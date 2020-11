Buďte královnou elegance. Je to snadnější, než jste myslela

Když se řekne elegance, každá z nás si představí něco jiného. V základu mají ale tyto kreace jedno společné, a tím je sebevědomí, lehká nadřazenost, přímá smyslnost, jednoduché linie, čistota.

Právě těmito rysy se vyznačuje dámská sofistikovaná móda, nicméně zajímavé jsou i přidružené pojmy jako například ležérní elegance. Ta se od své konzervativnější sestry liší tím, že je nespoutanější a hravější. Podstata tkví ve výběru vhodných módních kousků, které si spolu budou notovat na jedné vlně.

Plisovaná maxi sukně a sako je souhra pro někoho možná fádní a „babičkovská“, ovšem když ji doplníte o vhodné doplňky, jde o chic model na úrovni.

Bez kompromisu

Zaměřme se nyní na oblečení. Nelze totiž obecně říci, že šaty či kabáty jako takové vždy spadají do elegantní sekce. Na trhu je k dostání široká nabídka modelů v různých designech, ne všechny ale můžeme zaškatulkovat pod oblíbený módní styl.

Elegantní kousky jsou spíše formálnějšího charakteru. Nemají hluboké výstřihy či divoké vzory, délka dosahuje minimálně těsně nad kolena, nesmí být kratší, střih by měl nositelce lichotit. Žádaným detailem je pak projmutí, důraz je kladen na kvalitní tkaniny a zdobnost v únosné míře.



V eleganci jde hlavně o pár stěžejních kousků. Patří k nim propínací svetříky, modely se zavazováním v pase, košile s vázankou, moderní nabírané rukávy, saka, oděvy z krajky, vlněné kabáty v maxi délce, pouzdrové sukně. Čím jednodušší linie, tím lépe.

Trendy koření

Máte za to, že moderní kůže a koženka v této kategorii nemají co pohledávat? Omyl. Je pravdou, že velmi specifický materiál je extravagantnějším počinem, záleží ale na tom, jak daný kousek uchopíte a zapracujete jej do celku.

Nic nezkazíte sukní áčkového střihu v délce do poloviny lýtek, případně dobře padnoucím sakem. Nudu v outfitu lze rozbít také pomocí koženkových culottes. Právě ty jsou momentálně oblíbeným a vkusným počinem.



Elegance nemusí být nutně nuda.

Pro odvážné

Dále zde máme vskutku neotřelé kolekce elegantního oblečení, které mohou zprvu působit až příliš divoce. Při pohledu na ně můžete mít pocit, že do škatulky elegance rozhodně nepatří.

Zářným příkladem jsou flitry. Ty se pro letošní rok staly jedním z hlavních hitů podzimní a zimní sezony. Nosí se na mnoho způsobů, dokonce se kombinují i s volnočasovými kousky. Pro představu: flitrový top doporučují uznávaní stylisté nosit k dalšímu velkému trendu, teplákům. Pro uhlazený look vybírejte pospolu ladící komplety.



Že se flitry a metalické odlesky hodí jen pro noční život a jsou výsadou mladých? Omyl! Nápaditě řešené oděvy mohou být ženské a vysoce elegantní.

Návrat ke kořenům

Vraťme se nyní společně o pár desítek let nazpět. Na této planetě snad není osoby, která by neznala královnu textilního průmyslu, ikonu odívání Coco Chanel. Nezaměnitelné personě vděčíme za mnohé, jen těžko odhadnut, jak bychom dnes chodily oblékané, nebýt jedinečné Coco.

A právě její tvorba se prolíná i do současnosti. Nyní nemyslíme malé černé šaty, perly či námořnické kalhoty, které zavedla do módy, ale maximálně sofistikované žerzejové kostýmky. Ty milují dámy „na úrovni“ po celém světě. S láskou je oblékají královny, princezny, první dámy a známé celebrity.

Mít tak v šatníku alespoň jeden legendární kousek značky Chanel je snem mnoha z nás, nicméně nejde zrovna o levnou záležitost. Ovšem konkurence nezná bratra, takže imitace nejslavnějšího kostýmku nalezneme i v provedení za rozumné peníze. A přesně takové komplety jsou sázkou na jistotu.