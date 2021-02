Byron krotil chutě octem, Kafka přežvykoval. Hon za štíhlostí není novinkou

Zjednodušeně by se dalo říct, že historie lidstva se dělí jen na dvě etapy – když nebylo co jíst, a když se naopak shazovala kila. Anebo se to ještě všelijak promíchalo: Na zámku se hublo, ale v podzámčí hladovělo. V každém případě diety a udržování linie nejsou vůbec nic nového.