Trest za nepřipravené solárium
Kostýmy, masky a karikatury, to vše znázorňuje Trumpovu podobu se zářivě oranžovou kůží. Když před sedmi lety napodoboval americký herec Alec Baldwin současného prezidenta v pořadu Saturday Night Live, neobešel se bez tmavě oranžového odstínu make-upu.
Od Trumpova kontroverzního návratu do úřadu v lednu tohoto roku se lidé opět zamýšlejí nad tím, proč je prezident USA oranžový. Během jeho nedávné návštěvy Spojeného království, kdy byl Donald Trump usazený mezi králem Karlem a princeznou z Walesu, bylo těžké nesoustředit se na jeho oranžovou tvář.
V průběhu let se spekulovalo o tom, že Trump dosahuje svého charakteristického odstínu pleti návštěvami solárií a opalovacími nástřiky. Druhé domněnce nahrávají prezidentovy světlé skvrny okolo očí, které podle některých ukazují na nošení ochranných brýlí během těchto kosmetických ošetření.
V knize s názvem Nepříčetný z roku 2018 bývalá Trumpova asistentka Omarosa Manigaultová potvrdila, že Trump propustil jistého zaměstnance Bílého domu poté, co řádně nepřipravil solárium.
Ve stejném roce se bývalý ředitel FBI James Comey ve svých pamětech s názvem Ve vyšším zájmu: Pravda, lži a prezidenti kromě kritiky Trumpovy vlády zabýval i prezidentovou pletí. „Trumpova tvář vypadala mírně oranžově, s jasně bílými půlměsíci pod očima, kde, jak jsem předpokládal, si nasadil malé opalovací brýle,“ napsal Comey.