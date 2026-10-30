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Eva Pavlová na Hradě opustila minimalismus. Její šaty nesly skrytý odkaz

Karolína Snellgrove
  9:30
Za lila modelem Evy Pavlové stojí česká značka WW&#216; či také WithWithout...

Za lila modelem Evy Pavlové stojí česká značka WWØ či také WithWithout návrhářek Zdeňky Buriánkové a Petry Hoštické. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Po letech šedi v podání bývalých prvních dam máme na Hradě opět dámu s velkým D.
Pavlová v poslední době předvádí samé úchvatné modely vyladěné do nejmenšího...
Navíc vytrvale a věrně podporuje české tvůrce, o kterých bychom se jen tak...
Nebyla jsem si zprvu jistá, jestli se mi šaty Evy Pavlové líbí, a to kvůli...
113 fotografií
Jednou z největších pozoruhodností na předávání státních vyznamenání 28. října byly šaty Evy Pavlové. Jejich střih, brokátové detaily i výrazná lila byly nepřehlédnutelné. Šlo o poměrně odvážnou volbu, která se ovšem vyplatila. Pavlová zářila snad jako nikdy dříve. A my všichni jsme dostali lekci: i na společenských akcích si můžeme v mezích vkusu vyhodit z kopýtka.

Jak jsem psala už ve čtvrtečním článku o modelech z letošního předávání státních vyznamenání, zprvu jsem si nebyla jistá, zda se mi šaty Evy Pavlové líbí. Byly naprosto odlišné od všeho, co jsme na první dámě dosud viděli. Manžety a límec zdobil brokát s poměrně divokým vzorem. Pavlová je přitom pověstná svou zálibou v minimalismu, drtivá většina jejích modelů je jednolitá, byť často pestrobarevná.

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Po chvíli přemýšlení přišlo uvědomění: ano, líbí se mi. Právě proto, že jsou jiné. A to nejen díky ozdobným brokátovým prvkům. Upnutý střih a dramaticky zvednutý límec by možná v jiné barvě vypadaly přísně. Dokonale neotřelá lila ovšem celek vyvážila a střih zalichotil postavě.

Pavlová by se snadno mohla ztratit v domečku pro panenky (díky barvě), zúčastnit se plesu upírů (díky límci) nebo jako velkomyslná královna vítat hosty ve svém paláci. Tak elegantně a honosně model působil.

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Za róbou stojí česká značka WWØ či také WithWithout návrhářek Zdeňky Buriánkové a Petry Hoštické. Původním zaměstnáním psycholožka a advokátka tvoří v jihomoravských Valticích.

Pavlová si jejich tvorbu očividně oblíbila, neboť je s prosbou o šaty na 28. říjen oslovila už podruhé. Loňská róba byla taktéž velmi vyvedená, byť o něco méně zapamatovatelná. Měla sytě zelenou barvu, autorky se inspirovaly drahým kamenem vltavínem, jež se ve své zelené formě vyskytuje jen v Česku.

Letošní model měl návaznost na jiný kámen a zároveň na oblast umění. Jak uvedly autorky: „Tentokrát nás při jejich tvorbě provázel odkaz Alfonse Muchy. Umělce, jehož dílo v sobě nese nejen výjimečnou estetiku secese, ale také hluboký vztah k české historii, kultuře a národní identitě.“

Inspirací se jim stalo Muchovo dílo Ametyst. „Čistou minimalistickou siluetu doplňují detaily brokátu, které připomínají bohatou tradici textilního řemesla v českých zemích,“ doplnily Buriánková a Hoštická. Jejich dílo mělo stejně jako to Muchovo vyzařovat jemnost, ženskost a důstojnost. Pavlová se na jeho tvorbě také osobně podílela.

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Z dílny WWØ pocházelo i psaníčko ve stejné, tedy lila barvě. Pavlovou dále ozdobily šperky značky Odvarka Bijoux designéra Martina Odvárky. I ten čerpá z ryze českých témat: „Těžko odhadnout, zda je mu při tvorbě největší inspirací kopcovitá krajina severních Čech, zdejší vrtošivé počasí nebo jen obyčejně neobyčejné životy lidí, kterými je obklopen,“ uvádí na svém webu.

Model dotvořil účes vlasového studia sester Vavruškových. Kadeřnice první dámě z poměrně krátkých vlasů vytvořily objem, za který by se nestyděla snad ani císařovna Sisi.

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Mezi oceněnými je i doktorka, spisovatelka a dramatička Kateřina Tučková. Z Hradu si odnáší medaili Za zásluhy v oblasti umění. (28. října 2026)
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237 fotografií

Prezidentské volby se blíží a já sobecky doufám, že Petr Pavel mandát obhájí. Politické preference teď ponechme stranou. Po letech šedi v podání bývalých prvních dam máme na Hradě opět dámu s velkým D. Byla by škoda o ni a její modely přijít.

K osobnímu vkusu Evy Pavlové jsem zpočátku měla výhrady. Pavlová se však ve své roli naučila chodit. V poslední době předvádí samé úchvatné modely vyladěné do nejmenšího detailu. Navíc vytrvale a věrně podporuje české tvůrce, o kterých bychom se jen tak nedoslechli.

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