Co nám jaro utajilo. Dojmy z prvních dnů letošního Fashion Weeku

14:37

Právě v těchto dnech se koná největší módní událost v Česku, Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Letos poněkud nezvykle, povinné jsou roušky a před vstupem se měří teplota. Z důvodu epidemie koronaviru jsou obě letošní sezony sloučeny do jedné. Podívejte se, co nám utajilo jaro, a co se bude nosit příští rok.