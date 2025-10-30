Příběh diamantu Srdce oceánu. Existovaly rovnou dva, jeden plul na Titaniku

Karolína Snellgrove
  8:43
Stařenka leze na zábradlí výzkumného plavidla, při vzpomínkách na prožitý románek na Titaniku pak vhodí nádherný šperk zvaný Srdce oceánu do vodních hlubin. Tak si už od premiéry velkofilmu Titanic představujeme konec slavného modrého diamantu. Osud jeho reálného předobrazu je jiný, avšak neméně pohnutý. A věděli jste, že šperky, které film inspirovaly, byly dva: diamant a safír?
Fiktivní diamant hraje ústřední roli v tragickém příběhu. Osudy jeho dvou...

Fiktivní diamant hraje ústřední roli v tragickém příběhu. Osudy jeho dvou předobrazů nebyly o nic méně pohnuté. | foto: Profimedia.cz

Ohromný modrý diamant Tavernier Bleu vybral francouzský překupník Tavernier...
Diamant Tavernier Bleu (nahoře) ve své původní podobě na kresbě z roku 1892
Evalyn Walsh McLeanová (1886-1947) dostala diamant Hope od svého manžela,...
George S. Switzer, ředitel Smithsonova institutu, v roce 1958 s nově nabytým...
38 fotografií

Film Jamese Camerona z roku 1997 má v sobě zrnko pravdy. Caledon Hockley (Billy Zane), snoubenec hlavní hrdinky Rose DeWitt Bukaterové (Kate Winsletová), v jedné scéně říká, že diamant patřil králi Ludvíku XIV. a do tvaru srdce byl vybroušen po velké francouzské revoluci.

Ztracený, nalezený a prokletý

Ludvík XIV. skutečně velký modrý diamant vlastnil, nazýval se Tavernier Bleu. Jméno dostal po Jean Baptistu Tavernierovi, cestovateli a obchodníkovi, který jej vybral a koupil v roce 1666 v indickém Kolluru proslulý svými diamantovými doly. O dva roky později jej přeprodal francouzskému panovníkovi. Obchod to byl oboustranně výhodný. Za diamant o váze 115 karátů dostal Tavernier 147 kg zlata a šlechtický titul.

Titanic znovu na scéně. Na TikToku se šíří konspirace o jeho potopení

Surový diamant nebyl vsazen do opulentního náhrdelníku, nýbrž do Řádu zlatého rouna, které se stalo součástí francouzských korunovačních klenotů. V roce 1775 byl dvorním zlatníkem vybroušen do klasičtějšího tvaru. Vážil 68 karátů.

Velká francouzská revoluce, která připravila krále o hlavu a zcela proměnila francouzskou společnost, zasáhla i proslulý diamant. V roce 1792 byl ukraden a zmizel neznámo kde.

Obecně se má zato, že byl vybroušen do diamantu Hope o váze 45,52 karátu a několika dalších menších kamenů. Tento krok měl zakrýt stopy zlodějů. Hope, pojmenovaný po jednom z vlastníků, se dostal do Británie a prošel nejednou šperkovnicí tamější smetánky.

Poslední majitel Harry Winston jej věnoval přírodovědnému muzeu – Smithsonově institutu ve Washingtonu, v jehož sbírkách se nachází dodnes. Je součástí diamantového náhrdelníku.

Diamant Tavernier Bleu (nahoře) ve své původní podobě na kresbě z roku 1892

Winstonovy pohnutky nemusely být tak úplně nesobecké. Možná se jen chtěl diamantu zbavit. Traduje se totiž, že je prokletý a přináší svým majitelům smrt či aspoň pořádné trable.

Důkazem má být osud popravené francouzské královny Marie Antoinetty, její zavražděné dvorní dámy a nizozemského klenotníka, kterého zabil vlastní syn. Další vlastník, jistý řecký obchodník, zemřel při autonehodě i s celou rodinou.

Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Registrujte se do hry

Takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Vražd, sebevražd, smrtelných nehod, ale i duševních chorob a palácových převratů je v historii diamantu dlouhá řada. Ústřední zápletka filmu Titanic by do ní tedy skvěle zapadala.

Poslední dar z lásky

Je tady však ještě jeden klenot, který inspiroval tvůrce filmu. Modrý safírový přívěšek s diamanty, který skutečně na Titaniku byl. Je dokladem o lásce, která má s příběhem Jacka a Rose mnoho společného.

Od svého milence, čtyřicetiletého byznysmana Henryho Samuela Morleyho, jej dostala tehdy dvacetiletá Kate Florence Phillipsová. Nechal ho vyrobit u klenotníka v Birminghamu a pojmenoval jej L’Amour de la Mer, tedy Mořská láska. Své milé jej nasadil krátce poté, co parník narazil do ledovce.

Ellen Phillipsovou nejspíš počali rodiče přímo na Titaniku. Otec tragédii nepřežil, matka unikla jen v noční košili a se šperkem na krku.

Oba měli pod falešnými jmény, jako pan a paní Marschallovi, namířeno do USA, kde chtěli začít nový život. Vztah měl totiž drobný háček: Morley byl ženatý otec dvanáctileté dcery a rozvody tenkrát zdaleka nebyly tak běžné jako dnes. Do mladičké podřízené, prodavačky Kate, se zamiloval v jedné z cukráren, které vlastnil ve Worcesteru.

Jen v noční košili a s náhrdelníkem na krku unikla Kate na jednom ze záchranných člunů. Mrazivou noc přečkala díky saku, které jí půjčil obětavý námořník. Morley, který neuměl plavat, potopení lodi nepřežil.

