průmysl je neodmyslitelnou složkou britské ekonomiky, má hodnotu 32 miliard liber a zaměstnává 890 tisíc lidí ve Velké Británii. Špičky módního průmyslu mají nyní obavy z toho, že pokud Británie odejde z Evropské unie bez dohody, mohl by nastat odliv módních talentů z výroby a také studentů designu z britských škol. Británie přitom už od 70. let nemá dost profesionálních pracovníků v oděvním průmyslu. Některé firmy proto již zakládají učební obory pro nadanou mládež, aby případný budoucí deficit vyrovnala.

Vzory se nešetřilo

Puntíky, puntíky, puntíky. To je ve třech slovech shrnutí vzorů objevujících se na letošních fashion weeks ve všech čtyřech metropolích módního průmyslu. Kousek místa na slunci ale puntíky občas nechaly i kostkovaným vzorům a hadímu potisku, který se objevil hlavně na modelech Tommyho Hilfigera v New Yorku.

V Paříži byly k vidění zvířecí vzory, ale i potisky připomínající arabesky nebo barokní motivy. Nejvíce v tomto ohledu zaujala přehlídka značky Dries Van Noten. Barvami a všemožnými potisky však hýřily především modely představené v italském Miláně.

Překvapivě střízlivá byla přehlídka značky Versace, ve které se objevilo hodně černých kousků, ty ale byly vyváženy divokými potisky s motivem džungle. V odvážném „džunglovitém“ modelu se objevila i zpěvačka Jennifer Lopezová, která přehlídku zakončila, a dámské magazíny nepsaly o ničem jiném. Podobné šaty totiž vynesla o 19 let dříve na předávání cen Grammy. Tehdy si její jméno na internetu vyhledávalo rekordní množství lidí, aby si ji prohlédlo v oněch více odhalujících než zahalujících šatech, že to vyvolalo podnět k vytvoření nástroje Obrázky Google.

Jennifer Lopezová s Donatellou Versace ve variaci na ikonické šaty z roku 2000.

Nechybělo vzpomínání

Velká část týdnů módy se odehrávala v duchu vzpomínání. Připomínaly se na kariérní začátky, ale i na tragické události. Zatímco napálsko-americký návrhář Prabal Gurung v New Yorku slavil 10. výročí založení své značky patrioticky americkou kolekcí plnou vlajek a šerp s nápisem „Kdo je Američan?“, Marc Jacobs odkazoval na svou kolekci, kterou uvedl na týdnu módy před 18 lety, v předvečer osudového 11. září 2001, kdy se odehrály teroristické útoky na newyorská Dvojčata. Jacobsova tehdejší show proběhla jen kousek od místa, kde ještě v ten den mrakodrapy stály.

Z trochu jiného soudku pocházely vzpomínky hlavní návrhářky módního domu Dior Marie Grazie Chiuri. Svou novou kolekci věnovala památce sestry zakladetele dnes již legendární značky Catherine Diorové, která byla vášnivou zahradnicí. Na pařížských molech tak diváci spatřili nejedny šaty s květinovými výšivkami, připomínající vytržené stránky z herbáře.