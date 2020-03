Eva Herzigová: fotka krásky z Litvínova způsobila poprask i autonehody

Jako správná Litvíňačka fandila Herzigová vždy hokeji. O to víc, když se její teta provdala za legendárního útočníka a trenéra Ivana Hlinku. Sama dělala gymnastiku, hrála košíkovou a lyžovala. Osud však pohlednou dceru sekretářky a elektrikáře zavál do světa modelingu.

Nadějný exot

Herzigové cesta na vrchol byla o něco přímočařejší než u většiny jejích kolegyň. Když jí bylo šestnáct, přemluvila ji její kamarádka, aby se s ní zúčastnila modelingové soutěže, kterou tehdy v Praze pořádala francouzská agentura Madison Models. Eva, které se nejdřív moc nechtělo, se nakonec nechala přemluvit a ke svému překvapení soutěž vyhrála.

Pod křídla si ji vzala Milada Karasová, nejznámější česká hledačka talentů a bývalá modelka. Evě se tak podařilo získat první kontakty a ještě téhož roku se mohla vydat společně s Terezou Maxovou do Paříže, města módy. Neuměla žádný světový jazyk, s modelingem neměla žádné zkušenosti a dosud se nikdy neocitla tak daleko od domova. Přesto jí město nad Seinou brzy padlo k nohám.

„Všechnu tu dřinu brala jako zábavu, což jí nesmírně pomáhalo. A vždycky dokázala přemýšlet dopředu – nespokojovala se s tím, co je teď, uvažovala, co bude dál,“ popisuje svou svěřenku Karasová.

Prvních pár měsíců Herzigové přineslo i některé komické situace. „V Paříži jsme s holkama platily za neuvěřitelné exoty, chodili se na nás dívat, jak vypadáme, co jíme a tak,“ popsala Herzigová pro magazín Reflex, jak Francouzi v roce 1989 reagovali na děvčata pocházející zpoza teprve nedávno padlé Železné opony.

Eva jako svůdnice i řezník

Přelom v její kariéře nastal ve chvíli, kdy nahradila svou slavnější kolegyni Claudii Schifferovou v pozici tváře značky Guess. Obrovským úspěchem však byla hlavně ikonická kampaň pro výrobce spodního prádla Triumph z roku 1994.

Herzigová tehdy svůdně hleděla z obrovských billboardů, oblečená jen do krajkových kalhotek a podprsenky Wonderbra. Slogan kolemjdoucí nabádal, aby se Evě podívali do očí. Jiná verze zase jen škádlivě zdravila „Ahoj, kluci“.

Modelka Eva Herzigová v legendární kampani na podprsenku Wonderbra

Kampaň sklidila kritiku jako příliš sexualizující a nebezpečná: uchvácení řidiči prý do sebe začali mnohem častěji ťukat. Zároveň se jako každá kontroverzní reklama dočkala chvály, v roce 1999 se umístila v první desítce nejvlivnějších kampaní uplynulého století a nějakou dobu plakát s Evou visel ve Victoria and Albert muzeu v Londýně. Dodnes se jedná o jednu z nejúspěšnějších reklamních kampaní v historii a Herzigová si kvůli ní vysloužila přezdívku Miss Wonderbra. Firmě se ze dne na den zvýšily tržby o 41 procent.

Ona sama však považuje za převratný moment otisknutí svých fotek v magazínu The Face v roce 1998. Evu tehdy zachytil slavný fotograf Mario Testino v luxusních kouscích návrhářů jako Valentino či Jean Paul Gaultier, které jsou však potřísněné krví. Hororovou atmosféru doplňují velké nože i mlýnek na maso. Série, na které se kromě Testina podílela kontroverzní editorka Carine Roitfeldová, je pojmenována Řezník. „Ty snímky byly fackou pro všechny, kteří mě zaškatulkovali jako pin-up modelku. Pro mě to byl skok z komerční sféry do umělecké,“ říká Herzigová.

DiCaprio její smutek nezahnal

Díky těmto zkušenostem se mladé krásce naplno otevřely dveře do světa modelingu. Nafotila další snímky, třeba pro katalog Victoria’s Secret či pro Calvina Kleina. Kvůli této příležitosti si neváhala obarvit vlasy ze své charakteristické blond na tmavě hnědou.

Ozdobila také stránky nejrůznějších vydání magazínů Vogue, Elle, Harper’s Bazaar a dokonce i Playboy. I když v jejím životopise převažují reklamní kampaně, odchodila také nespočet přehlídek, třeba pro Louis Vuitton, Versace či Emilio Pucci.

Atraktivní Češka zaujala nejen odborníky z branže, ale také mnoho mužů. V roce 1998 prožila krátký románek s mladičkým Leonardem DiCapriem, který se teprve nedávno předtím stal hvězdou první kategorie díky filmu Titanic. Herzigová měla tehdy zlomené srdce z nevydařeného dvouletého manželství s bubeníkem kapely Bon Jovi Tikem Torresem a ani božský Leo ho nedokázal vyléčit.

Na prahu nového tisíciletí se Eva stala oblíbeným objektem bulvárních deníků. Novináře i fanoušky totiž zaujal její nezdravý zjev. Štíhlá figura se změnila v příliš vychrtlou, kůže zpopelavěla a pod očima se vytvořily temné kruhy. Jméno Evy Herzigové tak začalo být spojováno s užíváním drog a objevovaly se i zprávy o tom, že modelka trpí anorexií.

Za problémy však podle ní ve skutečnosti stál právě bouřlivý vztah a náročný rozvod s Tikem Torresem. „Nikdy jsem drogy nebrala, protože vidím jejich účinky na lidech. Nemám ráda to, co se z lidí stane. Drogy pro mě nikdy nebyly pokušením,“ bránila Herzigová svou pověst v rozhovoru pro britský deník The Sun.

Veškerý stres a smutek ze sebe dokázala Herzigová úspěšně setřást v roce 2002. Tehdy totiž potkala italského podnikatele Gregoria Marsiaje, do kterého se záhy bláznivě zamilovala. Dvojice dnes vychovává tři syny, třináctiletého George, devítiletého Philipa a sedmiletého Edwarda. Svůj život dělí mezi Velkou Británii a Itálii. Právě rodina je to, čemu Herzigová věnuje nejvíc času. To jí však nebrání se čas od času zase objevit, ať už v roli herečky, jako třeba v roce 2014 ve filmu Pohádkář, nebo příležitostné modelky.