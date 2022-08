Průvodce dress codem. Jak se vystrojit na ples i večeři s partnerem

Pravidla oblékání se můžou v dnešní uvolněné době jevit jako přežitek z dob, kdy sešněrované dámy v korzetech nesměly ukázat ani kotníček. Pravda, většinu času člověk vystačí s ležérním a pohodlným stylem. Párkrát do roka však přece jen pro většinu z nás nastane moment, kdy stojíme před šatníkem a hloubáme, jak se ve společnosti neztrapnit. Návodem může být dress code uvedený na pozvánce, charakter akce, na kterou se chystáme vyrazit, případně její čas.

White tie

Zaklínadlo „white tie“ označuje to nejformálnější možné oblečení. V současnosti se s ním běžný člověk setká jen málo, leda by byl pozván na akci typu gala večer, předávání důležitých vyznamenání, ples v opeře, opravdu honosnou svatbu či třeba audienci u královny. Všechny tyto příležitosti se typicky konají po osmnácté hodině.

Od dámy je očekávána dlouhá, nákladná toaleta, klidně i s vlečkou, drahé šperky, ideálně dlouhé rukavičky a samozřejmě lodičky s uzavřenou špičkou, punčochy a psaníčko. Také materiál šatů by měl odpovídat příležitosti – polyester raději nechte doma a sáhněte po hedvábí, krajce, sametu, šifonu nebo dokonce brokátu.

Nejhonosnější společenskou událostí je white tie, na kterou jsou vyžadovány vedle dlouhých šatů i rukavičky.

Ačkoli je dress code nazván white tie, tedy „bílá vázanka“, ve skutečnosti u pánů dominuje černá. V první řadě je to černý frak z kvalitní vlny a kalhoty s vyšším pasem ze stejné látky a hedvábnými bočními proužky, zvanými lampasy. Samozřejmostí jsou černé lakýrky. Ostatní části jsou již bílé: vesta, košile se smokingovým límečkem a hedvábný, ručně vázaný motýlek. Největší šviháci mohou oblek jako za starých časů doplnit cylindrem a hůlkou.

Black tie

S black tie dress codem se dá setkat již o poznání častěji. Je módní povinností pro plesy, formální večírky a večeře, nákladnější svatby, koncerty vážné hudby, opery a divadelní premiéry. I ony se zpravidla odehrávají po šesté večerní.

S black tie se našinec může setkat o něco častěji. Tradičně patří ke galavečerům a některým plesům. Dámy musí mít dlouhou večerní róbu, typická je černá, bílá či krémová, ale nebojte se zazářit ve výraznější barvě. Nutností jsou uzavřené boty, punčochy a večerní psaníčko. Šperky by měly působit luxusně – postačí i kvalitní bižuterie, ale rozhodně se vyhněte plastu a dřevu.

Zásady pro dámy se od white tie příliš neliší, opět by měly sáhnout po dlouhé róbě, která by podle přísných pravidel měla mít tmavou barvu – černou, ale i námořnickou, tmavě šedou, bordó, lahvově zelenou, petrolejovou…

V reálu se však na tmavých odstínech až tolik nebazíruje a ženy tak většinou nosí, co se jim zamane. Ačkoli by se dotyčná měla vybavit psaníčkem, punčochami a lodičkami s uzavřenou špičkou, rukavičky a oslnivé klenoty už nejsou třeba.

Pánové to mají i v tomto případě o něco složitější, nezbytností je totiž černé smokingové sako a vestička nebo smokingový pás, černé kalhoty s hedvábným lampasem, černé ponožky, perfektně naleštěné lakýrky a černý hedvábný motýlek – oblíbená kravata je v tomto případě faux pas.

Jediné, co barvou vyčnívá v tomto dress codu, česky přeložitelném jako „černá vázanka“, je tak pouze bílá košile. Ta by měla mít náprsenku, skryté zapínání a dvojité manžety na manžetové knoflíčky, nejlépe perleťové či stříbrné s černým kamenem.

