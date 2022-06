Staňte se pravou dámou. K elegantnímu vzhledu dopomůžou malé černé i košile

Zapomeňte na příliš velké nebo příliš malé oblečení. Pravé dámě by měly jednotlivé kousky sednout jako ulité.

Zvolte správný střih a velikost

Elegantní styl v módě je univerzální, sluší ženám každého věku a tvaru a hodí se pro většinu příležitostí. Nezatíží příliš ani peněženku, nejde zde totiž ani trochu o to navléct se do co nejdražšího oblečení.

Na čem doopravdy záleží, je oblečení, které vám dokonale padne. Nevybírejte si proto věci příliš malé, i když doufáte, že do nich jednou zhubnete, ani příliš velké, byť nyní frčí oversize střihy.

Ideální samozřejmě je si oblečení vyzkoušet, což v době, která fandí internetovým nákupům, není často možné. Měla byste proto znát svou přesnou výšku a obvody hrudníku, pasu i boků a srovnat je s velikostní tabulkou. Nezapomeňte partie vždy měřit v nejširším bodě.