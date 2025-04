„Jsme identická dvojčata a lidé mají neustále pocit, že musíme vše dělat stejně. Mají za to, že ve stejnou dobu vstáváme i uléháme a někdo si dokonce myslí, že máme i hlad ve stejnou chvíli. Jsme sice stejné navenek, ale každá jsme jiná. Pro mnoho lidí je to matoucí a mají o dvojčatech stále zvláštní představy,“ uvedly ženy na svém Instagramu, kam přidávají velké množství zábavných videí na téma dvojčat.

Už jako malé děti dnes a denně zažívaly nepříjemné situace. Děti si z nich dělaly legraci, ve škole byly šikanovány a mnozí je vůbec nechápali. Dlouhou dobu měly vlastní řeč a pro ostatní děti to bylo nepochopitelné. Právě to je ještě víc semklo a dnes je z nich opravdu nerozlučná dvojka.

„Chodíme spolu do fitka, na nákupy. Jsme nejlepší přítelkyně, ale samozřejmě i u nás, jako u jiných sourozenců mohou nastat konflikty. To je normální,“ pokračovaly ženy.

Ve fitness centrech jsou středem pozornosti. Pro muže jsou vítanou „atrakcí“ a stává se jim, že si ani nemohou zacvičit, protože se na ně vrhnou fanoušci z „říše“ mužů a nedají pokoj. „Mají občas pocit, že děláme kdo ví co. Nevím, na co myslí. Ale žádají nás i o fotografie, kde bychom byly nahé. Do soukromých zpráv nám chodí záplava bizarních dotazů,“ doplnily.

Lidé se jich často ptají, zda jsou opravdu dvojčata. Na potkání tak ukazují například snímky z dětství nebo dokonce ofocený rodný list. „Je to legrační, když vypadáme stejně. Myslely jsme si, že to musí být na první pohled jasné. Ale pro někoho ne,“ dodaly s tím, že muže fascinuje i jejich barva vlasů. „Asi jsme pro ně něco jako čarodějky nebo víly.“