Prezidentský pár absolvoval audienci u papeže v pondělí 19. ledna. Premiéři a prezidenti mají privilegium soukromé audience a papež je přijímá ve své pracovně v Apoštolském paláci.
Významné audience u hlavy křesťanské církve si žádají dodržení přísných pravidel. Léty prověřená pravidla návštěvy papeže nesou nutnost dodržet pořadí určitých zvyků, správně zvolit dar, ale také se vhodně obléci bez velkých možností improvizace.
Prezident Pavel jednal ve Vatikánu s papežem. Ten přijal pozvání do Česka
U dam významného společenského postavení si žádají přijít bez známek vyzývavosti, bez odhalených kolen a s pokrývkou hlavy. První dáma Eva Pavlová jim šla v pondělí naproti do posledního detailu a zvolila černý dlouhý kabát a černé sáčko s úzkým páskem a dlouhou plisovanou sukni. Vše sladila včetně tmavého laku na nehtech, což můžeme považovat za projev její osobitosti.
„Vybírala jsem dle protokolu, tam je víceméně stanovený ústroj pro ženu. Tmavé šaty pod kolena, mantila ve vlasech na hlavě,“ uvedla během návštěvy ve Vatikánu pro Blesk.cz.
Osobitost i česká symbolika
Evě Pavlové se povedlo do outfitu vhodného audience u papeže vnést svou osobnost i odkaz na Českou republiku. Pozornost upoutala například stříbrná kovová brož na černém dlouhém kabátě ve tvaru lipové ratolesti, která symbolizuje naši zemi.
„Brož je z České republiky. Je to lipový květ, proto jsou tam lístečky,“ dodala pro Blesk Pavlová. Ale na vlast odkazovaly i další její šperky: prsten s vltavínem či český granát.
Dresscode musel splnit i prezident Petr Pavel. „Pánové mají mít tmavý oblek a tmavší kravatu bez výrazných vzorů. Tmavé by měly být i boty. Hlavy států a vlád, které mají vatikánské vyznamenání, si ho mají připnout na sako nebo na plášť, aby bylo vidět, že jsou jeho hrdými nositeli,“ vysvětlil v rozhovoru pro Lidovky bývalý protokolář Pražského hradu Jindřich Forejt.
Co je to mantila?
„Dámy se většinou dostavují v dlouhých černých šatech, minimálně pod kolena. Neměly by mít hluboký výstřih ani výrazný make up či šperky. Boty a kabelka by měly být také černé. Doporučují se zahalená ramena a šátek na hlavu. Mohou mít rukavičky,“ dodal.
Přísný dresscode v minulosti dodržela i manželka expremiéra Petra Fialy Jana, která zvolila černé vypasované šaty a černou mantilu. Podobně oděny byly před časem na návštěvě papeže i Melanie a Ivanka Trumpovy. Zatímco Melanie dala přednost mantile, Ivanka zvolila výraznější tylový závoj.
Privilegium bílé
Existuje však výjimka, která bortí povinnost černé či tmavé barvy. „Jediné dámy, které mohou přijít v bílé barvě, jsou katolické panovnice a manželky katolických panovníků. Jen pro zajímavost – královna Alžběta II. při návštěvě Vatikánu zvolila vínové šaty, ostatní se ale většinou držely té černé barvy,“ dodal v rozhovoru Jindřich Forejt.
Privilegium bílé je ustálené slovní spojení pocházející z francouzštiny a označuje výsadu vybraných katolických královen a princezen předstoupit před papeže v šatech bílé barvy. Panovnice toto privilegium nemusí využít, ale platí, že bílé šaty si tyto vysoce postavené ženy mohou obléci jen při nejvýznamnějších příležitostech za účasti papeže, jako je právě oficiální audience nebo třeba inaugurační mše při nástupu papeže.
V minulosti je využila například belgická královna Mathilde při návštěvě papeže Františka I. či belgická královna Paola při audienci u papeže Benedikta XVI.