Největší diamant objevili v Africe. Dodnes zdobí britské korunovační klenoty

Všechny přeživší nad ránem vyzvedla loď Carpathia, která je dovezla do New Yorku. Tam se mladé „vdovy“ ujala soucitná rodina, která ji u sebe nechala několik měsíců bydlet. Právě tady Kate zjistila, že je těhotná. Dcera Ellen se narodila v lednu 1913 a milenci ji nejspíš počali právě během plavby.

Kolonka otec však zůstala v rodném listu prázdná. A to i přesto, že se obě ženy dlouhé roky snažily, aby byla Ellen uznána jako Morleyho dcera. Teprve DNA analýza v roce 2020 potvrdila, že tomu tak skutečně bylo.

Katastrofy osobních lodí. V počtu obětí je Titanic až na čtvrtém místě

Dceři Ellen odkázala Kate náhrdelník, který jí Morley věnoval v osudnou noc. V devadesátých letech ho však prodala za pouhých 450 liber (asi 13 300 Kč) jistému obchodníkovi ze Southamptonu.

Čas od času se šperk objeví na některé výstavě věnované Titaniku. Beverley Farmerová, pravnučka původní majitelky, se snaží o jeho navrácení do rukou rodiny. V jejím vlastnictví zůstalo jen pouzdro, ve kterém byl šperk uložen.

Fiktivní diamant hraje ústřední roli v tragickém příběhu. Osudy jeho dvou předobrazů nebyly o nic méně pohnuté.
Ohromný modrý diamant Tavernier Bleu vybral francouzský překupník Tavernier přímo v indickém Kolluru, kde se diamanty těžily několik staletí.
Diamant Tavernier Bleu (nahoře) ve své původní podobě na kresbě z roku 1892
Evalyn Walsh McLeanová (1886-1947) dostala diamant Hope od svého manžela, dědice Washington Post, jako svatební dar. Na fotografii ho má na krku.
38 fotografií
Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...

Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo

Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...

Příběh diamantu Srdce oceánu. Existovaly rovnou dva, jeden plul na Titaniku

Stařenka leze na zábradlí výzkumného plavidla, při vzpomínkách na prožitý románek na Titaniku pak vhodí nádherný šperk zvaný Srdce oceánu do vodních hlubin. Tak si už od premiéry velkofilmu Titanic...

30. října 2025  8:43

Slavné ženy, které si nechaly odstranit tuk z obličeje

Trápí vás tuk v oblasti obličeje? Nejste samy! I slavné ženy nemohly vystát tukový polštář pod lícní kostí ve střední části tváře, který přispívá k baculatějšímu vzhledu obličeje. Bukální tuk se dá...

30. října 2025  8:18

Pojďte s barvou ven. Chmurné podzimní dny rozzáříte barevnými outfity

I když počasí není vždycky nejvlídnější, doma přece sedět nebudeme. Jde jen o to, správně se obléknout. A dodat tomu trochu barev.

30. října 2025

Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí...

30. října 2025

Po treku přestal Matěj cítit nohu. Vyšetření odhalilo roztroušenou sklerózu

Jasně že přijde šok, když uslyšíte diagnózu roztroušená skleróza, navíc v mladém věku. Ale život jde dál, takže člověku nezbývá, než se s ní naučit žít. Čtenář Matěj napsal další díl seriálu Můj boj...

30. října 2025

Jednoduché, rychlé a lahodné. Recepty z jednoho hrnce podle foodblogerů

Jídla z jednoho hrnce jsou malým zázrakem v kuchyni. Minimum nádobí, žádné složité postupy a přitom maximum chuti a vůně, která provoní celý domov. Je to ideální řešení pro dny, kdy nechceme trávit...

30. října 2025

KVÍZ: Vyznáte se v módě? Vyhrajte voucher na dva tisíce do huňatého e-shopu

Rozeznáte viskózu od hedvábí nebo oxfordky od mokasín? Umíte vyjmenovat všechny italské módní domy? Odpovězte na 15 stylových otázek a dokažte, že jste opravdoví módní experti.V období od 30. října...

vydáno 30. října 2025

Mleté maso s bulgurem

Mleté maso s bulgurem
Recept

Lehké

45 min

Pokud se chcete stravovat zdravě, tak tento lehký pokrm musíte zařadit do svého jídelníčku.

Vysoký tlak je záludný vrah. Dlouho nic nedělá a pak udeří, varuje kardioložka

Premium

Srdce bývá velkou slabinou člověka. Přibližně 3,5 milionu lidí u nás má nějaké kardiovaskulární onemocnění. „Onemocnění srdce a cév je v Česku, stejně jako v jiných vyspělých zemích, nejčastější...

29. října 2025

Mikádo nosí od čtrnácti, jídlo je pro ni jen palivem. Příběh Anny Wintourové nekončí

Premium

Ďábel teď asi bude nosit něco jiného než Pradu. Anna Wintourová totiž po sedmatřiceti letech opustila k letošnímu červnu místo šéfredaktorky amerického módního magazínu Vogue. A celý módní svět to...

29. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

29. října 2025  9:03

Dušičky, Halloween a Den mrtvých. Tři svátky, které spojuje smrt

Přelom října a listopadu se po celém světě nese ve znamení vzpomínek na ty, kteří už nejsou mezi námi. Ačkoli se u nás pietní Dušičky, tedy Památka zesnulých, od amerického Halloweenu a mexického Dne...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.