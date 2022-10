Influencerku vykázali z Vatikánu, měla příliš vyzývavé oblečení

„Vyrazila jsem na místo, kam se lidé obvykle chodí modlit. Přišel ke mně muž, který zde pracoval, a slušně mě požádal, zda bych mohla odejít, protože nejsem řádně oblečená. Sdělil mi, že se sem lidé chodí modlit a je to neuctivé,“ svěřila se žena.

To se jí nelíbilo a měla pocit, že byla ponížena, protože byla nahlas oslovena před ostatními lidmi. Ti na ni zírali a čekali na její reakci. S ohledem na možnou potyčku s policií raději opravdu odešla.

„Nebylo to vůbec příjemné. Opravdu to mnou otřáslo,“ okomentovala vatikánský incident v jednom z videí na Instagramu. Dopředu se však mohla dočíst, jak se má na takové místo obléct. Ve Vatikánu je totiž nařízeno zakrývat ramena a kolena. A přesně to nedodržela. Na webových stránkách je i malé doporučení, jak se vhodně obléct, včetně možnosti obléknutí legín a zahalení pomocí šátku.

„Neměla jsem v plánu s sebou něco nosit. Zkrátka jsem tam přišla oblečená, jako kdybych šla kamkoli jinam. Nechtěla jsem provokovat, to jsem vážně neměla v úmyslu. Měla jsem kolena zakrytá kozačkami, myslím, že jim vadila hlavně délka šatů,“ dodala. Chybu však neuznala.