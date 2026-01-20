První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Martina Procházková
  13:50
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou. Významnou událost oživila osobitými nehty a šperky s českou symbolikou.
Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna 2026) | foto: Vatican News

Prezidenta Pavla do Vatikánu doprovodila i první dáma Eva. (19. ledna 2026)
Papež František přijal českého premiéra Petra Fialu ve Vatikánu (9. června 2022)
21 fotografií

Prezidentský pár absolvoval audienci u papeže v pondělí 19. ledna. Premiéři a prezidenti mají privilegium soukromé audience a papež je přijímá ve své pracovně v Apoštolském paláci.

Významné audience u hlavy křesťanské církve si žádají dodržení přísných pravidel. Léty prověřená pravidla návštěvy papeže nesou nutnost dodržet pořadí určitých zvyků, správně zvolit dar, ale také se vhodně obléci bez velkých možností improvizace.

Prezident Pavel jednal ve Vatikánu s papežem. Ten přijal pozvání do Česka

U dam významného společenského postavení si žádají přijít bez známek vyzývavosti, bez odhalených kolen a s pokrývkou hlavy. První dáma Eva Pavlová jim šla v pondělí naproti do posledního detailu a zvolila černý dlouhý kabát a černé sáčko s úzkým páskem a dlouhou plisovanou sukni. Vše sladila včetně tmavého laku na nehtech, což můžeme považovat za projev její osobitosti.

„Vybírala jsem dle protokolu, tam je víceméně stanovený ústroj pro ženu. Tmavé šaty pod kolena, mantila ve vlasech na hlavě,“ uvedla během návštěvy ve Vatikánu pro Blesk.cz.

Osobitost i česká symbolika

Evě Pavlové se povedlo do outfitu vhodného audience u papeže vnést svou osobnost i odkaz na Českou republiku. Pozornost upoutala například stříbrná kovová brož na černém dlouhém kabátě ve tvaru lipové ratolesti, která symbolizuje naši zemi.

„Brož je z České republiky. Je to lipový květ, proto jsou tam lístečky,“ dodala pro Blesk Pavlová. Ale na vlast odkazovaly i další její šperky: prsten s vltavínem či český granát.

Dresscode musel splnit i prezident Petr Pavel. „Pánové mají mít tmavý oblek a tmavší kravatu bez výrazných vzorů. Tmavé by měly být i boty. Hlavy států a vlád, které mají vatikánské vyznamenání, si ho mají připnout na sako nebo na plášť, aby bylo vidět, že jsou jeho hrdými nositeli,“ vysvětlil v rozhovoru pro Lidovky bývalý protokolář Pražského hradu Jindřich Forejt.

Co je to mantila?

  • Mantila je tradiční španělský krajkový přehoz přes hlavu a ramena, který se nosí při slavnostních příležitostech na hlavě či vlasech jako závoj.
  • Často je vynášena na významné události a náboženské obřady a jako symbol elegance je spojována se španělským krojem ze Sevilly.
  • Často bývá tvořena jemnou krajkou, může být černá či bílá a ženy si ji připevňují hřebínkem do vlasů.
  • Ženě má dodat svůdný a elegantní vzhled.

„Dámy se většinou dostavují v dlouhých černých šatech, minimálně pod kolena. Neměly by mít hluboký výstřih ani výrazný make up či šperky. Boty a kabelka by měly být také černé. Doporučují se zahalená ramena a šátek na hlavu. Mohou mít rukavičky,“ dodal.

Přísný dresscode v minulosti dodržela i manželka expremiéra Petra Fialy Jana, která zvolila černé vypasované šaty a černou mantilu. Podobně oděny byly před časem na návštěvě papeže i Melanie a Ivanka Trumpovy. Zatímco Melanie dala přednost mantile, Ivanka zvolila výraznější tylový závoj.

Privilegium bílé

Belgická královna Mathilde a král Philippe na inauguraci papeže Lva XIV. ve Vatikánu (18. května 2025)

Existuje však výjimka, která bortí povinnost černé či tmavé barvy. „Jediné dámy, které mohou přijít v bílé barvě, jsou katolické panovnice a manželky katolických panovníků. Jen pro zajímavost – královna Alžběta II. při návštěvě Vatikánu zvolila vínové šaty, ostatní se ale většinou držely té černé barvy,“ dodal v rozhovoru Jindřich Forejt.

Privilegium bílé je ustálené slovní spojení pocházející z francouzštiny a označuje výsadu vybraných katolických královen a princezen předstoupit před papeže v šatech bílé barvy. Panovnice toto privilegium nemusí využít, ale platí, že bílé šaty si tyto vysoce postavené ženy mohou obléci jen při nejvýznamnějších příležitostech za účasti papeže, jako je právě oficiální audience nebo třeba inaugurační mše při nástupu papeže.

V minulosti je využila například belgická královna Mathilde při návštěvě papeže Františka I. či belgická královna Paola při audienci u papeže Benedikta XVI.

Jak se vám líbil outfit první dámy Evy Pavlové u papeže?

celkem hlasů: 199
