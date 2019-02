Redaktorka Denisa jako modelka. Návrhářka radí, kam co nosit

Doporučený oděv, tzv. dress code, bývá uveden na pozvánce a je slušností vůči hostiteli ho dodržet. Měl by být přiměřený, chybou je být „underdressed“ i „overdressed“. Výstřední outfit, který se vymyká pravidlům, nebo provokuje, si mohou dovolit jen ti, kdo jej umí nosit. Pokud nejste osobnost z módní branže či známý bohém, u něhož se s excesy v počítá, raději neexperimentujte.



Business Casual

Jak už název napovídá, tento styl patří primárně do sekce firemního odívání. „Do tohoto stylu patří kalhotový kostýmek nebo pouzdrová sukně v délce ke kolenům doplněná třeba halenkou nebo blejzrem. Určitě by k tomu outfitu měla být nějaká společenská obuv, mohou to být i oxfordky nebo mokasíny, ale určitě bych nedala kecky,“ radí módní návrhářka.

Smart Casual

To je ležérnější móda na odpolední večírky, které se konají dříve než v šest hodin. Oděv by měl být elegantní a zároveň nepříliš formální. „Délka sukně by měla být ke kolenům nebo lehce pod kolena, záleží, jak se každá žena cítí a co jí sluší. Sukni mohou nahradit kalhoty, sáčkové nebo s rozšířenými nohavicemi. Například capri a ležérní elegantní halena je vhodná kombinace,“ popisuje Petra Pilařová a dodává, že součástí outfitu je i elegantní kabelka v business stylu.



Semi Formal

„Je to jeden z nejvíce matoucích stylů a rozhodující je hodina, kdy se akce koná. V případě, že jde o odpolední akci, pak je to na pouzdrové nebo koktejlové šaty doplněné krajkou. V případě, že je to třeba svatba nebo večerní akce po šesté hodině, tak si můžete vzít večerní šaty s nádechem extravagance a každá žena do toho může vnést svůj styl,“ radí módní návrhářka.

Doporučuje, aby ženy volily barvy šatů podle toho, co jim sluší. Žádná barva není vyloženě zakázaná. „Výsledný styling nesmí být přehnaný, vulgární a provokující, takže žádný vysoký rozparek v kombinaci s hodně hlubokým dekoltem,“ uzavírá návrhářka.

Black Tie

Znamená velká večerní toaleta. Je na ženě, jestli zvolí velkou róbu s tylovou sukní a spodničkou nebo splývavé šaty. Hlavně by měla mít boty se zavřenou špičkou a punčocháče, psaníčko sladěné v barvě šatů. Na black tie by ženy měly vybírat tmavou barvu, to znamená tmavě modrou, černou, je povolená i fialová a bordó. „Vždycky méně znamená více, takže určitě to nepřehnat s doplňky. Pokud si vezmu velké náušnice, tak určitě je nedoplňovat velkým náhrdelníkem a náramkem. Prostě jedno nebo druhé,“ upozorňuje Petra Pilařová.

White Tie

Je to úplně nejhonosnější společenská událost, na kterou se běžná žena jen tak nedostane. Jde o státní události, udílení Nobelových cen, Oscarů, Ples v opeře. „Velká večerní je v tomto případě doplněna o čelenky a rukavičky a další sofistikované věci, které model povýší. Kabelka by měla být velmi decentní a ladit s toaletou,“ popisuje návrhářka.