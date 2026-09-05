Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vyhoření, úzkosti i poruchy příjmu potravy. Co způsobuje honba za dokonalostí

Tereza Dusová
Snaha odvádět dobrou práci nebo být úspěšný je přirozenou součástí života. Domnělá dokonalost se ale nesmí stát hlavním měřítkem vaší hodnoty. Pokud tlak, který na sebe kladete, nezmírníte, může to vést k úzkostem, vyčerpání nebo syndromu vyhoření.
Část 1/5
Ilustrační snímek

Touha být ve všem dokonalý se označuje jako perfekcionismus. Ten bývá často považován za recept na úspěch. Za pečlivostí, vysokými nároky na sebe i okolí a zdánlivě dokonale uspořádaným životem se ale může skrývat vyčerpání nebo pocit, že člověk nikdy není dost dobrý.

Past dokonalosti. Proč v zrcadle sami sebe vidíme horší a nemožnější

„Pokud se nemůže smířit s nedokonalou realitou, je to spojeno s pocity neustálého studu a selhávání. Závislost na hodnocení druhých a vnějším potvrzení vede k hromadění pocitů hněvu, frustrace až sebenenávisti,“ vysvětluje Ivana Šimková, terapeutka z centra komplexní rodinné péče Family Hub.

Lidé s perfekcionistickými sklony častěji trpí úzkostmi nebo syndromem vyhoření. Náchylnější jsou i k problémům s příjmem potravy, protože chtějí mít bezchybné tělo...



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Potraviny, které vás nadopují bílkovinami. Těchto 30 vás možná překvapí

Bílkoviny

Chcete do jídelníčku dostat více bílkovin? Nemusíte hned sahat po proteinových tyčinkách a prášcích. Skvělé zdroje najdete mezi běžnými potravinami a některé vás množstvím proteinu možná překvapí....

Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

Někdy si to holt nesedne a ani slavné VIP se nemohou vystát.

Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...

KVÍZ: Jak vypadaly známé osobnosti v době, kdy chodily do školy? Poznejte, kdo je kdo

Známé tváře v dobách, kdy sedávaly ve školních lavicích

Je tu zase začátek školního roku a my jsme pro vás připravili zábavný kvíz, který s touto institucí souvisí. Víte, které známé světové i české osobnosti jsou na fotkách? Některé se během let příliš...

Jak zhubnout břicho za týden? Tuk nezmizí, ale těchto 7 změn pas zmenší

Plošší břicho do týdne? Za sedm dní tuk z pasu nezmizí, úpravou jídelníčku a omezením soli ale můžete výrazně snížit nafouknutí a objem pasu.

Za sedm dní nelze rozhodnout, odkud tělo spálí tuk, ani si odcvičit několik centimetrů z pasu. Břicho ale může během týdne vypadat znatelně plošší, pokud ustoupí nadýmání, omezíte přebytek soli i...

Bez Instagramu jsou šťastnější. Které hollywoodské hvězdy sítě odmítají

Nemají sociální sítě a určitě jsou šťastnější.

Podívejte se do galerie, které slavné hvězdy se nechtěly zatěžovat závislostí na sociálních sítích a raději zvolily život bez nich. Nemají profily na Instagramu a jsou podle svých slov mnohem...

Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost

Penny je opravdu půvabná.

Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...

5. září 2026

V jednom kuse. Overaly jsou ideální podzimní kousek, skvěle se kombinují

Výrazná barevnost, nepřehlédnutelný květinový vzor a příjemná viskóza dělají z...

Nebaví vás složité kombinace oblečení a nemáte cit pro to, co se k sobě hodí? Ideálním řešením jsou overaly. Stačí k nim přidat pár doplňků a můžete vyrazit. Poradíme vám, jak vybrat ten...

5. září 2026

Vyhoření, úzkosti i poruchy příjmu potravy. Co způsobuje honba za dokonalostí

ilustrační snímek

Snaha odvádět dobrou práci nebo být úspěšný je přirozenou součástí života. Domnělá dokonalost se ale nesmí stát hlavním měřítkem vaší hodnoty. Pokud tlak, který na sebe kladete, nezmírníte, může to...

5. září 2026

Proč přibývá rakoviny slinivky i u mladých? Vědci našli důležitou stopu

Rakovina slinivky (ilustrační fotografie)

Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším nádorům, protože se dlouho nemusí nijak projevit. Lékaři přitom upozorňují, že případů přibývá a nemoc se nevyhýbá ani mladším lidem. Jakou roli mohou hrát...

5. září 2026

Horoskop pro každé znamení na 37. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Léto rychle přeskočilo do září. Jaké pro nás budou první dny v striktním pracovním a školním režimu? Berani: co do světa posíláte, to se vám dříve nebo později vrátí, myslete na to. Váhy: únava...

5. září 2026

Lékař ženě doporučil zhubnout. Za otoky a přibíráním však byla nemoc

Žena má problémy se zdravím, které jí každý den ztěžují život.

Dvaapadesátiletá Abigail Barry šla před lety k lékaři s bolestmi a otoky, kterých se nemohla zbavit. Podle něj šlo však jen o přejídání a málo pohybu. Doporučil jí dietu a poslal ji domů. Pravda...

4. září 2026  8:40

Zpátky k povinnostem. Do práce volte ležérní eleganci, zvedne vám sebevědomí

Teplý odstín hnědé barvy působí nadčasově a snadno se kombinuje. Halenka skvěle...

Prázdniny skončily a také váš šatník volá po změně. Lehké letní kousky střídají pohodlné a elegantní modely, ve kterých se budete cítit sebevědomě každý den. Nač se zaměřit?

4. září 2026

Outfit dělají doplňky: pořiďte si maličkosti, bez kterých do ulic vyjít nejde

Ilustrační snímek

Právě teď je ideální doba, kdy si můžeme do sytosti pohrávat s doplňky a s jejich pomocí vytvářet stále nové outfity. Osvěžte si září a pořiďte si do nové sezóny nové maličkosti, které promění váš...

4. září 2026

Marek Dvořák: Děti jsou fantastické, první pomoc umí podat s chladnou hlavou

Hostem podcastu NA KAFI byl letecký záchranář Marek Dvořák

Denně létá vrtulníkem k těžkým případům a zachraňuje životy. Bývá u těch nejtěžších momentů, ve které se mění chvilky nepozornosti. Teď se letecký záchranář Marek Dvořák zaměřil na děti a natočil pro...

4. září 2026

My děti ze stanice skincare. Co skrývá zvrácený svět dětských influencerů

ilustrační snímek

Ačkoli kosmetické produkty určené dívkám nejsou žádnou novinkou, náctileté i mladší beauty influencerky na TikToku jsou svět sám pro sebe. Odborníci tvrdí, že regulace dětských influencerů se...

4. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stres ničí tělo i psychiku. Pět způsobů, jak se mu lépe bránit

Ilustrační snímek

Stres se čas od času nevyhne nikomu. Pokud se ale stane běžnou součástí života, může se podepsat nejen na psychice, ale také na zdraví, vztazích nebo postavě. Jak mu nedovolit, aby převzal vládu nad...

4. září 2026

Trenéři tlačí na výkon, prevenci upozaďují. Potíže s klouby pak mají i děti, líčí ortoped

Premium
František Picek

Klouby bolí kdekoho. Jak přibývají léta, stále více lidí trpí problémy s pohybovým ústrojím, zejména s degenerativním poškozením chrupavky, jemuž se říká artróza. Ta se může projevit už v časném...

3. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.