„Ono black tie je v překladu černá kravata a pánové v tom dělají ohromnou chybu, že si myslí, že tam patří černá kravata. Ve skutečnosti tam nemá co dělat, patří tam jedině černý motýlek,“ upozorňuje stylista Josef Dolejš.

Dalšími doplňky může být bílý kapesníček v náprsní kapse, hedvábná nebo kašmírová šála a kapesní hodinky. Na náramkové raději zapomeňte. V případě žen úplně, pánům bývají odpuštěny jen decentní stříbrné s černým řemínkem.

Takto nějak vypadá creative black tie v podání hvězd. Creative black tie Někdy můžete natrefit i na lahůdku zvanou creative black tie. Jak název napovídá, styl jednotlivých kousků oblečení je stejný jako u klasického black tie, vítaný je však jejich kreativní ráz. Smoking tak může být důmyslně zdobený výšivkou nebo barevným akcentem, košile může mít třeba fiží, lampasy a smokingový pás jinou barvu než černou. Největší odvážlivci nosí smokingy třeba brokátové nebo sametové a pokud je jasné, že jde o záměr, není žádné faux pas obout i tenisky. Ženy mají dovoleno přijít ve večerních šatech výraznějších barev nebo střihů, overalech a společenských kostýmech. Na místě jsou i netradiční kabelky a lodičky, nápadné čelenky, turbany, závoje… Pokud sháníte inspiraci, můžete ji načerpat z fotografií některého ročníku Met gala, jedné z největších módních akcí roku.

Cocktail

Další termín, se kterým se můžete celkem běžně na pozvánkách setkat, je cocktail. Bývá vyžadován na honosnějších, třeba vánočních firemních večírcích, oslavách narozenin a odpoledních svatebních zábavách, zkrátka „koktejlových“ večerních a podvečerních příležitostech.

Ženy by se, jak název napovídá, měly obléct do koktejlových šatů. Mohou to být tradiční malé černé, ale klidně i odvázanější modely. Dosahovat by měly ke kolenům nebo těsně nad ně. Mimo mísu ale nebude ani overal a kombinace sukně či společenských kalhot a halenky.

Na čem „arbitři vkusu“ bazírují, jsou však boty na alespoň nízkém podpatku. Hodí se jak uzavřené lodičky, tak i páskové střevíčky. Dalšími nezbytnostmi je psaníčko nebo malá kabelka a výrazný šperk. Přípustné je i výraznější líčení.

Píše se na pozvánce „cocktail attire«? Malé černé šaty obvykle při podobných událostech nezklamou, třeba na svatbu ale nejsou nejvhodnější. Zkuste „malé černobílé“ a doplňte je barevnými doplňky. Nebo aspoň zářivou rtěnkou.

Pánům pak poslouží tmavý oblek, pokud se akce koná po šesté večerní, v opačném případě mohou sáhnout po obleku světlém. Je však radno vyhnout se extrémům – bílý ani černý se pro cocktail nehodí.

Ať tak či onak, doplnit by ho měli šněrovacími polobotkami nebo elegantními mokasínami, barevně ladícími ponožkami a úzkou kravatou. Při méně formálních příležitostech je však možné vyrazit i bez ní. Na jejím vzoru se můžou pánové patřičně vyřádit.

Formal a semi formal

Termíny formal a semi formal asi není třeba překládat. Jedná se o oblečení, které si většina lidí obléká, pokud dostanou pozvánku na svatbu, narozeninovou oslavu nebo zahradní party. Tyto příležitosti se můžou konat jak večer, tak i přes den.

Tomu by opět měly být přizpůsobeny outfity přítomných – na den se hodí světlé, pouzdrové nebo koktejlové šaty zdobené třeba výšivkou nebo krajkou. Pro akce večerní je lepší zvolit večerní šaty.

S jejich výběrem si dáma může pohrát. Žádná barva není zapovězená a i střih může být extravagantnější, avšak ne vulgární. Vyhněte se proto extra krátkým délkám, vysokým rozparkům a přednostem deroucím se z výstřihu.

