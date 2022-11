Žena si nechala dát na čelo implantáty, trpí nesnesitelnými migrénami

Za svou proměnu dala v přepočtu přes půl milionu korun. Všechny své našetřené peníze investovala do změny vzhledu a věřila, že už bude konečně spokojená. Nepříjemným překvapením po operaci jsou ovšem bolesti hlavy.

„Mám hodně kamarádů, kteří se stali tatéry a potřebovali někoho, na kom by si vyzkoušeli své umění. Nechala jsem jim volnou ruku a díky tomu mám na těle několik opravdu originálních tetování. Je vzrušující být součástí něčeho tak kreativního,“ svěřila se.

Když jí bylo osmnáct let, nechala si udělat první tetování. První piercing měla o pět let dříve. Kromě toho si před dvěma lety nechala rozdělit jazyk v přední části, aby připomínal jazyk ještěra a také si nechala rozříznout uši. Všechny zákroky byly velmi bolestivé, ale podle Luny stály za to.

„Implantáty na hlavě dělají potíže. Došlo k omylu a vsadili mi tam větší, než se původně plánovalo. Asi tlačí na lebku a způsobuje to bolesti,“ okomentovala svůj vzhled Luna s tím, že v budoucnu bude potřeba právě tento problém řešit.

Každý den se najde někdo, kdo na ni na ulici pokřikuje, že je zrůda. Lidé jí nadávají sprostě a nazývají chodícím ztělesněním ďábla. Sama říká, že je absolutně mírumilovný člověk. „Zvykla jsem si. Asi by bylo zvláštní, kdyby na mě nikdo nereagoval,“ smála se.

Luna je šťastná, že jí v přeměně nebránila rodina a souhlasila s veškerými změnami na jejím těle. „Děkuji jim za to, že mi dovolili, abych se stala tím, kým chci opravdu být,“ dodala pro Mirror.