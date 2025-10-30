Příběh diamantu Srdce oceánu. Existovaly rovnou dva, jeden plul na Titaniku

Film Jamese Camerona z roku 1997 má v sobě zrnko pravdy. Caledon Hockley (Billy Zane), snoubenec hlavní hrdinky Rose DeWitt Bukaterové (Kate Winsletová), v jedné scéně říká, že diamant patřil králi Ludvíku XIV. a do tvaru srdce byl vybroušen po velké francouzské revoluci.
Ztracený, nalezený a prokletý
Ludvík XIV. skutečně velký modrý diamant vlastnil, nazýval se Tavernier Bleu. Jméno dostal po Jean Baptistu Tavernierovi, cestovateli a obchodníkovi, který jej vybral a koupil v roce 1666 v indickém Kolluru proslulý svými diamantovými doly. O dva roky později jej přeprodal francouzskému panovníkovi. Obchod to byl oboustranně výhodný. Za diamant o váze 115 karátů dostal Tavernier 147 kg zlata a šlechtický titul.
Surový diamant nebyl vsazen do opulentního náhrdelníku, nýbrž do Řádu zlatého rouna, které se stalo součástí francouzských korunovačních klenotů. V roce 1775 byl dvorním zlatníkem vybroušen do klasičtějšího tvaru. Vážil 68 karátů.
Velká francouzská revoluce, která připravila krále o hlavu a zcela proměnila francouzskou společnost, zasáhla i proslulý diamant. V roce 1792 byl ukraden a zmizel neznámo kde.
Obecně se má zato, že byl vybroušen do diamantu Hope o váze 45,52 karátu a několika dalších menších kamenů. Tento krok měl zakrýt stopy zlodějů. Hope, pojmenovaný po jednom z vlastníků, se dostal do Británie a prošel nejednou šperkovnicí tamější smetánky.
Poslední majitel Harry Winston jej věnoval přírodovědnému muzeu – Smithsonově institutu ve Washingtonu, v jehož sbírkách se nachází dodnes. Je součástí diamantového náhrdelníku.
Winstonovy pohnutky nemusely být tak úplně nesobecké. Možná se jen chtěl diamantu zbavit. Traduje se totiž, že je prokletý a přináší svým majitelům smrt či aspoň pořádné trable.
Důkazem má být osud popravené francouzské královny Marie Antoinetty, její zavražděné dvorní dámy a nizozemského klenotníka, kterého zabil vlastní syn. Další vlastník, jistý řecký obchodník, zemřel při autonehodě i s celou rodinou.
Takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Vražd, sebevražd, smrtelných nehod, ale i duševních chorob a palácových převratů je v historii diamantu dlouhá řada. Ústřední zápletka filmu Titanic by do ní tedy skvěle zapadala.
Poslední dar z lásky
Je tady však ještě jeden klenot, který inspiroval tvůrce filmu. Modrý safírový přívěšek s diamanty, který skutečně na Titaniku byl. Je dokladem o lásce, která má s příběhem Jacka a Rose mnoho společného.
Od svého milence, čtyřicetiletého byznysmana Henryho Samuela Morleyho, jej dostala tehdy dvacetiletá Kate Florence Phillipsová. Nechal ho vyrobit u klenotníka v Birminghamu a pojmenoval jej L’Amour de la Mer, tedy Mořská láska. Své milé jej nasadil krátce poté, co parník narazil do ledovce.
Oba měli pod falešnými jmény, jako pan a paní Marschallovi, namířeno do USA, kde chtěli začít nový život. Vztah měl totiž drobný háček: Morley byl ženatý otec dvanáctileté dcery a rozvody tenkrát zdaleka nebyly tak běžné jako dnes. Do mladičké podřízené, prodavačky Kate, se zamiloval v jedné z cukráren, které vlastnil ve Worcesteru.
Jen v noční košili a s náhrdelníkem na krku unikla Kate na jednom ze záchranných člunů. Mrazivou noc přečkala díky saku, které jí půjčil obětavý námořník. Morley, který neuměl plavat, potopení lodi nepřežil.
Všechny přeživší nad ránem vyzvedla loď Carpathia, která je dovezla do New Yorku. Tam se mladé „vdovy“ ujala soucitná rodina, která ji u sebe nechala několik měsíců bydlet. Právě tady Kate zjistila, že je těhotná. Dcera Ellen se narodila v lednu 1913 a milenci ji nejspíš počali právě během plavby.
Kolonka otec však zůstala v rodném listu prázdná. A to i přesto, že se obě ženy dlouhé roky snažily, aby byla Ellen uznána jako Morleyho dcera. Teprve DNA analýza v roce 2020 potvrdila, že tomu tak skutečně bylo.
Dceři Ellen odkázala Kate náhrdelník, který jí Morley věnoval v osudnou noc. V devadesátých letech ho však prodala za pouhých 450 liber (asi 13 300 Kč) jistému obchodníkovi ze Southamptonu.
Čas od času se šperk objeví na některé výstavě věnované Titaniku. Beverley Farmerová, pravnučka původní majitelky, se snaží o jeho navrácení do rukou rodiny. V jejím vlastnictví zůstalo jen pouzdro, ve kterém byl šperk uložen.