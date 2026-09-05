Touha být ve všem dokonalý se označuje jako perfekcionismus. Ten bývá často považován za recept na úspěch. Za pečlivostí, vysokými nároky na sebe i okolí a zdánlivě dokonale uspořádaným životem se ale může skrývat vyčerpání nebo pocit, že člověk nikdy není dost dobrý.
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Past dokonalosti. Proč v zrcadle sami sebe vidíme horší a nemožnější
„Pokud se nemůže smířit s nedokonalou realitou, je to spojeno s pocity neustálého studu a selhávání. Závislost na hodnocení druhých a vnějším potvrzení vede k hromadění pocitů hněvu, frustrace až sebenenávisti,“ vysvětluje Ivana Šimková, terapeutka z centra komplexní rodinné péče Family Hub.
Lidé s perfekcionistickými sklony častěji trpí úzkostmi nebo syndromem vyhoření. Náchylnější jsou i k problémům s příjmem potravy, protože chtějí mít bezchybné tělo...