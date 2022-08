Rekordně dlouhé dredy žena používá místo přikrývky a polštáře

Právě ve spánku se před lety rozhodla, že si dredy nechá růst a nebude se stříhat. Měla zvláštní sen, ve kterém viděla sebe samu s extrémně dlouhými dredy a cítila se díky tomu šťastná. „Zdálo se mi, že ke mně promlouvá obrovská kobra a říká mi, že jsem vyvolená. Tento sen mě velmi ovlivnil,“ svěřila se žena.

Udržovat dredy jí pomáhá manžel, který je kadeřníkem. Před spaním jí vlasy zaplétá a pomáhá s nimi. Na základě snu si žena pořídila i živou kobru, kterou mají v ložnici a každý večer si s ní povídají. „Vlasy si chytnu, zamotám okolo sebe. Nebo je mám místo polštáře. Mohu se s nimi i přikrýt. Někdy mám ale náladu jen na smotání a uložení do pytle,“ sdělila.

Pokud jde ven, musí dredy smotat do pytle a nezvládne je takto nosit déle než dvě hodiny. Kvůli bolestem zad si potřebuje odpočinout. „Nejčastěji se mě lidé ptají, jestli jsem vůbec schopná vlasy mýt. Myslí si, že jsou špinavé a štítí se jich. Čistota dredů je ovšem základ pro to, aby byly zdravé a vlasy rostly dál. Je to delší proces, ale už jsem si zvykla. Myji je stejně jako ostatní. A pak musíte dredy milovat a chovat se k nim laskavě,“ pokračovala s tím, že jsou pro ni něco jako vlastní dítě.

Rodina se ji stále snaží přemluvit, aby si vlasy ustřihla a ušetřila si tak práci i bolesti zad. O ničem takovém však nechce slyšet. „Nikdy je nehodlám ustřihnout. To se nikdy nestane,“ dodala pro Dailystar.