Pokud se celá událost odehrává uvnitř, můžete se setkat se zadáním typu „formal" nebo „semi-formal". Hodí se halenka a pouzdrová sukně nebo šaty, uzavřené boty a psaníčko. Barvy ani jemné vzory zakázané nejsou. Koná-li se svatba v kostele, zvolte sukni pod kolena a přidejte vhodný klobouk.

Pánové mohou obléknout světlý oblek, ale pokud ví, že se akce protáhne do večera, měli by rovnou sáhnout po obleku tmavě modrém nebo tmavě šedém. V obou případech dobře poslouží světlá košile a zajímavá kravata, kterou můžou uvázat klasicky, ale i všelijak kreativně – třeba do windsorského uzlu či manhattanu.

Tip: Pokud jdete v tomto dress codu na svatbu či jinou větší oslavu, zjistěte si, co budou mít na sobě ženich a nevěsta. Vypadat lépe než hostitel je jedno z největších faux pas, které vás můžou při podobné události potkat.

Business formal a business casual

Termíny business formal a business casual na pozvánce asi běžně neuvidíte. I tak se ovšem vyplatí je znát, patří totiž do sféry firemního odívání. Zaměstnankyně, primárně ty, které jednají s lidmi, by se před nástupem do nové práce měly vybavit dobře padnoucími, a tedy i pohodlnými kalhotovými kostýmky, pouzdrovými sukněmi ke kolenům, formálními halenkami s dlouhým rukávem, propínacími svetříky a blejzry. Dnes již neplatí, že by se ženy nutně musely trápit celý den v lodičkách, přípustné jsou tedy i oxfordky nebo mokasíny.

Docela jinak vypadá dress code, kterému se říká business formal. Spíš než na večírku se s ním setkáte na pracovní schůzce formálnějšího rázu. Tradičně k němu patří sako a pouzdrová sukně nebo kalhotový kostým, blůza či košile a lodičky na nízkém podpatku (do 9 cm). Pokud jde o barvy, právnička musí volit neutrální odstíny, zato manažerka reklamní agentury si může dovolit i zajímavý potisk.

Pánové mohou obléknout klasické kalhoty, tzv. chinos, a neformální, sportovní sako. Na výběr pak mají klasickou košili s dlouhým rukávem a polo tričko. Kravaty a motýlky mohou s klidným srdcem nechat doma. Nepsané pravidlo říká, že barva pásku by měla ladit s botami – buďto formálními či mokasínami, a ponožky zase s kalhotami.

Pokud jste pozváni na konferenci, firemní oběd či důležitou obchodní schůzku, dejte přednost dress codu business formal, který se liší spíše jen délkami oděvů – třeba sukní pod kolena. Také barvy by měly být tlumenější, a tedy i důstojnější. Vedle nešlápnete s šedou, hnědou, bílou, černou, olivovou či bordó.

Smart casual a casual

Dress code casual označuje věci na denní nošení, avšak i v tomto případě se můžeme setkat se samostatnou „odnoží“. Smart casual je určen pro příležitosti, kdy dotyčného čekají různé pochůzky během vcelku normálního dne, ale přeje si působit šik a upraveně. Spadají sem nákupy či večeře s drahou polovičkou.

Ženám se budou hodit šaty v délce po nebo těsně nad kolena a střevíčky s uzavřenou špičkou. Mužům zase dlouhé kalhoty, košile s dlouhým rukávem a sportovní sako nebo pulovr.

Smart casual má v tomto případě podobu bílé košile s motivy, béžových kalhot, modrého blazeru a hnědých bot i pásku. Doplněn je zeleným kapesníčkem.

Pod názvem casual se pak skrývá volnočasové oblečení na denní nošení, které nepodléhá téměř žádným pravidlům. Většinou se v něm tak odráží vkus a nálada nositele.

Jediné, čemu byste se měli vyhnout, je našinci tolik oblíbené sportovní oblečení – outdoorové tenisky, šusťákové bundy a fleecové mikiny. Ty si skutečně raději schovejte pro výlety do přírody.