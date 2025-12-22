Do školy, do práce i na ples. Základem elegantního účesu jsou dokonalé vlny

Vlny patří mezi nejuniverzálnější úpravy vlasů. Vlnité vlasy se dají nosit rozpuštěné, ale také vytvářejí základ pro každodenní, společenský či plesový účes z dlouhých i krátkých vlasů. Jak dosáhnout přirozených měkkých vln nebo dokonalých „Hollywood waves“?
I vlasy v culíku působí mnohem lépe, pokud mají objem a drží sofistikovaný tvar. Při vytváření účesu je tedy nejdůležitější jako první podpořit hustotu a lesk. Kulmy na vlasy s vyměnitelnými hlavicemi o více velikostech tak umožňují natočit pevné lokny na slavnostní příležitost i měkké vlny, které dodávají i jemným vlasům tvar a nenápadný šmrnc.

Rychlý styling nebo účes na ples z dlouhých i krátkých vlasů

Chcete znát tip na jednoduchý účes, který stihnete ráno před odchodem z domu? Lokny i měkké vlny jsou ideální pomocník, s nímž vytvoříte volný ležérní drdol, nízký culík z navlněných vlasů nebo romantický „half-up účes“, kdy je horní polovina vlasů vyčesaná nahoru a zbytek splývá. A to i v případě mikáda a krátce sestříhaných vlasů, jejichž look se může s použitím kulmy během chvíle zcela proměnit.

Plesové a společenské účesy už jsou sofistikovanější a náročnější na přípravu, základ je ale stejný. Vlny, vlny a zase vlny, které dodávají elegantní a precizní efekt jako ze salonu i běžnému účesu, jako je nízký uzel, ohon nebo zatočený drdol. A samozřejmě i rozpuštěným či polorozpuštěným vlasům, které přitahují maximální pozornost.

Ležérní drdol vytvořený z vlnitých vlasů

Nízký culík

Účes „half-up“ s kaskádovitě splývajícími vlnami

Účes „half-up“ u polodlouhých vlasů

Vlnité vlasy nejsou jeden účes, ale celá škála kreací

Ať už při ranním stylingu, nebo před společenskou událostí, umožňuje kulma vytvořit stejně tvarované vlny po celé hlavě. Na rozdíl od foukání kartáčem nezáleží konečný výsledek tak moc na zručnosti, protože kulma udělá většinu práce sama. Podle průměru hlavice je pak možné natáčet jemné, přirozeně vypadající vlny (kulma se širší hlavicí), výrazné glamour vlny hollywoodského typu (užší hlavice) i klasické lokny, které mají mírně archaický nádech, ale v posledních letech začaly znovu trendovat a nahradily kult rovných vlasů.

Volné vlny vytvoříte i pomocí žehličky na vlasy, stačí prameny vlasů nejprve narovnat a pak je otočením žehličky natočit.

Moderní technologie tvorbu vln usnadňují

Efektní účes netvoří jen dokonalé vlny, ale v první řadě zdravé vlasy a kvalitní péče, která je zbytečně nevysušuje, chrání před lámáním a krepatěním a dodává objem a lesk. Mokré vlasy jsou velmi zranitelné a zejména během zahřívání náchylné na zacuchávání a poškození, protože se působením tepla otevírá vlasová kutikula, tedy vnější vrstva vlasu, která chrání vnitřek vlasu před vysušením, poškozením a ztrátou lesku. Během stylingu je tedy klíčová ochrana vlasů.

  • Jak vlasy ochránit?

Jako první po umytí vlasů přicházejí ke slovu spreje a prostředky, které usnadňují rozčesávání a zároveň chrání při tepelné úpravě. K ochraně vlasů přispívají také keramické povrchy, které někteří výrobci využívají, protože jsou šetrnější než kov a přispívají k rovnoměrnému rozložení tepla. Díky ionizační technologii se voda ve vlasech mění na menší kapičky a rychleji se odpařuje i bez vysoké teploty. Díky ní také vlasy méně elektrizují. Další užitečnou funkcí je možnost nastavit teplotu včetně šetrného sušení pro jemné vlasy.

kulmofén Artemiss

  • Vyšší pohodlí díky Coandovu efektu a lepší ergonomii

Objemné vlny lze velmi snadno vytvořit pomocí kulmy s tzv. Coandovým efektem, který se týká přirozené přilnavosti. Nástavce jsou navrženy tak, aby se k nim pramen vlasů přivinul a následně rovnoměrně obtočil ve směru, který potřebujete. Ergonomický tvar a bezpečnostní prvky (například vyměnitelný filtr, díky němuž je možné odstranit nečistoty, aby se nepřepalovaly) usnadňují domácí použití.

  • Konečná fixace studeným vzduchem

U moderních fénů pak stačí přepnout na funkci studeného vzduchu, který loknu zafixuje. Jak je to možné? Při tvarování vlasů teplem (ať už fénem, kulmou nebo kartáčem) jsou vlasy sice zranitelnější, ale tvárnější, takže je možné je vyhladit, dodat objem nebo natočit vlny. V této fázi je účes sice vytvarovaný, ale ještě nestabilní. Díky rychlému zchlazení studeným vzduchem se kutikula rychle uzavře, takže se snižuje nejen doba působení tepla, ale vlas se rychle zafixuje v požadovaném tvaru i bez použití chemických sprejů.

Kulmovén Artemiss

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se společností Sencor.

Mladistvý glamour podle podzimní kolekce Dual Voltage značky Matrix.

Vlny patří mezi nejuniverzálnější úpravy vlasů. Vlnité vlasy se dají nosit rozpuštěné, ale také vytvářejí základ pro každodenní, společenský či plesový účes z dlouhých i krátkých vlasů. Jak dosáhnout...

21. prosince 2025

21. prosince 2025

