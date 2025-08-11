Dobré geny, nebo džíny? Reklama se Sydney Sweeney není první, co budí vášně

„Mám dobré džíny” – zdánlivě nevinná věta v reklamě značky American Eagle vzbudila poprask. Slovo jeans se totiž v angličtině nápadně podobá slovu genes, tedy geny. Ve spojení s blonďatou a modrookou protagonistkou kampaně, herečkou Sydney Sweeney, jde o pořádně výbušný koktejl. Nejnovější kauza je ovšem pouze jednou z mnoha.

Sydney Sweeney upřeně hledí jiskrně modrýma očima do kamery a šeptá: „Geny se předávají z rodičů na potomky. Často určují znaky jako je barva vlasů, osobnost a dokonce i barva očí. Moje džíny jsou modré.“ „Jeans“ a „genes“, dvě slova, která se sice píšou jinak, vyslovují se však stejně, se okamžitě stala námětem vášnivých diskuzí.

Reklama Sydney Sweeney je skvělá, míní Trump. Líbí se mu, že je republikánka

Potenciální óda na krásu

Oděvní firma American Eagle tuto konkrétní verzi spotu stáhla. Řada jiných, podobně laděných, s jen o chlup decentnějšími slogany, zůstala na stránkách firmy a na sociálních sítích. Fotky herečky v džínách zdobí nejeden billboard a na newyorském Times Square dokonce vyrostla obrovská trojrozměrná instalace.

Ve většině z nich zaznívá prostá věta: „Sydney Sweeney má dobré džíny“ – opět slovní hříčka s džínami a geny. V jednom spotu samotná Sweeney přepisuje na billboardu slovo „geny“ na „džíny“. Jinde zase zazní spojení „modré džíny“, respektive geny. Ty zase mohou odkazovat na šlechtickou, tedy nadřazenou krev.

American Eagle

Značka American Eagle vznikla v roce 1977, prodává džíny, polokošile, trička s potiskem, boxerky, svrchní oblečení a plavky. Primárně cílí na studenty vysokých a středních škol, ačkoli ji nosí i starší dospělí.

Prodejce vydal na Instagramu prohlášení, v němž uvedl, že kampaň „vždycky byla a je o džínách. O džínách [Sydney Sweeney]. O jejím příběhu. Nadále budeme oslavovat, jak každý nosí džíny American Eagle sebevědomě, po svém. Skvělé džíny sluší každému.“ Inkluzivní slova jsou podle kritiků v ostrém kontrastu k celé kampani.

Ta údajně zavání nejen rasismem, ale dokonce eugenikou – pseudovědeckým oborem o genech, který se zabývá šířením „dobrých“ genetických znaků a mýcením těch „špatných“. Které jsou ty „dobré“ a které „špatné“ si domyslete sami. Dodám jen, že z eugenických teorií čerpali v minulém století nacisté.

Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Podle druhého tábora jsou tyto názory woke, Sydney Sweeney má jak dobré džíny, tak i dobré geny, a není absolutně nic špatného na tom, říct to nahlas. Patří do něj i špičky americké politické scény, včetně prezidenta Donalda Trumpa či viceprezidenta J. D. Vance.

Je tady ovšem ještě jeden výklad. Hláška „mít dobré geny“ (have good genes) se v angličtině používá relativně běžně. A to jako nadsázka, zlehčení okořeněné špetkou závisti, často v souvislosti s hezkými ženami – je hezká, ale můžou za to geny, nikoliv usilovná práce v posilovně, například.

Slogan mohl být tedy zamýšlen jako vtípek na účet Sydney Sweeney. Ve spojení s jejíma modrýma očima a blonďatou hřívou však vyznívá poněkud problematicky.

Přitom se kontroverzi dalo snadno předejít, kdyby v kampani figurovalo více modelek různých ras a třeba i velikostí. Slogan mohl zůstat stejný, byl by v takovém případě ódou na rozmanité podoby ženské krásy. Tato verze by ovšem, pravda, asi jen těžko vzbudila tolik pozornosti.

Zaznívají také názory, že reklama herečku příliš sexualizuje, že kamera zbytečně dlouho a detailně míří na vnadný dekolt a zadek, její hlas je téměř slastně dyšný. Vcelku paradoxně přitom jde celý výtěžek z prodeje jednoho typu džín (po hlavní hvězdě pojmenovaných Sydney džíny) na dobročinné účely, na linku pro oběti domácího násilí.

Karikatura jako kámen úrazu

Tento případ rozhodně není první ani poslední svého druhu. Z rasismu byla v minulosti obviněna celá řada módních značek.

Tak kupříkladu: módní dům Gucci vydal v roce 2019 svetr připomínající blackface, karikaturu, která má kořeny v koloniálních dobách. Zobrazovala černochy jako podřadné, groteskní bytosti. Černý svetr s rolákem s velkými červenými ústy byl z prodeje stažen, když začali zákazníci hrozit bojkotem značky.

Reklama na znásilnění i porno. Připomeňte si nejkontroverznější momenty v módě

Podobného přešlapu se dopustila také Prada, která prodávala klíčenku ve tvaru černého panáčka, který měl rovněž velká červená ústa. Náušnicemi s motivem jiného stereotypního zpodobnění černocha, tzv. blackamoor, zase v roce 2012 ozdobili modelky Domenico Dolce a Stefano Gabbana.

O šest let později si zase nevhodně vystřelili z Číňanů, když čínskou modelku nechali zachytit, kterak se jídelními hůlkami snaží sníst pizzu a italské těstoviny. Vlivní a početní čínští klienti hrozili bojkotem a návrháři se museli omluvit.

Návrhář John Galliano, svého času kreativní ředitel módního domu Dior, zase proslul antisemitskými komentáři. V roce 2011 se dokonce nechal slyšet, že „Miluje Hitlera“.

Také „lidové“ značky mají vroubky. Oděvní gigant H&M se musel omlouvat za dětskou mikinu s nápisem „Nejstylovější opička v džungli“ (Coolest Monkey in the Jungle), kterou nechal nafotit na černošském chlapci. Slovo „opice“ má ve spojení s lidmi černé pleti rasistické konotace.

Džíny jsou sex. Brooke Shieldsová v kontroverzním spotu spustila revoluci

Současná kauza s džínami American Eagle mnohým přivodila déjà vu, něco obdobného se totiž řešilo již v roce 1980. Tváří reklamní kampaně na džíny značky Calvin Klein tehdy byla patnáctiletá herečka Brooke Shieldsová.

„Víš, co je mezi mnou a mými calvinkami? Nic.“

Brooke Shieldsová v reklamě na džíny Calvin Klein, 1980

Lascivní pózy a dvojsmyslné texty rovněž podnítily vášnivou debatu. Reklama podle kritiků balancovala na hranici dětské pornografie, a v některých zemích byla dokonce zakázána.

Nový spot na tuto reklamu bezpochyby odkazuje. Sydney Sweeney sice není patnáct, nýbrž 27 let, pózy, minimalistická atmosféra a úderné heslo jsou ale nápadně podobné.

Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025)
Calvinky se díky nechvalně proslulé reklamě staly legendárními. Je možné, že je džíny American Eagle budou následovat. Dříve obskurní značku nyní zná každý. A jak se říká, negativní reklama je také reklama, někdy ještě lepší než ta pozitivní. Dokladem budiž to, že akcie firmy takřka přes noc raketově stouply. Jestli bude mít kampaň dlouhodobější efekt, je ovšem zatím ve hvězdách.

