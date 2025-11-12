Diamanty na zubech
V dnešní době už neplatí, že zuby mají být jen zdravé a bílé. Trendem je zdobení úsměvu a jedním z nejluxusnějších způsobů je aplikace diamantů či zlatých „kamenů“ na zubní sklovinu.
Tento módní prvek, který jsme dříve vnímali spíše jako výstřelek, se dnes dostává i mezi běžnější kosmetické úpravy. Trend „Tooth Gems“ neboli trend „zubních šperků“ je spojen s influencery, celebritami i s nostalgií devadesátých a nultých let.
Na přední zuby (nejčastěji na řezáky) se lepí pravé nebo syntetické diamanty. Vše se dělá neinvazivně bez vrtání pomocí speciálního lepidla a rizika jsou podle dentistů minimální.
Zatímco v minulosti byly viděny nejčastěji dva drobné kamínky na předních zubech a ozdoby nosily hlavně celebrity, v současnosti trend pokročil.
Dnešní nabídka zahrnuje i kompletní ozdobné „čelenky“ na zuby, designérské kousky z osmnáctikarátového zlata s diamanty (v některých případech sestávající až ze stovky kamenů), a možnost personalizace podle stylu či povahy nositele.