Jak na dopamine dressing?

Dopaminová móda hýbe sociálními sítěmi už nějakou dobu, ale poprvé tento termín použila britská psycholožka Dawnn Karenová už v roce 2012. Ve svých vědeckých studiích se zabývá účinky oblékání na lidskou psychiku a ověřila například, že zářivé barvy a látky příjemné na dotek dokážou prokazatelně zlepšit náladu. Nebo že když lidé nosí něco, co pro ně má symbolickou hodnotu, zvyšuje jim to sebevědomí.

O dekádu později se o původním výzkumu Dawnn Karenové stále mluví. Aktuální trend dopamine dressing je vlastně kombinace jejích poznatků a klasické teorie barev, která zkoumá, jak jednotlivé barvy ovlivňují naše emoce. Plus špetky nostalgie – jako by se najednou móda dívala na svět dětskýma očima.

Vtip je v tom, že se oblékáte do čehokoli, co vám dělá radost. Náramek z korálků jako talisman, přívěsek na klíče, vaše „šťastná“ barva nebo vtipný potisk na svetru – to všechno by vám mělo zvýšit hladinu tzv. hormonu štěstí, dopaminu.

Vlastně jde o těžko uchopitelný trend, který pro každého znamená něco trochu jiného. Ale pokud nevíte, kde začít, můžete se inspirovat následujícími tipy.